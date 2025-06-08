Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nde Bebek Oyuncu Ağlamasın Diye Yaptıkları Gündem Oldu
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziden çıkarılmasının ardından Çarpıntı dizisiyle anlaşmıştı. Sibel Taşçıoğlu'nun gidişi hala Şerbo seyircisi tarafından kabullenilemez bir durum olurken Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti kamera arkasında Alev bebeği canlandıran bebek oyuncu ağlamasın diye dans ettiği anlar gündem oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun kamera arkası görüntüleri gündem oldu.
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İşte Sibel Taşçıoğlu'nun gündem olan kamera arkası görüntüleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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