Spoiler Geldi! Kızılcık Şerbeti'nde Ayrılacaklar ve Yeni Gelecekler Belli Oluyor

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, ilk iki sezonuyla fırtına gibi esse de üçüncü sezonda tabiri caizse bozdu. İlk sezonda gördüğümüz muhafazakar-seküler aile çatışmasının yerini entrikaların aldığı Kızılcık Şerbeti resmen Yasak Elma havası verse de sadık seyircisi Şerbo'ya her hafta bir şans daha vermeye devam ediyor.

Senaryodaki ani değişiklikler ve senaristlerin bir yazdığını bir daha ele almaması en büyük sorunlar olarak görünürken asıl sorun Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan çıkarılmasıyla meydana geldi.

Senaryo gereği hikayesinin bittiği iddia edilen Taşçıoğlu, diziden aniden çıkarılmış ve Şerbo ciddi anlamda bir reyting kaybıyla yüz yüze kalmıştı.