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Vallahi Tanıyamadık: Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, TikToker Oldu!

Vallahi Tanıyamadık: Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, TikToker Oldu!

Tiktok
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.06.2025 - 23:44

Bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisinde Oben'i canlandıran Birsu Demir, yıllar içindeki değişimiyle gündem olmuştu. Sık sık 'Alemin Kıralı Oben'in son hali' haberleriyle gündem olan Birsu Demir, bu defa TikTok'ta karşımıza çıktı. Birsu Demir, TikToker olmuş!

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2011-2013 yılları arasında atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisini muhakkak hatırlarsınız.

2011-2013 yılları arasında atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisini muhakkak hatırlarsınız.

Unutulmaz komedi dizileri arasında yer alan Alemin Kıralı, özellikle Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'in değişimiyle hala gündem olmayı başarıyor.

Dizi yayınlandığı dönem 12 yaşında olan Birsu Demir'in yıllar içinde güzelliğine güzellik katması görenleri hayran bırakırken şimdilerde 26 yaşında olan genç oyuncu bu defa TikTok'ta karşımıza çıktı.

Alemin Kıralı'nın final yapmasının ardından bazı yapımlarda yer alan Birsu Demir, uzun süredir ekranlarda yoktu.

Alemin Kıralı'nın final yapmasının ardından bazı yapımlarda yer alan Birsu Demir, uzun süredir ekranlarda yoktu.

Son olarak 2015 yılında yayınlanan Son Çıkış adlı dizide yer alan Birsu Demir, bu defa TikToker olarak karşımıza çıktı. 

Kurban Bayramı gelmişken bayram temalı bir video yayınlayan Demir'in profilinde henüz çok az paylaşım yer alıyor.

İşte Birsu Demir'in TikTok videosu:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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