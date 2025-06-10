onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sezonu Zirvede Bitirdi: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Sezonu Zirvede Bitirdi: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2025 - 08:31

2-8 Haziran tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kral Kaybederse, Uzak Şehir, Teşkilat gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.

KAYNAK: TİAK, Box Office

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yayın döneminin bitmesiyle yerli diziler sezon finali bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Yayın döneminin bitmesiyle yerli diziler sezon finali bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

2 Haziran günü sezon finali yapan fenomen dizi Uzak Şehir, nefis bir reyting oranıyla ekran molasına girdi. 

Bunun yanı sıra Star TV'deki OGM Pictures yapımı Kral Kaybederse, ortalama bir reytingle sezonu kapattı.

2-8 Haziran haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

2-8 Haziran haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, sezon finaliyle de zirvedeki yerini korudu. 

Haftanın tek galibi 13,76 oranıyla Uzak Şehir olurken listenin geri kalanını aşağıya bıraktık!

İşte 2-8 Haziran haftasının en çok izlenen dizileri:

İşte 2-8 Haziran haftasının en çok izlenen dizileri:

1 - Uzak Şehir - 13,76

2 - Eşref Rüya - 6,86

3 - Kral Kaybederse - 5,89

4 - Teşkilat - 5,32

5 - Sahipsizler - 4,52

6 - Mehmed Fetihler Sultanı - 4,29

7 - Kuruluş Osman - 3,62 

8 - Bir Gece Masalı - 2,45

9 - Gönül Dağı - 2,37

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın