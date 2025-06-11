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Spoiler Geldi! Kızılcık Şerbeti'nde Ayrılacaklar ve Yeni Gelecekler Belli Oluyor

Spoiler Geldi! Kızılcık Şerbeti'nde Ayrılacaklar ve Yeni Gelecekler Belli Oluyor

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2025 - 17:34

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu seyircide epey hayal kırıklığı yaşattı. Dizinin vazgeçilmezlerinden Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun senaryo gereği kadrodan çıkarılmasıyla reytinglerde ciddi düşüş yaşanırken hikayenin ilk sezondan bambaşka bir evreye çevrilmesiyle rahatsız edicilik seviyesi arttı. Silahların patladığı bir sezon finalinin ardından Kızılcık Şerbeti'nde hangi karakterlerin ayrılacağı merak edilirken Birsen Altuntaş'tan beklenen spoiler geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, ilk iki sezonuyla fırtına gibi esse de üçüncü sezonda tabiri caizse bozdu. İlk sezonda gördüğümüz muhafazakar-seküler aile çatışmasının yerini entrikaların aldığı Kızılcık Şerbeti resmen Yasak Elma havası verse de sadık seyircisi Şerbo'ya her hafta bir şans daha vermeye devam ediyor.

Senaryodaki ani değişiklikler ve senaristlerin bir yazdığını bir daha ele almaması en büyük sorunlar olarak görünürken asıl sorun Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan çıkarılmasıyla meydana geldi.

Senaryo gereği hikayesinin bittiği iddia edilen Taşçıoğlu, diziden aniden çıkarılmış ve Şerbo ciddi anlamda bir reyting kaybıyla yüz yüze kalmıştı.

Buna rağmen heyecanın yüksek olduğu bir sezon finali sunan Şerbo'da bu defa yeni sezonda kimlerin öleceği, kimlerin kalacağı merak konusu oldu.

Buna rağmen heyecanın yüksek olduğu bir sezon finali sunan Şerbo'da bu defa yeni sezonda kimlerin öleceği, kimlerin kalacağı merak konusu oldu.

Mustafa'nın Işıl ve Koray'ın konuşmasını duyup tüm aileden intikam aldığı sezon finalinde Fatih, Işıl, Koray vurulurken Mustafa veya Apo'dan biri de ölümle burun buruna geldi. Haliyle Şerbo seyircisi için tek gündem 'Kızılcık Şerbeti'nde kimler ölecek?' oldu.

Bir Şerbo seyircisi, bu konuda gazeteci Birsen Altuntaş'tan spoiler istedi. Altuntaş ise Kızılcık Şerbeti için yeni sezon kararlarının alınacağı bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Altuntaş, paylaşımında 'Bu hafta senaryo toplantısı olacak. Yeni hikaye ve ayrılacaklar, gelecek isimler belli olacak. Ayhan dayı yaş haddinden şimdilik gelmiyor, çocukları önden gelebilir ama daha hiçbir şey net değil. Belli oldukça haberini yazarım.' ifadelerini kullandı.

İşte Birsen Altuntaş'ın Kızılcık Şerbeti spoiler paylaşımı:

İşte Birsen Altuntaş'ın Kızılcık Şerbeti spoiler paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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