Gül Gibi İlişkileri Bitti: Murat Boz ve Aytaç Şaşmaz'ın "Evlilik Korkusu" İkiliyi X'te Bir Araya Getirdi!

Bir yandan bir dönem magazinin en gözde çifti olan Aslı Enver ve Murat Boz, diğer yanda inişli çıkışlı ilişkileriyle bilinseler de bir gün evlenmeleri beklenen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz…

İkisi de masal gibi başladı, sosyal medyada binlerce kalp topladı ama sonları aynı: Ayrılık. Bu iki ünlü çiftin aşkları kadar ayrılıkları da gündem oldu. Peki neden yürüyemedi? Bir X kullanıcısının attığı tweet sonrası Murat Boz ve Aytaç Şaşmaz'ın 'evlilik korkusunun' ortak noktası olduğu iddia edildi!