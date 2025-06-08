Kaç Milyar? Oyuncu Burak Özçivit, Milyarlık Gayrimenkulleriyle Züğürt Çenemizi Yordu

Burak Özçivit, başta Dubai olmak üzere yurt dışındaki hayranlarıyla bir araya geldiği etkinliklerden epey bir gelir elde ediyor. Öyle ki kulislerde dönen dedikodulara göre Özçivit, etinliklere katılmak için 100 bin dolar gibi bir ücret talep ediyor.

Yakışıklı oyuncu bu defa gayrimenkullerinden elde ettiği servetle gündem oldu.