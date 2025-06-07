Bambaşka Biri: Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Photoshop'suz ve Makyajsız Hali Dillere Düştü!
Videoları, paylaşımları ve gündem yaratan açıklamalarıyla sosyal medya fenomenliğini bambaşka bir seviyeye taşıyan Mika Raun, cinsiyet geçiş süreciyle birlikte milyonların ilgisini çeken bir isim haline geldi. Kimi zaman estetikleriyle, kimi zaman ise iddialı pozlarıyla konuşulan Mika, bu kez makyajsız ve filtresiz haliyle gündeme oturdu.
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Mika Raun, sosyal medya platformlarında paylaştığı içerikler ve estetik dönüşümüyle dikkatleri üzerine çeken bir fenomen.
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Tayland’da geçirdiği cinsiyet geçiş operasyonu sonrası ülkeye dönen ve estetiklerini de takipçilerinden saklamayan Mika değişimiyle daha önce manşetlere yerleşmişti.
Sosyal medyada adını duymaya alıştığımız Mika'nın geçtiğimiz günlerde photoshop uygulanmamış ve makyajsız görüntüleri ortaya çıktı.
Mika'nın o karelerin gündem olmasının ardından yaptığı açıklamayı da şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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