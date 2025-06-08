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Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nde Bebek Oyuncu Ağlamasın Diye Yaptıkları Gündem Oldu

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nde Bebek Oyuncu Ağlamasın Diye Yaptıkları Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.06.2025 - 21:42

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziden çıkarılmasının ardından Çarpıntı dizisiyle anlaşmıştı. Sibel Taşçıoğlu'nun gidişi hala Şerbo seyircisi tarafından kabullenilemez bir durum olurken Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti kamera arkasında Alev bebeği canlandıran bebek oyuncu ağlamasın diye dans ettiği anlar gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun kamera arkası görüntüleri gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun kamera arkası görüntüleri gündem oldu.

Şerbo'nun 3 sezonunda da yer alan Sibel Taşçıoğlu, senaryo ekibinin aldığı ani kararla ölerek aniden diziye veda etmek durumunda kalmıştı. Yeni sezon için OGM Pictures'ın Çarpıntı dizisiyle anlaşan Sibel Taşçıoğlu'nun Şerbo'dan gidişi hala seyirciyi üzerken bu defa Taşçıoğlu'nun kamera arkası görüntüleri gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda Şebnem Bozoklu'yla sahnesinde rolü gereği bağırarak ortamı terk eden Taşçıoğlu, bu hareketi sonrası Alev bebeği canlandıran bebek oyuncunun ağlamasına kayıtsız kalamayıp geri dönüyor ve dans ederek bebeğin dikkatini dağıtıyor.

İşte Sibel Taşçıoğlu'nun gündem olan kamera arkası görüntüleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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