Eşref Rüya ile Bir Kez Daha Herkesi Hayran Bırakan Çağatay Ulusoy Kendini Rolüne İyice Kaptırdı!
Şimdilerde Eşref Rüya dizisi ile ekranlarda fırtına estiren Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek hem karakteri hem de Demet Özdemir'le olan uyumu ile büyük beğeni topluyor. Geçtiğimiz gece yeni bölümü yayınlanan dizinin akşamında yakın dostu Mustafa Mert Koç'un doğum günününe katılan Çağatay Ulusoy 'Siz hepiniz Eşref Tek' akımına da katıldı. Role kendini epey kaptıran Çağatay Ulusoy gecede tek görüntülenirken kameralardan adeta kaçtı. Aslıhan Malbora ile ilişkileri hakkında konuşmak da Mustafa Mert Koç'a kaldı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi ile Çarşamba günlerinde damga vuran Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in arasındaki uyum dizinin daha ilk bölümlerinden çok sevildi.
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Dijital platformda da adını duyurmayı başaran Ulusoy'un geçtiğimiz aylarda Kübra dizisinde rol aldığı Aslıhan Malbora ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.
Yakınlıklarıyla tanınan ve birlikte şarkı söyledikleri videonun ardından çok konuşulan Mustafa Mert Koç, daha önce Çağatay Ulusoy olmasa başarılı olamayacağını söylemişti.
Eşref Rüya'nın yayınlandığı, Çarşamba gecesi bir araya gelen Çağatay Ulusoy ve Mustafa Mert Koç'un "Eşref" göndermesi geceye damga vurdu.
Çağatay Ulusoy'un kendisine hediye olarak ne aldığını soran muhabirlere "dostluğu yeter" cevabını veren oyuncu Mustafa Mert Koç, biricik dostunun Aslıhan Malbora ile ilişkisi hakkında da yorumda bulundu.
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Çağatay Ulusoy geceden mal kabul kısmından çıkış yaparak ayrılırken kameralara konuşmaktan kaçındı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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