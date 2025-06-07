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Yaş Farkı Dikkat Çekti: Somer Sivrioğlu'nun Plajda Görüntülendiği Yeni Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Yaş Farkı Dikkat Çekti: Somer Sivrioğlu'nun Plajda Görüntülendiği Yeni Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.06.2025 - 19:45

MasterChef jürisi ve ünlü şef Somer Sivrioğlu, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Sevgilisiyle el ele Dalyan plajında samimi anlar yaşayan Somer Şef, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkarırken o kareler magazin manşetlerine düştü. Önceki ilişkilerinde de yaş farkıyla ilgi çeken ismin yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! İkilinin arasında 25 yaş olduğu öğrenildi.

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Türk mutfağının en sevilen şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu, sadece yetenekleriyle değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Türk mutfağının en sevilen şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu, sadece yetenekleriyle değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Asıl büyük çıkışını TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye’de jüri üyeliği yaparak yakalayan Somer Şef özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

Somer Sivrioğlu’nun aşk hayatı da en az mutfaktaki becerileri kadar renkli. 2001 yılında evlendiği Aslı Sencer ile uzun yıllar mutlu bir evlilik sürdüren şefin, bu evlilikten iki çocuğu var.

2021 senesinde evliliği biten Somer Sivrioğlu, boşanmanın ardından magazin radarına sık sık girmeye başladı. Kendisinin adı önce Ayşe Özyılmazel ile yaşadığı kısa süreli ilişkiye anıldı.

2021 senesinde evliliği biten Somer Sivrioğlu, boşanmanın ardından magazin radarına sık sık girmeye başladı. Kendisinin adı önce Ayşe Özyılmazel ile yaşadığı kısa süreli ilişkiye anıldı.

Daha sonra genç iş insanı Pınar Kayabaşı ile gündeme gelen Somer Sivrioğlu aşkını sosyal medyada paylaştığı pozlarla doyasıya yaşıyor bildiğiniz gibi. Kayabaşı ile aralarındaki yaş farkıyla da adından bahsettiren Somer Şef geçtiğimiz gün ise kendini serin sulara attı!

Fakat tatilin başlamasıyla birlikte yeni aşkı da gün yüzüne çıktı! Magazin kameralarına yakalanan ikilinin romantik anları kameralara yansıdı. Kameraları fark eden Somer Şef sırtını dönerken sevgilisinin sırtını öptüğü anlarla ilişki doğrulandı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Çeşme'de yeni aşkını duyuran Somer Şef sosyal medyaya ve magazin manşetlerine bomba gibi düşerken, yanındaki isim de merak konusu olmuştu.

Çeşme'de yeni aşkını duyuran Somer Şef sosyal medyaya ve magazin manşetlerine bomba gibi düşerken, yanındaki isim de merak konusu olmuştu.

@bay.magazin'in paylaşımına göre Somer Sivrioğlu'nun yeni sevgilisinin Tilbe Uslu olduğu ortaya çıktı. 29 yaşında olduğu öğrenilen Tilbe Uslu'nun güzelliği dikkat çekerken ikilinin yaş farkı da dikkat çekti. 54 yaşındaki Somer Şef'in yeni sevgilisinden 25 yaş büyük olması dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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