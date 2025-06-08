Demet Özdemir’den Sürpriz Bayram Ziyareti: Yıllar Sonra Barıştığı Babasını İlk Kez Paylaştı

Yıllardır babasıyla görüşmediğini itiraf eden Özdemir, “Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır” demişti.

Annesiyle babası boşandıktan sonra bağların koptuğunu, ancak çocukken ilişkilerinin daha iyi olduğunu söyleyen oyuncu, “Korksam da çok şefkatlidir. Bağı bahçesi vardır, hâlâ her şeyi gönderir” sözleriyle duygulandırmıştı.