Teşkilat, Uzak Şehir ve Daha Fazlası: Sezonun En Yüksek Reyting Alan 10 Dizisi
Haziran ayının gelmesiyle yayın dönemi sona erdi. Pek çok dizi sezon finali yaparken bazıları final yaparak ekrana veda etmek durumunda kaldı. Yeni yayın döneminin başlayacağı eylül ayına henüz 3 ay varken geçtiğimiz sezonun en çok reyting alan dizilerini sizler için sıraladık. Bakalım hangi dizinin hangi bölümü seyirciden tam puan almış?
NOT: Veriler 1 Eylül 2024-31 Mayıs 2025 arası yayınlanan dizilerin TOTAL reytinglerine aittir.
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10. Bahar - 23. Bölüm
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9. Eşref Rüya - 9. Bölüm
8. Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... - 16. Bölüm
7. Kuruluş Osman - 180. Bölüm
6. Bir Gece Masalı - 2. Bölüm
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5. Sahipsizler - 18. Bölüm
4. Gönül Dağı - 157. Bölüm
3. Teşkilat - 133. Bölüm
2. Kızılcık Şerbeti - 82. Bölüm
1. Uzak Şehir - 21. Bölüm
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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