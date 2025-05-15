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Miss Turkey 2024 Kraliçesi İdil Bilgen Spor ve Abiye Kombinleriyle Fit Vücudunu Sergiledi

Miss Turkey 2024 Kraliçesi İdil Bilgen Spor ve Abiye Kombinleriyle Fit Vücudunu Sergiledi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.05.2025 - 13:24

Miss Turkey 2024 birinciliğinin ardından Hindistan’da düzenlenen Miss World yarışmasına gidişiyle gündeme gelen İdil Bilgen, geçtiğimiz günlerde törende giydiği ay-yıldız motifli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. “Bu gece Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi” açıklamasıyla duygulandıran genç model, şimdi de sosyal medyada paylaştığı spor ve abiye kombinli pozu ile adından söz ettirdi.

İşte çok konuşulan o paylaşımları…

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Miss Turkey 2024’ün birincisi seçildiğinde güzelliği tartışma konusu olmuştu İdil Bilgen’in.

Miss Turkey 2024’ün birincisi seçildiğinde güzelliği tartışma konusu olmuştu İdil Bilgen’in.

“Taç hak edecek kadar güzel mi?” diye soranlar, sosyal medyada uzun süre bu seçimi tartıştı. Ancak Bilgen, tartışmalarla değil adımlarıyla konuşulmayı tercih etti ve gözünü çok daha büyük bir sahneye, Miss World’e dikti. Yarışma için Hindistan’a giden genç model, oradaki her anını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

Özellikle de yarışma öncesi düzenlenen törende giydiği ay-yıldızlı kıyafetiyle adeta olay olmuştu.

Özellikle de yarışma öncesi düzenlenen törende giydiği ay-yıldızlı kıyafetiyle adeta olay olmuştu.

O gece yaptığı paylaşımda, “Bu gece Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi. Sonuna kadar hatırlayacağım bir anı. Dünyaya ve Türkiye’ye sevgilerimi gönderiyorum” diyerek duygularını dile getirmişti. Telangana şehrini “hayallerinin taşlandığı yer” olarak tanımlayan Bilgen’in bu sözleri gururlandırmıştı.

Ancak bu kez de kaftanı sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Neyse ki yorumlara kulak asmıyor ve Miss World yarışması için heyecan dolu paylaşımlarına devam ediyor.

Neyse ki yorumlara kulak asmıyor ve Miss World yarışması için heyecan dolu paylaşımlarına devam ediyor.

Bilgen, bu süreçte hem makyajsız doğal halini hem de şıklığıyla öne çıkan pozlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. İlk tanıtım çekimleri sırasında yaptığı paylaşımda, “Geri sayım başladı! Güzel ülkem Türkiye’yi Miss World sahnesinde temsil etmekten onur duyuyorum” sözleriyle yarışma motivasyonunu paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de makyajsız sabah halini paylaştmıştı. Tabii yorumlar da gecikmemişti. “Makyajsız sabah ciddi bir nefes almasına ve sıfırlanmasına izin veriyorum” notunu düştüğü gönderide birçok kullanıcı güzelliğini tekrar tartışmaya açmıştı. Onedio okuyucuları “Çenesine photoshop yapmış”, “Gloss var dudağında, nasıl makyajsız?”, “Bu kadar dar değil yüz hattı”, “Bu hanımefendi gerçekten güzel mi?” gibi yorumlar yapmıştı.

Makyajsız halini paylaştığı o fotoğrafa bu içeriğimizde yer vermiştik:

Tüm bu yorumlara kulak asmamayı tercih eden İdil Bilgen, bu kez çifte kombin paylaştı.

Tüm bu yorumlara kulak asmamayı tercih eden İdil Bilgen, bu kez çifte kombin paylaştı.

Ayna karşısında önce spor kombiniye fit vücudunu sergiledi.

Ardından Hakan Yıldırım imzalı kombinini paylaştı.

Ardından Hakan Yıldırım imzalı kombinini paylaştı.

Bakalım beğenecek misiniz yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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