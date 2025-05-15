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Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç'a 40. Yaş Sürprizi: Hediyesiyle Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi

Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç'a 40. Yaş Sürprizi: Hediyesiyle Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.05.2025 - 14:25

İlişkilerinin ilk gününden bu yana “uyumsuzluk” eleştirilerine maruz kalan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı çifti, yorumlara kulaklarını tıkayıp aşklarını yaşamaya devam ediyor. Son olarak ise Koç’un doğum günü vesilesiyle yeniden radarımıza girdiler. Hazal Subaşı, sevgilisinin 40. yaş gününü özel bir organizasyonla kutladı.

Koç’un yüzünü güldüren doğum günü hediyesi de sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte detaylar.

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Son dönemin parlayan yıldızlarından biri Hazal Subaşı…

Son dönemin parlayan yıldızlarından biri Hazal Subaşı…

Güzelliği, oyunculuğu ve güçlü duruşuyla adını her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Adını Sen Koy ve Çukur gibi yapımlarla çıkış yapan genç oyuncu, şu sıralar İlk ve Son dizisi ile adından sıkça söz ettiriyor. Kamera önündeki başarısı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Subaşı, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

Oğuzhan Koç ise Çok Güzel Hareketler Bunlar'la hayatımıza girip, hem esprili kişiliğiyle hem de duygusal şarkılarıyla kendine geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Uzun bir süre oyunculukla müziği aynı anda sürdüren Koç, son yıllarda sahne performanslarına ağırlık verdi. Bildiğiniz üzere bir dönem Demet Özdemir’le evliydi; ama evlilikleri bir yılı bile bulmadan sonlandı.

Bu ayrılığın ardından uzun süre kalbini kimseye açmadı derken, 2024 Kasım’ında Hazal Subaşı’yla bir ilişkiye yelken açtı.

Bu ayrılığın ardından uzun süre kalbini kimseye açmadı derken, 2024 Kasım’ında Hazal Subaşı’yla bir ilişkiye yelken açtı.

İkilinin tanışmasına vesile olanlar da yakın arkadaşları Eser ve Berfu Yenenler. Fakat ilişki ilk duyulduğu andan itibaren sosyal medya ikiye bölündü. Kimi çiftin enerjisini çok sevdi, kimi ise “hiç olmamış” diyerek uyumsuz buldu. Hatta “yan yana bile yakışmıyorlar” diyenler bile oldu.

Bu yorumlara önceki içeriğimizde detaylıca değinmiştik hatırlarsanız:

Ancak tüm bu eleştiriler Hazal ve Oğuzhan’ın aşkına engel olamadı.

Ancak tüm bu eleştiriler Hazal ve Oğuzhan’ın aşkına engel olamadı.

Onlar, eleştirilere aldırmadan ilişkilerini göz önünde ve dolu dizgin yaşamaya devam ediyorlar.

Ve işte doğum günü kutlamasıyla bir kez daha gündemimize geldiler. 40 yaşına giren Oğuzhan Koç için sevgilisi Hazal Subaşı oldukça özel bir sürpriz hazırladı. Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri romantik kareleri paylaşan Subaşı, gönderisine “İyi ki doğdun sevgilim” notunu düştü. Paylaşımda ikilinin dudak dudağa poz verdiği fotoğraf da kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Beğeni ve yorum yağmuru tabii ki gecikmedi.

Hazal Subaşı, sadece bir Instagram postuyla yetinmedi.

Hazal Subaşı, sadece bir Instagram postuyla yetinmedi.

Aynı zamanda Koç için arkadaşlarının da davetli olduğu sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. Koç, bu jest karşısında çok mutlu olduğunu belirtip “Hazal Hanım çok güzel bir yemek organize etmiş, bana da sürpriz oldu” açıklamasını yaptı.

Gecenin en dikkat çeken detayı ise hediye oldu. Oğuzhan Koç, yıllardır çocukluk hayalini kurduğu bir oyun konsoluna sonunda kavuştu. “Çocukluğumdan beri istediğim bir oyun konsolu vardı, onu aldı. Sağ olsun, inşallah 40 yaşımdan sonra çocukluğumu yaşayacağım” diyerek sevgilisine teşekkür etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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