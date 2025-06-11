onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in Çekimlerinde En Zorlandığı Sahneyi Açıkladı

Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in Çekimlerinde En Zorlandığı Sahneyi Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2025 - 18:26

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde müthiş bir sezon finali yaptı. Cihan'ın Alya'yı öperek aşkını ilan ettiği bölüm, yeni sezonu bekleyen seyirciyi sabırsızlandırırken Ay Yapım, YouTube hesabından Uzak Şehir'in kamera arkası görüntülerini yayınladı. Yayınlanan videoda Ozan Akbaba, dizide en zorlandığı sahneyi açıkladı.

KAYNAK: Ay Yapım/YouTube

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir, hiç şüphesiz sezonun en sürprizli işi oldu.

Uzak Şehir, hiç şüphesiz sezonun en sürprizli işi oldu.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde yer aldığı Uzak Şehir, aşiret dizilerinin televizyona geri dönmesinde öncülük edip epeydir düşüş yaşayan televizyon sektöründe adeta can damarı oldu.

Her hafta yeni bir reyting rekoruna imza atan Uzak Şehir, sezonun en çok izlenen yapımı haline gelirken geçtiğimiz günlerde yayınlanan sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.

Cihan'ın Alya'ya aşkını ilan ettiği sezon finali bölümünün ardından boşluğa düşen Uzak Şehir seyiricisini unutmayan Ay Yapım, yapım şirketinin YouTube kanalından dizinin kamera arkası görüntüleri ve oyuncularla birebir yapılan röportajları yayınladı.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, bu röportajlardan birinde dizide en çok zorlandığı sahneyi açıkladı.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, bu röportajlardan birinde dizide en çok zorlandığı sahneyi açıkladı.

20. bölümdeki Deniz Cihan'ın boğulma sahnesinin çekimlerinde çok zorlandığını belirten Akbaba, şu sözleri sarf etti:

'Suya girmeyi seviyorum, sevmiyorum değil ama suda ayağımın yere değmesini tercih ederim, durgun bir suyu tercih ederim.  Şırnak Cehennem Deresi'nde bunların hiçbiri yoktu ve her şeyden önce çok soğuktu, su buz gibiydi. Yaklaşık bir dakika iki dakika sonra bütün vücudum yanmaya başladı, alarm vermeye başladı. Sabretmeye çalıştım ama baktım ki olmuyor, sonra bir çıkayım dedim sudan çıkmaya çalıştım. Bu sefer daha çok üşüdüm, su daha sıcak geldi tekrar suyun içine girdim tekrar dondum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın