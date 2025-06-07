Gül Gibi İlişkileri Bitti: Murat Boz ve Aytaç Şaşmaz'ın "Evlilik Korkusu" İkiliyi X'te Bir Araya Getirdi!
Bir yandan bir dönem magazinin en gözde çifti olan Aslı Enver ve Murat Boz, diğer yanda inişli çıkışlı ilişkileriyle bilinseler de bir gün evlenmeleri beklenen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz…
İkisi de masal gibi başladı, sosyal medyada binlerce kalp topladı ama sonları aynı: Ayrılık. Bu iki ünlü çiftin aşkları kadar ayrılıkları da gündem oldu. Peki neden yürüyemedi? Bir X kullanıcısının attığı tweet sonrası Murat Boz ve Aytaç Şaşmaz'ın 'evlilik korkusunun' ortak noktası olduğu iddia edildi!
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Aslı Enver ve Murat Boz’un ilişkisi, 2016 yılında “Kardeşim Benim” filminde başlayan set arkadaşlıklarıyla doğdu.
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Diğer yanda ise Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın aşkı, 2021 yılında "Baht Oyunu" dizisinin setinde başladı.
İşin en çarpıcı yanı ise Murat Boz ile Aytaç Şaşmaz'ın ilişkilerdeki tutumlarının neredeyse birebir aynı olması.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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