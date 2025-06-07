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Bambaşka Biri: Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Photoshop'suz ve Makyajsız Hali Dillere Düştü!

Bambaşka Biri: Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun'un Photoshop'suz ve Makyajsız Hali Dillere Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.06.2025 - 23:29

Videoları, paylaşımları ve gündem yaratan açıklamalarıyla sosyal medya fenomenliğini bambaşka bir seviyeye taşıyan Mika Raun, cinsiyet geçiş süreciyle birlikte milyonların ilgisini çeken bir isim haline geldi. Kimi zaman estetikleriyle, kimi zaman ise iddialı pozlarıyla konuşulan Mika, bu kez makyajsız ve filtresiz haliyle gündeme oturdu.

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Mika Raun, sosyal medya platformlarında paylaştığı içerikler ve estetik dönüşümüyle dikkatleri üzerine çeken bir fenomen.

Mika Raun, sosyal medya platformlarında paylaştığı içerikler ve estetik dönüşümüyle dikkatleri üzerine çeken bir fenomen.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Mika Raun, yalnızca estetikleriyle değil, aynı zamanda paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Paylaştığı videolar ve açıklamalarıyla popülaritesini artıran Mika, günümüzün en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Tayland’da geçirdiği cinsiyet geçiş operasyonu sonrası ülkeye dönen ve estetiklerini de takipçilerinden saklamayan Mika değişimiyle daha önce manşetlere yerleşmişti.

Tayland’da geçirdiği cinsiyet geçiş operasyonu sonrası ülkeye dönen ve estetiklerini de takipçilerinden saklamayan Mika değişimiyle daha önce manşetlere yerleşmişti.

Sadece cinsiyet geçişiyle değil, estetik dönüşümüyle de gündemden düşmüyor Mika. Dudak dolgusu, burun estetiği, çene törpüleme, alın germe, göz kapağı operasyonu… Say say bitmiyor!

Özel hayatında da durulmayan Mika, sevgilisi Batu Can ile olan ilişkisiyle sık sık magazin gündeminde. Başlarda sevgilisinin yüzünü göstermemeyi tercih eden Mika, şimdilerde Batu ile çekilen samimi pozlarını paylaşmaktan çekinmiyor.

Sosyal medyada adını duymaya alıştığımız Mika'nın geçtiğimiz günlerde photoshop uygulanmamış ve makyajsız görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada adını duymaya alıştığımız Mika'nın geçtiğimiz günlerde photoshop uygulanmamış ve makyajsız görüntüleri ortaya çıktı.

Mika'nın bu görüntülerinin ardından sosyal medyada paylaştığı pozlar arasındaki farklılık gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları kendisinin bu halini estetik yaptırmadan önceki haline benzetti.

Mika ise 'Sanki çarpılma görüntülerimi mi koymuşlar? Ben gerçek hayatta shop'un kralını yaptırdım' şeklinde konuştu.

Mika'nın o karelerin gündem olmasının ardından yaptığı açıklamayı da şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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