Demet Özdemir’den Sürpriz Bayram Ziyareti: Yıllar Sonra Barıştığı Babasını İlk Kez Paylaştı
Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Demet Özdemir, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip set arasını ailesiyle geçirdi. Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda babasıyla uzun süre görüşmediğini ama kısa süre önce barıştığını söyleyen Özdemir, bu bayram soluğu baba ocağında aldı. Yıllar sonra gelen bu buluşmayı duygusal paylaşımlarla taçlandıran oyuncu, babasıyla verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Babasını ilk kez paylaşan oyuncunun karelerine beğeni yağdı.
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Demet Özdemir’in yıldızı Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki Aylin rolüyle parladı ama asıl büyük çıkışını Erkenci Kuş ile yaptı.
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Geçtiğimiz aylarda Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan Özdemir, burada ilk kez babasıyla ilgili duygularını açıkça paylaşmıştı.
Demet Özdemir bu açıklamaların ardından ilk bayram tatilinde soluğu memleketi İzmit’te aldı.
Aile paylaşımlarına doymadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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