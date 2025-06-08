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Resmen İlan Etti: Anıl Altan ile Boşanma İddialarını Doğrulayan Pelin Akil'den Sosyal Medya Hamlesi Geldi!

Resmen İlan Etti: Anıl Altan ile Boşanma İddialarını Doğrulayan Pelin Akil'den Sosyal Medya Hamlesi Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.06.2025 - 10:36

Uzun süredir boşanma aşamasında oldukları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan, bugüne kadar bu iddiaları hep reddetmiş, muhabirlerin sorularını geçiştirmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Pelin Akil, bir konserde tek başına görüntülenmiş ve nihayet net konuşmuştu. “Yollarımızı ayırdık” diyerek boşanma söylentilerini doğrulayan Akil, açıklamalarıyla gündeme damga vurmuştu. 

Bu açıklamanın hemen ardından ise dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi. 

İşte detaylar…

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2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, uzun yıllar boyunca örnek aile olarak gösterilmişti.

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, uzun yıllar boyunca örnek aile olarak gösterilmişti.

İkiz kızları Alin ve Lina ile kurdukları sıcak yuvaları, sosyal medyada da milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Aile yaşantılarını samimiyetle paylaşan çift, Instagram’da verdikleri mutlu aile pozlarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Fakat son zamanlarda bu tabloya gölge düşüren söylentiler magazin gündemini meşgul etmeye başlamıştı. Boşanma iddiaları önce fısıltı halinde yayılmış, ardından evleri ayırdıkları ve ilişkinin artık tahammülsüzlük seviyesine ulaştığı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak çift bu süreçte sessiz kalmayı tercih etmiş, zaman zaman beraber paylaşımlar yaparak iddiaları boşa çıkarmaya çalışmıştı.

"Yollarımızı ayırdık"

"Yollarımızı ayırdık"

Geçtiğimiz günlerde Berkay konserine tek başına katılan Pelin Akil, muhabirlerin ısrarlı soruları karşısında bu kez kaçamak yapmadı. İlk kez bu kadar net konuşan Akil, “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık” diyerek aylardır süregelen iddiaları doğruladı.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman, bence yeterli.”

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Instagram hamlesi gündem oldu.

Instagram hamlesi gündem oldu.

Boşanma açıklamasının hemen ardından Pelin Akil, Instagram hesabında da dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Uzun yıllardır kullandığı “Altan” soyadını profilinden kaldırdı. Bu hamle, magazin kulislerinde “Artık dönüşü yok” yorumlarına neden oldu.

Böylece 8 yıllık evlilik resmen sona ermiş oldu. Pelin Akil’in bu adımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından da fark edilince gündemde ilk sıralara yerleşti. Bakalım önümüzdeki günlerde ikiliden yeni bir açıklama gelecek mi…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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