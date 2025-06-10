Kızıl Goncalar'ın Hasna'sı Selen Öztürk'ten Aylar Sonra Gelen Final İtirafı
NOW ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Kızıl Goncalar, final yapmasının ardından seyircisini hüzne boğmuştu. Dizide Sadi Hüdayi'nin eşi Hasna'yı canlandıran Selen Öztürk de Kızıl Goncalar'ın bitmesini istemeyenler arasında yer almış. Selen Öztürk, Bambaşka Sohbetler programında final dönemi çok gözyaşı döktüğünü itiraf etti.
KAYNAK: Bambaşka Sohbetler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen dizi Kızıl Goncalar, 46 bölümüyle final yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Duygu durum bozukluğuna ulaşırcasına bir gözyaşı döktüm"
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın