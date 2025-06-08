Vallahi Tanıyamadık: Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, TikToker Oldu!
Bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisinde Oben'i canlandıran Birsu Demir, yıllar içindeki değişimiyle gündem olmuştu. Sık sık 'Alemin Kıralı Oben'in son hali' haberleriyle gündem olan Birsu Demir, bu defa TikTok'ta karşımıza çıktı. Birsu Demir, TikToker olmuş!
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2011-2013 yılları arasında atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisini muhakkak hatırlarsınız.
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Alemin Kıralı'nın final yapmasının ardından bazı yapımlarda yer alan Birsu Demir, uzun süredir ekranlarda yoktu.
İşte Birsu Demir'in TikTok videosu:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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