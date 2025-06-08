Kaç Milyar? Oyuncu Burak Özçivit, Milyarlık Gayrimenkulleriyle Züğürt Çenemizi Yordu
Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, dizi ve reklam gelirlerini gayrimenkule yatırıyor. Gazete Magazin özel haberinde Burak Özçivit'in milyarı bulan gayrimenkulleri açıklandı.
KAYNAK: Gazete Magazin
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Şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, yurt dışı etkinlikleriyle de öne çıkıyor.
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Gazete Magazin'in özel haberine göre Burak Özçivit'in gayrimenkullerinin değeri milyon değil, milyarı aştı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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