Sırrını da Verdi: Zayıflamak İçin İnat Eden Komedyen Yasemin Sakallıoğlu Sonunda Amacına Ulaştı
Sosyal medyada çektiği eğlenceli videolarla tanınan, ardından sahnelere adım atarak gönülleri fetheden Yasemin Sakallıoğlu, 100. gösterisini Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi. Gösteri öncesi kameraların karşısına geçen sevilen komedyen, hem esprileriyle kahkaha attırdı hem de kilo verdiğini açıklayarak zayıflama sırrını paylaştı.
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Sosyal medyada çektiği videolarla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Yasemin Sakallıoğlu'nun mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Yüzüncü tek kişilik gösterisini Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştiren Yasemin Sakallıoğlu, geceye özel hazırlanan 12 kilo ağırlığındaki inci işlemeli kostümüyle sahneye çıktı.
Zayıfladığı da her halinden belli olan genç komedyen 2,5 kilo verdiğini itiraf etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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