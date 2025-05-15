Miss Turkey 2024 Kraliçesi İdil Bilgen Spor ve Abiye Kombinleriyle Fit Vücudunu Sergiledi
Miss Turkey 2024 birinciliğinin ardından Hindistan’da düzenlenen Miss World yarışmasına gidişiyle gündeme gelen İdil Bilgen, geçtiğimiz günlerde törende giydiği ay-yıldız motifli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. “Bu gece Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi” açıklamasıyla duygulandıran genç model, şimdi de sosyal medyada paylaştığı spor ve abiye kombinli pozu ile adından söz ettirdi.
İşte çok konuşulan o paylaşımları…
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Miss Turkey 2024’ün birincisi seçildiğinde güzelliği tartışma konusu olmuştu İdil Bilgen’in.
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Özellikle de yarışma öncesi düzenlenen törende giydiği ay-yıldızlı kıyafetiyle adeta olay olmuştu.
Neyse ki yorumlara kulak asmıyor ve Miss World yarışması için heyecan dolu paylaşımlarına devam ediyor.
Tüm bu yorumlara kulak asmamayı tercih eden İdil Bilgen, bu kez çifte kombin paylaştı.
Ardından Hakan Yıldırım imzalı kombinini paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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