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Gül Gibi İlişkileri Bitti: Murat Boz ve Aytaç Şaşmaz'ın "Evlilik Korkusu" İkiliyi X'te Bir Araya Getirdi!

Gül Gibi İlişkileri Bitti: Murat Boz ve Aytaç Şaşmaz'ın "Evlilik Korkusu" İkiliyi X'te Bir Araya Getirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.06.2025 - 22:20

Bir yandan bir dönem magazinin en gözde çifti olan Aslı Enver ve Murat Boz, diğer yanda inişli çıkışlı ilişkileriyle bilinseler de bir gün evlenmeleri beklenen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz…

İkisi de masal gibi başladı, sosyal medyada binlerce kalp topladı ama sonları aynı: Ayrılık. Bu iki ünlü çiftin aşkları kadar ayrılıkları da gündem oldu. Peki neden yürüyemedi? Bir X kullanıcısının attığı tweet sonrası Murat Boz ve Aytaç Şaşmaz'ın 'evlilik korkusunun' ortak noktası olduğu iddia edildi!

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Aslı Enver ve Murat Boz’un ilişkisi, 2016 yılında “Kardeşim Benim” filminde başlayan set arkadaşlıklarıyla doğdu.

Aslı Enver ve Murat Boz’un ilişkisi, 2016 yılında “Kardeşim Benim” filminde başlayan set arkadaşlıklarıyla doğdu.

İkili arasındaki enerji kısa sürede aşka dönüştü. Türkiye'nin gözde çifti haline gelen ikili, sık sık ayrılıp barışmalarıyla da magazin gündeminden hiç düşmedi. Ancak 2019 yılında bu aşk son buldu.

 Ayrılığın nedeni ise kulislerde uzun süre konuşuldu: Aslı Enver artık ciddi bir ilişki ve evlilik istiyordu. Murat Boz ise özgürlükten, yalnız yaşamdan ve kariyer odaklı hayatından vazgeçmek istemedi.

Aslı Enver'in ise şimdi çok mutlu giden bir evliliği var ve dünya tatlısı kızı Elay ile anları kalp ısıtıyor.

Diğer yanda ise Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın aşkı, 2021 yılında "Baht Oyunu" dizisinin setinde başladı.

Diğer yanda ise Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın aşkı, 2021 yılında "Baht Oyunu" dizisinin setinde başladı.

Henüz dizileri yayınlanırken bile aralarındaki romantik enerji gözlerden kaçmamıştı. Dizi final yaptı ama aşkları devam etti. Birlikte çekildikleri kareler sosyal medyada hayranları tarafından “ideal çift” etiketiyle paylaşıldı. Ancak bu peri masalı da kısa sürdü. Geçtiğimiz günlerde ani bir şekilde ayrıldıklarını duyurdular. Ayrılığın arkasında yine benzer bir neden vardı: bazı kaynaklara göre, Cemre Baysel, ilişkinin bir adım daha ileri gitmesini isterken, Aytaç Şaşmaz daha mesafeli kaldı.

Ayrılık sonrası yapılan göndermeli paylaşımlardan da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İşin en çarpıcı yanı ise Murat Boz ile Aytaç Şaşmaz'ın ilişkilerdeki tutumlarının neredeyse birebir aynı olması.

İşin en çarpıcı yanı ise Murat Boz ile Aytaç Şaşmaz'ın ilişkilerdeki tutumlarının neredeyse birebir aynı olması.
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İlişkilerinin benzer nedenlerden bittiği iddia edilen Murat Boz ve Aytaç Şaşmaz'ın gül gibi giden ilişkilerini bitiren taraf olduğu düşünülüyor.

Bir kullanıcının 'Konu uzun ilişkiyi evliliğe taşımak olunca erkekler' notuyla Murat Boz ve Aytaç Şaşmaz'ın yan yana pozlarını paylaşması X ahalisinin de konuya dahil olarak destek vermesine neden oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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