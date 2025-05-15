Sırrını da Verdi: Zayıflamak İçin İnat Eden Komedyen Yasemin Sakallıoğlu Sonunda Amacına Ulaştı

Geçtiğimiz aylarda yine Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yasemin Sakallıoğlu, fazla kilolarından şu sözleriyle yakınmıştı:

'Ben zayıflamayı sadece düşünüyorum. Düşündüğüm için zayıflayamıyorum. Bir gün beni bu röportajda zayıf göreceksiniz. 82 kiloyum. Kafaya da takıyorum. İnsan neyin esprisini yapıyorsa onu kafaya takıyordur bence. Kaç kişi geldi zayıflatmak için. En son hocaya gideceğim. Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi. Birisi bana gelsin tatlı yerken şöyle bir baksın. Nazar değsin ya. Seviyorum galiba yemek yemeyi de. Eşim de her geçen gün kaslanıyor. Ben de arayı kapatmak için yağlanıyorum.' demişti.

Bu kez sözünü tutan Sakallıoğlu kilo verdiğini açıkladı ve sırrını verirken kahkahaya boğdu:

'Guruluyum. Zor bir şey, boğazımı tuttum. Dedikodu ve gıybeti bıraktım o yüzden zayıfladım. Dedikodu çok yediriyor arkadaşlar. Sosyal çevresi olan herkes kilo alır. Yalnızlaşınca zayıflıyorsunuz. Kalabalıkta yiyorsunuz. İnsan yediriyor.'