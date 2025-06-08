Aşiret Paket Görmesin: Sahipsizler'in Azize'si Hazal Subaşı Bikinili Paylaşımlarıyla Mest Etti!
Şimdilerde Sahipsizler dizisinde canlandırdığı Azize karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Hazal Subaşı, özel hayatıyla da magazincilerin radarında. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Subaşı, bikinili paylaşımlarıyla adeta mest etti. Siyah bikinisiyle verdiği cesur pozlara beğeni ve yorum yağdı. Fit vücudu ve etkileyici güzelliği sosyal medyada olay oldu.
İşte detaylar…
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Güzelliği ve oyunculuğuyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden Hazal Subaşı, ekran macerasına ilk olarak “Adını Sen Koy” dizisiyle adım atmış, ardından Çukur dizisindeki Nehir karakteriyle geniş kitlelere adını duyurmuştu.
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İkili, sosyal medya hesaplarından sık sık yaptıkları paylaşımlarla da ilişkilerini gözler önünde yaşıyor.
Subaşı şimdi de yaz sezonunu açtığı cesur bikini pozlarıyla gündemde.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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