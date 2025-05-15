Eşref Rüya ile Bir Kez Daha Herkesi Hayran Bırakan Çağatay Ulusoy Kendini Rolüne İyice Kaptırdı!

Geçtiğimiz sezon Gaddar dizisi ile ekrana gelen, bir süredir de aksiyon ve mafya dizileri ile adından bahsettiren Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'nın her yeni bölümüyle ayrı olay oluyor desek yeridir.

Oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çeken Ulusoy, şimdilerde özel hayatı ile de gözleri üzerine çekiyor.