Küslük Bitti! Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses Kameraların Önünde Sarmaş Dolaş Barıştıklarını İlan Etti

Yıllar önce İbo Show programında birbirlerine giren İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe nihayet barıştı. İbrahim Tatlıses'in yeni inşaat projesi lansmanı için bir araya gelen ikili mangal partisi yaptı. Yıldız Tilbe, Tatlıses'i elleriyle işte böyle besledi.