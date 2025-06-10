Sihirli Annem'deki "Sadık" Karakteri İçin Meğer Bambaşka Bir İsme Teklif Gitmiş!
2003-2005 yıllarına damga vuran Sihirli Annem dizisi, şimdilerde film olarak geri döndü. İlk üç günde gişe rekoruna imza atan Sihirli Annem özellikle nostalji yapmak isteyenler tarafından talep görürken şimdi de Sihirli Annem'in Sadık'ı Şahap Sayılgan'dan önce bu rol için teklif giden oyuncu ortaya çıktı.
KAYNAK: Bi' Başka
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Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem, sinema filmi olarak geri döndü.
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Sihirli Annem filminin vizyona girmesinin ardından diziyle alakalı içerikler yeniden gündem olmaya başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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