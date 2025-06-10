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Kızıl Goncalar'ın Hasna'sı Selen Öztürk'ten Aylar Sonra Gelen Final İtirafı

Kızıl Goncalar'ın Hasna'sı Selen Öztürk'ten Aylar Sonra Gelen Final İtirafı

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2025 - 12:03

NOW ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Kızıl Goncalar, final yapmasının ardından seyircisini hüzne boğmuştu. Dizide Sadi Hüdayi'nin eşi Hasna'yı canlandıran Selen Öztürk de Kızıl Goncalar'ın bitmesini istemeyenler arasında yer almış. Selen Öztürk, Bambaşka Sohbetler programında final dönemi çok gözyaşı döktüğünü itiraf etti.

KAYNAK: Bambaşka Sohbetler

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Fenomen dizi Kızıl Goncalar, 46 bölümüyle final yapmıştı.

Fenomen dizi Kızıl Goncalar, 46 bölümüyle final yapmıştı.

2 sezon süren dizi, farklı konusu ve iddialı oyuncu kadrosuyla fırtına gibi esmiş, final kararı gelince seyirciden büyük tepki görmüştü.

Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi'nin eşi Hasna'yı canlandıran Selen Öztürk, Bambaşka Sohbetler programına katıldı. Öztürk, programda Kızıl Goncalar finalinde çok gözyaşı döküp ağladığını açıkladı.

"Duygu durum bozukluğuna ulaşırcasına bir gözyaşı döktüm"

"Duygu durum bozukluğuna ulaşırcasına bir gözyaşı döktüm"

Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programında Kızıl Goncalar hakkında konuşan Selen Öztürk, diziye tüm ekiplerin çok önem verdiğini ve özellikle son çekim günü ağladığını şu sözlerle açıkladı.

'Kızıl Goncalar'ın bitmesine çok üzüldüm ben. Hele son gün, duygu durum bozukluğuna ulaşırcasına bir gözyaşı döktüm. Çok seviyordum çünkü.'

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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