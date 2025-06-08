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Kaç Milyar? Oyuncu Burak Özçivit, Milyarlık Gayrimenkulleriyle Züğürt Çenemizi Yordu

Kaç Milyar? Oyuncu Burak Özçivit, Milyarlık Gayrimenkulleriyle Züğürt Çenemizi Yordu

burak özçivit
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.06.2025 - 18:25

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, dizi ve reklam gelirlerini gayrimenkule yatırıyor. Gazete Magazin özel haberinde Burak Özçivit'in milyarı bulan gayrimenkulleri açıklandı.

KAYNAK: Gazete Magazin

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Şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, yurt dışı etkinlikleriyle de öne çıkıyor.

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, yurt dışı etkinlikleriyle de öne çıkıyor.

Burak Özçivit, başta Dubai olmak üzere yurt dışındaki hayranlarıyla bir araya geldiği etkinliklerden epey bir gelir elde ediyor. Öyle ki kulislerde dönen dedikodulara göre Özçivit, etinliklere katılmak için 100 bin dolar gibi bir ücret talep ediyor.

Yakışıklı oyuncu bu defa gayrimenkullerinden elde ettiği servetle gündem oldu.

Gazete Magazin'in özel haberine göre Burak Özçivit'in gayrimenkullerinin değeri milyon değil, milyarı aştı!

Gazete Magazin'in özel haberine göre Burak Özçivit'in gayrimenkullerinin değeri milyon değil, milyarı aştı!

Gazete Magazin'in haberine göre Burak Özçivit, Gümüşlük'teki arazisinde devam eden proje sayesinde 3 villa sahibi daha oldu.

Gümüşlük'te yer alan villalardan birinde kendisi oturan Özçivit, birini ailesine tahsis ederken diğerini ise satışa koymuş.

Bunların yanı sıra Özvçivit'in Gündoğan’da bir villası, İstanbul Acarkent’te ise 2 villası daha var.

Gazete Magazin, Burak Özçivit'in gayrimenkullerinden 1 milyar TL tutarında bir servet elde ettiğini iddia etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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