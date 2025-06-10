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Sihirli Annem'deki "Sadık" Karakteri İçin Meğer Bambaşka Bir İsme Teklif Gitmiş!

Sihirli Annem'deki "Sadık" Karakteri İçin Meğer Bambaşka Bir İsme Teklif Gitmiş!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2025 - 14:09

2003-2005 yıllarına damga vuran Sihirli Annem dizisi, şimdilerde film olarak geri döndü. İlk üç günde gişe rekoruna imza atan Sihirli Annem özellikle nostalji yapmak isteyenler tarafından talep görürken şimdi de Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan'dan önce bu rol için teklif giden oyuncu ortaya çıktı.

KAYNAK: Bi' Başka

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Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem, sinema filmi olarak geri döndü.

Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem, sinema filmi olarak geri döndü.

2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem, İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Defne Joy Foster gibi isimlerin yer aldığı güçlü kadrosuyla dikkat çekmişti.

Pek çok çocuk oyuncuyu sektöre kazandıran Sihirli Annem'in 22 yıl sonrasını anlattığı filmi ilk üç günde gişe rekoru kırıp gündemden düşmezken fenomen yapım bu defa 'Sadık' karakteriyle gündem oldu.

Sihirli Annem filminin vizyona girmesinin ardından diziyle alakalı içerikler yeniden gündem olmaya başladı.

Sihirli Annem filminin vizyona girmesinin ardından diziyle alakalı içerikler yeniden gündem olmaya başladı.

Bunlardan biri de dizide Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner'in Bi' Başka programına katıldığı bölüm oldu.

Programda Şahap Sayılgan'ın canlandırdığı Sadık karakterinin ilk önce Çocuklar Duymasın'daki Haluk karakteriyle tanınan Tamer Karadağlı'ya teklif edildiği açıklandı.

Peki sizce Tamer Karadağlı'dan nasıl bir Sadık olurdu? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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