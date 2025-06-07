Bu Sefer Önlem Aldı: Kızı Mina'yı Kameralardan Koruyan Eda Ece, Aslı Enver'le Tatillerine Dürbün Götürdü!
Aslı Enver ve Eda Ece, bu bayramı ailece çıktıkları Bodrum seyahatinde geçirdi. Geçen yaz kızı Mina'nın kameralar tarafından çekilmesinden rahatsız olan Eda Ece bu sefer yanında dürbününü de götürdü. Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalanan Eda Ece ve Aslı Enver yine de magazinden kaçamadı.
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Bir yanda “Yasak Elma”nın entrikacı ama bir o kadar komik yıldızı Eda Ece, diğer yanda “İstanbullu Gelin”in naif Süreyya’sı Aslı Enver...
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İkilinin yolları herhangi bir projede kesişmemiş olsa da, özellikle davetlerde, doğum günlerinde ve sosyal medya etkileşimlerinde birlikte görünmeleri, her seferinde bu dostluğun kalpleri eritmesine neden oluyor.
Geçtiğimiz yaz da Eda Ece ve Aslı Enver aileleriyle birlikte tatile çıkmış o anlarda küçük Mina ilk kez kameralara yakalanmıştı.
Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalanan ikili yan yana görüntülenirken Berkin Gökbudak ve Buğrahan Tuncer tavla başında keyifli vakit geçirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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