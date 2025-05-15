onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kızılcık Şerbeti'nden Gidişiyle Darma Duman Etmişti: Sibel Taşçıoğlu Hayranlarının Jestine Kayıtsız Kalamadı!

Kızılcık Şerbeti'nden Gidişiyle Darma Duman Etmişti: Sibel Taşçıoğlu Hayranlarının Jestine Kayıtsız Kalamadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.05.2025 - 11:57

Kızılcık Şerbeti dizisinden ani ayrılığıyla gündem olan Sibel Taşçıoğlu, hayranlarının desteğini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mustafa ve Zülkar karakterlerini canlandıran oyuncularla hayran buluşmasına katılan Taşçıoğlu, samimi açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak hayranlarının hazırladığı bir videoya kayıtsız kalamadı. 

Editli videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine “Çok tatlısınız” notunu düştü. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senarist Melis Civelek’in kızı Feyza Civelek’le yaşanan bir gerginlik nedeniyle diziden ayrıldığı yönündeki iddialar ise sosyal medyada alev almıştı.

Senarist Melis Civelek’in kızı Feyza Civelek’le yaşanan bir gerginlik nedeniyle diziden ayrıldığı yönündeki iddialar ise sosyal medyada alev almıştı.

Melis Civelek bu iddialara, “Feyza’yla Sibel arasında asla bir problem yok. Hatta Feyza ameliyat olduğunda hastaneye ilk gelenlerden biri Sibel’di” açıklamasıyla yanıt vermişti.

Pembe karakterinin senaryodan çıkarılmasına tepkili olan geniş bir izleyici kitlesi, bu vedayı hala kabullenebilmiş değil. 

Hatta bir önceki gün ekip 100. bölümü kutlamak için bir araya gelmişti. Kutlamada Taşçıoğlu’nu göremeyen hayranları sosyal medyada yorum yağdırmıştı. Oyuncu ise, katılmama sebebini de “Evet, kutlama yemeğine davet edilmedim. Gözlerin Pembe’yi aramasını anlıyorum ama benim için artık o defter kapandı” sözleriyle duyurmuştu.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk bölümden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk bölümden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, dram ve entrikanın iç içe geçtiği hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ancak dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Pembe Ünal’a hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun 97. bölümdeki vedası seyirciler için adeta bir şok etkisi yaratmıştı.

Dizide karakteri doğum günü sahnesinde pastaya konan zehirle hayatını kaybederek ayrılan Taşçıoğlu, bu ayrılığın ardından suskunluğunu bozmuştu. “Pembe için beklediğim bir son değildi” diyen oyuncu, senaryoyu kendisi yazsaydı farklı bir son düşündüğünü söylemişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Diziden ayrılmış olsa da Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti hayranlarının gönlünde hala taht kurmuş durumda.

Diziden ayrılmış olsa da Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti hayranlarının gönlünde hala taht kurmuş durumda.

9 Mayıs’ta dizinin diğer sevilen oyuncuları Emrah Altıntoprak (Mustafa) ve Bahtiyar Memili (Zülkar) ile gerçekleşen hayran buluşmasına katılan Taşçıoğlu, burada da dizideki ayrılığına dair içten açıklamalarda bulunmuştu. O gün Pembe karakterine gösterilen ilgiden oldukça duygulandığı gözlenmişti.

Pembe'nin diziden aniden bu şekilde çıkarılmasına şu sözlerle sitem etmişti: 'Pembe için beklediğim bir son değildi. Senaryoyu ben yazıyor olsaydım farklı bir son düşünürdüm Pembe'ye. Ama senaristler böyle uygun görmüşler. Hikayenin akışında Pembe'nin olmaması, ölmesi hikayeyi farklı yönlere götürecek.'

Ve son olarak, hayranlarının hazırladığı duygusal bir video Taşçıoğlu’nu yine derinden etkiledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın