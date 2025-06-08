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Demet Özdemir’den Sürpriz Bayram Ziyareti: Yıllar Sonra Barıştığı Babasını İlk Kez Paylaştı

Demet Özdemir’den Sürpriz Bayram Ziyareti: Yıllar Sonra Barıştığı Babasını İlk Kez Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.06.2025 - 11:24

Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Demet Özdemir, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip set arasını ailesiyle geçirdi. Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda babasıyla uzun süre görüşmediğini ama kısa süre önce barıştığını söyleyen Özdemir, bu bayram soluğu baba ocağında aldı. Yıllar sonra gelen bu buluşmayı duygusal paylaşımlarla taçlandıran oyuncu, babasıyla verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Babasını ilk kez paylaşan oyuncunun karelerine beğeni yağdı.

İşte detaylar...

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Demet Özdemir’in yıldızı Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki Aylin rolüyle parladı ama asıl büyük çıkışını Erkenci Kuş ile yaptı.

Demet Özdemir’in yıldızı Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki Aylin rolüyle parladı ama asıl büyük çıkışını Erkenci Kuş ile yaptı.

Bu diziyle sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi edindi. Dans geçmişi olan ve müziğe de ilgisi bulunan Özdemir, hem enerjisiyle hem de ekran yüzüyle kısa sürede sektörün aranan isimlerinden biri oldu. Şimdilerde ise, başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisinde fırtına gibi esiyor. Oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle çok sevilen dizide, “Nisan” karakterine hayat veriyor ve performansıyla sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Geçtiğimiz aylarda Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan Özdemir, burada ilk kez babasıyla ilgili duygularını açıkça paylaşmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan Özdemir, burada ilk kez babasıyla ilgili duygularını açıkça paylaşmıştı.

Yıllardır babasıyla görüşmediğini itiraf eden Özdemir, “Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır” demişti. 

Annesiyle babası boşandıktan sonra bağların koptuğunu, ancak çocukken ilişkilerinin daha iyi olduğunu söyleyen oyuncu, “Korksam da çok şefkatlidir. Bağı bahçesi vardır, hâlâ her şeyi gönderir” sözleriyle duygulandırmıştı.

Demet Özdemir bu açıklamaların ardından ilk bayram tatilinde soluğu memleketi İzmit’te aldı.

Demet Özdemir bu açıklamaların ardından ilk bayram tatilinde soluğu memleketi İzmit’te aldı.

Set yoğunluğuna ara verip ailesini ziyaret eden oyuncu, bayram boyunca peş peşe paylaşımlar yaptı. Ancak en çok konuşulan kare, babasıyla birlikte verdiği poz oldu. Uzun süren küslüğün ardından gelen bu barışmanın yansıması olan kareler, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. 

Özdemir, paylaşımına Özdemir Erdoğan’ın “Bana Ellerini Ver” şarkısını eklerken, “Baba evine geldik” notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Aile paylaşımlarına doymadı.

Aile paylaşımlarına doymadı.

Babasını ilk kez bu kadar net şekilde paylaşan Özdemir’in duygusal kareleri kısa sürede gündem oldu. Babasıyla öpüştüğü, sarıldığı ve birlikte vakit geçirdiği kareler çok konuşuldu. 

Sadece babası da değil ablası Derya Özdemir ile sıcacık pozlarını da paylaştı. Bilenler bilir Derya Özdemir, Mustafa Sandal'ın 2004 yılında çıkardığı 'İste' adlı albümdeki 'İsyankar' adlı şarkının klibinde rol almıştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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