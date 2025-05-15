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Küslük Bitti! Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses Kameraların Önünde Sarmaş Dolaş Barıştıklarını İlan Etti

Küslük Bitti! Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses Kameraların Önünde Sarmaş Dolaş Barıştıklarını İlan Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.05.2025 - 12:24

Yıllar önce İbo Show programında birbirlerine giren İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe nihayet barıştı. İbrahim Tatlıses'in yeni inşaat projesi lansmanı için bir araya gelen ikili mangal partisi yaptı. Yıldız Tilbe, Tatlıses'i elleriyle işte böyle besledi.

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Onlar bir dönem birbirlerinden ayrılmayan iki ünlü şarkıcıydı.

Onlar bir dönem birbirlerinden ayrılmayan iki ünlü şarkıcıydı.

Yıldız Tilbe'nin en parladığı zamanlarda İbrahim Tatlıses, ünlü şarkıcıyı kendi yapım şirketi olan İdobay'a transfer etmişti. Hatta Tatlıses, Yıldız Tilbe'nin birçok bestesine kendi albümlerinde yer vermişti.

Ancak bir gün bu dostluk herkesin gözü önünde bitti. İbo Show'daki canlı yayında ikili tüm Türkiye'nin gözü önünde birbirlerine girdi.

Ancak bir gün bu dostluk herkesin gözü önünde bitti. İbo Show'daki canlı yayında ikili tüm Türkiye'nin gözü önünde birbirlerine girdi.

Yıldız Tilbe'nin Prestij Müzik'ten İdobay'a geçtiği dönemleri hatırlatan İbrahim Tatlıses, Tilbe'ye 'seni p...lerin elinden aldım' şeklinde bir çıkışta bulundu. Ekranları başındaki izleyiciler gördüklerine inanamadı. İkili bu olaydan sonra neredeyse kanlı bıçaklı oldu.

İkili yıllar sonra Bodrum'da barıştığını bu Instagram hikayesiyle ilan etmişti.

İkili yıllar sonra Bodrum'da barıştığını bu Instagram hikayesiyle ilan etmişti.

İbrahim Tatlıses bu paylaşıma 'Hoş geldin Yıldız kızım' notunu eklemişti.

Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, yeni projelerinin lansmanında ilk kez birlikte basın karşısına çıktı.

Tilbe, Tatlıses'i elleriyle mangal başında işte böyle besledi.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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