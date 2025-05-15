Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç'a 40. Yaş Sürprizi: Hediyesiyle Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi
İlişkilerinin ilk gününden bu yana “uyumsuzluk” eleştirilerine maruz kalan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı çifti, yorumlara kulaklarını tıkayıp aşklarını yaşamaya devam ediyor. Son olarak ise Koç’un doğum günü vesilesiyle yeniden radarımıza girdiler. Hazal Subaşı, sevgilisinin 40. yaş gününü özel bir organizasyonla kutladı.
Koç’un yüzünü güldüren doğum günü hediyesi de sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte detaylar.
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Son dönemin parlayan yıldızlarından biri Hazal Subaşı…
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Bu ayrılığın ardından uzun süre kalbini kimseye açmadı derken, 2024 Kasım’ında Hazal Subaşı’yla bir ilişkiye yelken açtı.
Ancak tüm bu eleştiriler Hazal ve Oğuzhan’ın aşkına engel olamadı.
Hazal Subaşı, sadece bir Instagram postuyla yetinmedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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