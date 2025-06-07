Yaş Farkı Dikkat Çekti: Somer Sivrioğlu'nun Plajda Görüntülendiği Yeni Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
MasterChef jürisi ve ünlü şef Somer Sivrioğlu, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Sevgilisiyle el ele Dalyan plajında samimi anlar yaşayan Somer Şef, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkarırken o kareler magazin manşetlerine düştü. Önceki ilişkilerinde de yaş farkıyla ilgi çeken ismin yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! İkilinin arasında 25 yaş olduğu öğrenildi.
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Türk mutfağının en sevilen şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu, sadece yetenekleriyle değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
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2021 senesinde evliliği biten Somer Sivrioğlu, boşanmanın ardından magazin radarına sık sık girmeye başladı. Kendisinin adı önce Ayşe Özyılmazel ile yaşadığı kısa süreli ilişkiye anıldı.
Çeşme'de yeni aşkını duyuran Somer Şef sosyal medyaya ve magazin manşetlerine bomba gibi düşerken, yanındaki isim de merak konusu olmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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