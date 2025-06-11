Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in Çekimlerinde En Zorlandığı Sahneyi Açıkladı

20. bölümdeki Deniz Cihan'ın boğulma sahnesinin çekimlerinde çok zorlandığını belirten Akbaba, şu sözleri sarf etti:

'Suya girmeyi seviyorum, sevmiyorum değil ama suda ayağımın yere değmesini tercih ederim, durgun bir suyu tercih ederim. Şırnak Cehennem Deresi'nde bunların hiçbiri yoktu ve her şeyden önce çok soğuktu, su buz gibiydi. Yaklaşık bir dakika iki dakika sonra bütün vücudum yanmaya başladı, alarm vermeye başladı. Sabretmeye çalıştım ama baktım ki olmuyor, sonra bir çıkayım dedim sudan çıkmaya çalıştım. Bu sefer daha çok üşüdüm, su daha sıcak geldi tekrar suyun içine girdim tekrar dondum.'