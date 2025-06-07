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Bu Sefer Önlem Aldı: Kızı Mina'yı Kameralardan Koruyan Eda Ece, Aslı Enver'le Tatillerine Dürbün Götürdü!

Bu Sefer Önlem Aldı: Kızı Mina'yı Kameralardan Koruyan Eda Ece, Aslı Enver'le Tatillerine Dürbün Götürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.06.2025 - 21:10

Aslı Enver ve Eda Ece, bu bayramı ailece çıktıkları Bodrum seyahatinde geçirdi. Geçen yaz kızı Mina'nın kameralar tarafından çekilmesinden rahatsız olan Eda Ece bu sefer yanında dürbününü de götürdü. Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalanan Eda Ece ve Aslı Enver yine de magazinden kaçamadı.

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Bir yanda “Yasak Elma”nın entrikacı ama bir o kadar komik yıldızı Eda Ece, diğer yanda “İstanbullu Gelin”in naif Süreyya’sı Aslı Enver...

Bir yanda “Yasak Elma”nın entrikacı ama bir o kadar komik yıldızı Eda Ece, diğer yanda “İstanbullu Gelin”in naif Süreyya’sı Aslı Enver...

Her biri kendi projelerinde yıldızlaşmış, güçlü kadın karakterleriyle akıllarda yer etmiş bu iki ismin, ekran dışında da oldukça yakın arkadaş olması da magazin dünyasında dikkat çekiyor.

Hem kurdukları aileleri hem de kızlarıyla kalpleri eriten Aslı Enver ve Eda Ece'nin dostluğu sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla takip ediliyor.

İkilinin yolları herhangi bir projede kesişmemiş olsa da, özellikle davetlerde, doğum günlerinde ve sosyal medya etkileşimlerinde birlikte görünmeleri, her seferinde bu dostluğun kalpleri eritmesine neden oluyor.

İkilinin yolları herhangi bir projede kesişmemiş olsa da, özellikle davetlerde, doğum günlerinde ve sosyal medya etkileşimlerinde birlikte görünmeleri, her seferinde bu dostluğun kalpleri eritmesine neden oluyor.

Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendikten sonra sakin ve huzurlu bir hayatın içine adım atmıştı. Eda Ece ise uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile masalsı bir düğünle evlenmişti.

İki yıldızın da kısa süre önce anne olması, dostluklarını bambaşka bir boyuta taşıdı. Aslı Enver'in kızı Elay ile Eda Ece’nin kızı Mina, neredeyse aynı yaşta.

Geçtiğimiz yaz da Eda Ece ve Aslı Enver aileleriyle birlikte tatile çıkmış o anlarda küçük Mina ilk kez kameralara yakalanmıştı.

Geçtiğimiz yaz da Eda Ece ve Aslı Enver aileleriyle birlikte tatile çıkmış o anlarda küçük Mina ilk kez kameralara yakalanmıştı.

Kızının yüzünü göstermemekte ısrarcı olan Eda Ece bu sefer önlem aldı. Fakat tam anlamıyla aile saadeti içinde bir bayram tatili geçiren bu ikili, Bodrum’da objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. Dürbünüyle etrafı gözetleyen isim manşetlere yerleşti.

Geçtiğimiz sene tatilde kızı Mina'nın ilk kez görüntülenmesine öfkelen Eda Ece sosyal medyada da henüz kızının yüzünü paylaşmıyor.

Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalanan ikili yan yana görüntülenirken Berkin Gökbudak ve Buğrahan Tuncer tavla başında keyifli vakit geçirdi.

Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına yakalanan ikili yan yana görüntülenirken Berkin Gökbudak ve Buğrahan Tuncer tavla başında keyifli vakit geçirdi.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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