Küslük Bitti! Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses Kameraların Önünde Sarmaş Dolaş Barıştıklarını İlan Etti
Yıllar önce İbo Show programında birbirlerine giren İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe nihayet barıştı. İbrahim Tatlıses'in yeni inşaat projesi lansmanı için bir araya gelen ikili mangal partisi yaptı. Yıldız Tilbe, Tatlıses'i elleriyle işte böyle besledi.
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Onlar bir dönem birbirlerinden ayrılmayan iki ünlü şarkıcıydı.
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Ancak bir gün bu dostluk herkesin gözü önünde bitti. İbo Show'daki canlı yayında ikili tüm Türkiye'nin gözü önünde birbirlerine girdi.
İkili yıllar sonra Bodrum'da barıştığını bu Instagram hikayesiyle ilan etmişti.
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, yeni projelerinin lansmanında ilk kez birlikte basın karşısına çıktı.
Tilbe, Tatlıses'i elleriyle mangal başında işte böyle besledi.
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