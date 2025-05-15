Kızılcık Şerbeti'nden Gidişiyle Darma Duman Etmişti: Sibel Taşçıoğlu Hayranlarının Jestine Kayıtsız Kalamadı!

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, dram ve entrikanın iç içe geçtiği hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Ancak dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Pembe Ünal’a hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun 97. bölümdeki vedası seyirciler için adeta bir şok etkisi yaratmıştı.

Dizide karakteri doğum günü sahnesinde pastaya konan zehirle hayatını kaybederek ayrılan Taşçıoğlu, bu ayrılığın ardından suskunluğunu bozmuştu. “Pembe için beklediğim bir son değildi” diyen oyuncu, senaryoyu kendisi yazsaydı farklı bir son düşündüğünü söylemişti.