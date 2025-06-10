Sezonu Zirvede Bitirdi: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri
2-8 Haziran tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kral Kaybederse, Uzak Şehir, Teşkilat gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...
NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.
KAYNAK: TİAK, Box Office
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Yayın döneminin bitmesiyle yerli diziler sezon finali bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.
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2-8 Haziran haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.
İşte 2-8 Haziran haftasının en çok izlenen dizileri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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