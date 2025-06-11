Spoiler Geldi! Kızılcık Şerbeti'nde Ayrılacaklar ve Yeni Gelecekler Belli Oluyor
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu seyircide epey hayal kırıklığı yaşattı. Dizinin vazgeçilmezlerinden Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun senaryo gereği kadrodan çıkarılmasıyla reytinglerde ciddi düşüş yaşanırken hikayenin ilk sezondan bambaşka bir evreye çevrilmesiyle rahatsız edicilik seviyesi arttı. Silahların patladığı bir sezon finalinin ardından Kızılcık Şerbeti'nde hangi karakterlerin ayrılacağı merak edilirken Birsen Altuntaş'tan beklenen spoiler geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak ekran arası verdi.
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Buna rağmen heyecanın yüksek olduğu bir sezon finali sunan Şerbo'da bu defa yeni sezonda kimlerin öleceği, kimlerin kalacağı merak konusu oldu.
İşte Birsen Altuntaş'ın Kızılcık Şerbeti spoiler paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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