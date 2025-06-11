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Teşkilat, Uzak Şehir ve Daha Fazlası: Sezonun En Yüksek Reyting Alan 10 Dizisi

Teşkilat, Uzak Şehir ve Daha Fazlası: Sezonun En Yüksek Reyting Alan 10 Dizisi

Kuruluş Osman Teşkilat Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2025 - 20:38

Haziran ayının gelmesiyle yayın dönemi sona erdi. Pek çok dizi sezon finali yaparken bazıları final yaparak ekrana veda etmek durumunda kaldı. Yeni yayın döneminin başlayacağı eylül ayına henüz 3 ay varken geçtiğimiz sezonun en çok reyting alan dizilerini sizler için sıraladık. Bakalım hangi dizinin hangi bölümü seyirciden tam puan almış?

NOT: Veriler 1 Eylül 2024-31 Mayıs 2025 arası yayınlanan dizilerin TOTAL reytinglerine aittir.

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10. Bahar - 23. Bölüm

10. Bahar - 23. Bölüm

Ekrana çiçek açtıran Bahar'ın 2. sezon 23. bölümü Total grubunda 6,97 oranında reyting alarak listeye 10. sıradan dahil oluyor.

9. Eşref Rüya - 9. Bölüm

9. Eşref Rüya - 9. Bölüm

Arap atı gibi sonradan açılan Eşref Rüya, 9. bölümüyle 7,06 reyting aldı. Önümüzdeki sezon daha yükseklerini alacağı şimdiden belli.

8. Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... - 16. Bölüm

8. Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... - 16. Bölüm

2. sezon onayı alan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinin 16. bölümü Total grubunda 7,40 oranında reyting almayı başardı.

7. Kuruluş Osman - 180. Bölüm

7. Kuruluş Osman - 180. Bölüm

6 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın bu listede yer alması apayrı bir başarı. Kuruluş Osman, Bala Hatun'un öldüğü zannedilen 180. bölümüyle 7,66 oranında reyting aldı.

6. Bir Gece Masalı - 2. Bölüm

6. Bir Gece Masalı - 2. Bölüm

Final yaparak ekranlara veda eden Bir Gece Masalı, aslında müthiş bir açılış yapmıştı. Dizi, henüz 2. bölümdeyken 8,64 oranında reyting almayı başardı.

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5. Sahipsizler - 18. Bölüm

5. Sahipsizler - 18. Bölüm

Burak Berkay Akgül'ün kadroya dahil olmasının ardından nefis bir yükseliş yaşayan Sahipsizler, 18. bölümüyle Total grubunda 8,89 oranında reyting aldı.

4. Gönül Dağı - 157. Bölüm

4. Gönül Dağı - 157. Bölüm

Gönül Dağı, 5. sezonu ve 157. bölümünde 9,11 oranında reyting alarak unutulması zor bir başarıya imza attı.

3. Teşkilat - 133. Bölüm

3. Teşkilat - 133. Bölüm

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat, bu sezon en yüksek reyting alan üçüncü dizi. Teşkilat, Aybüke Pusat'ın kadrosunda yer aldığı 133. bölümde 9,30 oranında reyting alıyor.

2. Kızılcık Şerbeti - 82. Bölüm

2. Kızılcık Şerbeti - 82. Bölüm

Listenin ikinci sırasında cuma akşamlarının klasiği Kızılcık Şerbeti var. Kızılcık Şerbeti, Görkem'in ortalığı ateşe verdiği 82. bölümle tam 10,69 oranında reyting aldı.

1. Uzak Şehir - 21. Bölüm

1. Uzak Şehir - 21. Bölüm

Sezonun en bomba işi Uzak Şehir, elbette zirvede yer alıyor. Uzak Şehir'in 21. bölümü, Deniz Cihan'ın boğulma tehlikesi atlatmasından Alya'nın Cihan'ın elini ilk kez tutmasına kadar epey olaylıydı. Fenomen dizinin 21. bölümü Total grubunda tam 18.07 oranını yakaladı. Haliyle sezonun en yüksek reytingini alan dizisi oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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