Resmen İlan Etti: Anıl Altan ile Boşanma İddialarını Doğrulayan Pelin Akil'den Sosyal Medya Hamlesi Geldi!
Uzun süredir boşanma aşamasında oldukları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan, bugüne kadar bu iddiaları hep reddetmiş, muhabirlerin sorularını geçiştirmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Pelin Akil, bir konserde tek başına görüntülenmiş ve nihayet net konuşmuştu. “Yollarımızı ayırdık” diyerek boşanma söylentilerini doğrulayan Akil, açıklamalarıyla gündeme damga vurmuştu.
Bu açıklamanın hemen ardından ise dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi.
İşte detaylar…
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2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, uzun yıllar boyunca örnek aile olarak gösterilmişti.
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"Yollarımızı ayırdık"
Instagram hamlesi gündem oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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