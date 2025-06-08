Resmen İlan Etti: Anıl Altan ile Boşanma İddialarını Doğrulayan Pelin Akil'den Sosyal Medya Hamlesi Geldi!

Uzun süredir boşanma aşamasında oldukları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan, bugüne kadar bu iddiaları hep reddetmiş, muhabirlerin sorularını geçiştirmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Pelin Akil, bir konserde tek başına görüntülenmiş ve nihayet net konuşmuştu. “Yollarımızı ayırdık” diyerek boşanma söylentilerini doğrulayan Akil, açıklamalarıyla gündeme damga vurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ise dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi.

İşte detaylar…