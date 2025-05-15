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Sırrını da Verdi: Zayıflamak İçin İnat Eden Komedyen Yasemin Sakallıoğlu Sonunda Amacına Ulaştı

Sırrını da Verdi: Zayıflamak İçin İnat Eden Komedyen Yasemin Sakallıoğlu Sonunda Amacına Ulaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.05.2025 - 10:57

Sosyal medyada çektiği eğlenceli videolarla tanınan, ardından sahnelere adım atarak gönülleri fetheden Yasemin Sakallıoğlu, 100. gösterisini Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi. Gösteri öncesi kameraların karşısına geçen sevilen komedyen, hem esprileriyle kahkaha attırdı hem de kilo verdiğini açıklayarak zayıflama sırrını paylaştı.

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Sosyal medyada çektiği videolarla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Yasemin Sakallıoğlu'nun mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sosyal medyada çektiği videolarla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Yasemin Sakallıoğlu'nun mutlaka tanıyorsunuzdur.

Renkli karakteri ve doğal oyunculuğuyla dikkat çeken Sakallıoğlu, dijital dünyanın ardından sahneye taşınan başarılarıyla adından söz ettiriyor.

2021 yılında Burak Yırtar ile dünyaevine giren Yasemin, sosyal medya paylaşımlarında hem evlilik hayatından kesitler veriyor hem de takipçileriyle esprili şekilde bağ kurmayı başarıyor. Özellikle “ne zaman anne olacaksın?” sorusuyla sık sık karşılaşan komedyen, geçtiğimiz aylarda bir takipçisinin “bebiș güzelliği gelmiş” yorumuna “Bu aralar başka şeylere gebeyim” yanıtıyla güldürmüştü.

Yüzüncü tek kişilik gösterisini Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştiren Yasemin Sakallıoğlu, geceye özel hazırlanan 12 kilo ağırlığındaki inci işlemeli kostümüyle sahneye çıktı.

Yüzüncü tek kişilik gösterisini Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştiren Yasemin Sakallıoğlu, geceye özel hazırlanan 12 kilo ağırlığındaki inci işlemeli kostümüyle sahneye çıktı.

Kostümü taşımakta zorlandığını belirten komedyen, “Diziler bile 6 bölüm sonra bitiyor ama ben aynı gösteriyi 100 kez oynayabildim. Bu, gerçekten büyük mutluluk” diyerek emeklerinin karşılığını almanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Gösterisinin kayda alındığını ve dijital platformlarda yayınlanacağını da açıklayan Sakallıoğlu, yurtiçi ve yurtdışı turnelerinin devam ettiğini söyledi. Ayrıca yeni bir senaryo üzerinde çalıştığını ve bu yaz projeyi tamamlamayı hedeflediğini belirtti.

Zayıfladığı da her halinden belli olan genç komedyen 2,5 kilo verdiğini itiraf etti.

Zayıfladığı da her halinden belli olan genç komedyen 2,5 kilo verdiğini itiraf etti.

Geçtiğimiz aylarda yine Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yasemin Sakallıoğlu, fazla kilolarından şu sözleriyle yakınmıştı:

'Ben zayıflamayı sadece düşünüyorum. Düşündüğüm için zayıflayamıyorum. Bir gün beni bu röportajda zayıf göreceksiniz. 82 kiloyum. Kafaya da takıyorum. İnsan neyin esprisini yapıyorsa onu kafaya takıyordur bence. Kaç kişi geldi zayıflatmak için. En son hocaya gideceğim. Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi. Birisi bana gelsin tatlı yerken şöyle bir baksın. Nazar değsin ya. Seviyorum galiba yemek yemeyi de. Eşim de her geçen gün kaslanıyor. Ben de arayı kapatmak için yağlanıyorum.' demişti.

Bu kez sözünü tutan Sakallıoğlu kilo verdiğini açıkladı ve sırrını verirken kahkahaya boğdu:

'Guruluyum. Zor bir şey, boğazımı tuttum. Dedikodu ve gıybeti bıraktım o yüzden zayıfladım. Dedikodu çok yediriyor arkadaşlar. Sosyal çevresi olan herkes kilo alır. Yalnızlaşınca zayıflıyorsunuz. Kalabalıkta yiyorsunuz. İnsan yediriyor.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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