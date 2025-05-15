Miss Turkey 2024 Kraliçesi İdil Bilgen Spor ve Abiye Kombinleriyle Fit Vücudunu Sergiledi

O gece yaptığı paylaşımda, “Bu gece Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi. Sonuna kadar hatırlayacağım bir anı. Dünyaya ve Türkiye’ye sevgilerimi gönderiyorum” diyerek duygularını dile getirmişti. Telangana şehrini “hayallerinin taşlandığı yer” olarak tanımlayan Bilgen’in bu sözleri gururlandırmıştı.

Ancak bu kez de kaftanı sosyal medyayı ikiye bölmüştü.