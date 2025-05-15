Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç'a 40. Yaş Sürprizi: Hediyesiyle Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi

Güzelliği, oyunculuğu ve güçlü duruşuyla adını her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Adını Sen Koy ve Çukur gibi yapımlarla çıkış yapan genç oyuncu, şu sıralar İlk ve Son dizisi ile adından sıkça söz ettiriyor. Kamera önündeki başarısı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Subaşı, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

Oğuzhan Koç ise Çok Güzel Hareketler Bunlar'la hayatımıza girip, hem esprili kişiliğiyle hem de duygusal şarkılarıyla kendine geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Uzun bir süre oyunculukla müziği aynı anda sürdüren Koç, son yıllarda sahne performanslarına ağırlık verdi. Bildiğiniz üzere bir dönem Demet Özdemir’le evliydi; ama evlilikleri bir yılı bile bulmadan sonlandı.