Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in Çekimlerinde En Zorlandığı Sahneyi Açıkladı
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde müthiş bir sezon finali yaptı. Cihan'ın Alya'yı öperek aşkını ilan ettiği bölüm, yeni sezonu bekleyen seyirciyi sabırsızlandırırken Ay Yapım, YouTube hesabından Uzak Şehir'in kamera arkası görüntülerini yayınladı. Yayınlanan videoda Ozan Akbaba, dizide en zorlandığı sahneyi açıkladı.
KAYNAK: Ay Yapım/YouTube
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Uzak Şehir, hiç şüphesiz sezonun en sürprizli işi oldu.
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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, bu röportajlardan birinde dizide en çok zorlandığı sahneyi açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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