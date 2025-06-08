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Aşiret Paket Görmesin: Sahipsizler'in Azize'si Hazal Subaşı Bikinili Paylaşımlarıyla Mest Etti!

Aşiret Paket Görmesin: Sahipsizler'in Azize'si Hazal Subaşı Bikinili Paylaşımlarıyla Mest Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.06.2025 - 13:30

Şimdilerde Sahipsizler dizisinde canlandırdığı Azize karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Hazal Subaşı, özel hayatıyla da magazincilerin radarında. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Subaşı, bikinili paylaşımlarıyla adeta mest etti. Siyah bikinisiyle verdiği cesur pozlara beğeni ve yorum yağdı. Fit vücudu ve etkileyici güzelliği sosyal medyada olay oldu. 

İşte detaylar…

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Güzelliği ve oyunculuğuyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden Hazal Subaşı, ekran macerasına ilk olarak “Adını Sen Koy” dizisiyle adım atmış, ardından Çukur dizisindeki Nehir karakteriyle geniş kitlelere adını duyurmuştu.

Güzelliği ve oyunculuğuyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden Hazal Subaşı, ekran macerasına ilk olarak “Adını Sen Koy” dizisiyle adım atmış, ardından Çukur dizisindeki Nehir karakteriyle geniş kitlelere adını duyurmuştu.

Şimdilerde ise Sahipsizler dizisinde ‘Azize’ karakterine hayat veriyor ve performansıyla izleyiciden tam not alıyor.

Kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hazal Subaşı, bir süredir Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla konuşuluyor. İkili, geçtiğimiz yılın sonlarında magazin kulislerine bomba gibi düşen bir ilişkiyle anılmaya başlamıştı. Hatta bu sürpriz birliktelikte Berfu Yenenler’in aracı olduğu ve çifti bir araya getirdiği ortaya çıkmıştı.

İkili, sosyal medya hesaplarından sık sık yaptıkları paylaşımlarla da ilişkilerini gözler önünde yaşıyor.

İkili, sosyal medya hesaplarından sık sık yaptıkları paylaşımlarla da ilişkilerini gözler önünde yaşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda 40 yaşına giren Oğuzhan Koç’a sürpriz doğum günü hazırlayan Hazal Subaşı, sevgilisiyle birlikte çekildikleri bir fotoğrafı “İyi ki doğdun sevgilim” notuyla paylaşmıştı. Oğuzhan Koç da bu sürpriz için “Çocukluğumdan beri istediğim bir oyun konsolu vardı, onu aldı. Sağ olsun, inşallah 40 yaşımdan sonra çocukluğumu yaşayacağım.” sözleriyle sevgilisine teşekkür etmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Subaşı şimdi de yaz sezonunu açtığı cesur bikini pozlarıyla gündemde.

Subaşı şimdi de yaz sezonunu açtığı cesur bikini pozlarıyla gündemde.

Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncunun paylaşımları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fit fiziği ve kusursuz görüntüsüyle yaza iddialı bir giriş yapan Subaşı’nın paylaşımı, takipçilerinden adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. 

“İyi yazlaaaaarrrrrrr☀️☀️” notuyla paylaştığı kareye, özellikle Oğuzhan Koç ve Devran göndermeli yorumlar damga vurdu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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