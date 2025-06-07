Bu Sefer Önlem Aldı: Kızı Mina'yı Kameralardan Koruyan Eda Ece, Aslı Enver'le Tatillerine Dürbün Götürdü!

Her biri kendi projelerinde yıldızlaşmış, güçlü kadın karakterleriyle akıllarda yer etmiş bu iki ismin, ekran dışında da oldukça yakın arkadaş olması da magazin dünyasında dikkat çekiyor.

Hem kurdukları aileleri hem de kızlarıyla kalpleri eriten Aslı Enver ve Eda Ece'nin dostluğu sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla takip ediliyor.