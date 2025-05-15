Kızılcık Şerbeti'nden Gidişiyle Darma Duman Etmişti: Sibel Taşçıoğlu Hayranlarının Jestine Kayıtsız Kalamadı!
Kızılcık Şerbeti dizisinden ani ayrılığıyla gündem olan Sibel Taşçıoğlu, hayranlarının desteğini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mustafa ve Zülkar karakterlerini canlandıran oyuncularla hayran buluşmasına katılan Taşçıoğlu, samimi açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak hayranlarının hazırladığı bir videoya kayıtsız kalamadı.
Editli videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine “Çok tatlısınız” notunu düştü.
İşte detaylar…
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Senarist Melis Civelek’in kızı Feyza Civelek’le yaşanan bir gerginlik nedeniyle diziden ayrıldığı yönündeki iddialar ise sosyal medyada alev almıştı.
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Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk bölümden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Diziden ayrılmış olsa da Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti hayranlarının gönlünde hala taht kurmuş durumda.
Ve son olarak, hayranlarının hazırladığı duygusal bir video Taşçıoğlu’nu yine derinden etkiledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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