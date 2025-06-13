onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Soruda Risk Alan Yarışmacı Kazandığını da Kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Soruda Risk Alan Yarışmacı Kazandığını da Kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2025 - 18:06

Oktay Kaynarca'nın atv ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine heyecan dolu anlar yaşandı. 500 bin TL değerindeki soruya gelen yarışmacı, bu soruda risk almayı tercih edince kazandığından da oldu. Yarışmacı, 500 bin TL'lik sorudan 50 bin TL'ye geri döndü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam (12 Haziran) yayınlanan bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam (12 Haziran) yayınlanan bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı.

Üniversite öğrencisi İsmail Şanlı'nın yarıştığı Milyoner'de Şanlı, epey iddialı bir performans sergiledi. Çoğu soruda bilgisine güvenerek risk alan Şanlı, 500 bin TL değerindeki 11. soruya kadar gelmeyi başardı. Milyonluk soruya bir kala İsmail Şanlı'nın başı 'ahtapot' sorusuyla derde girdi.

‘Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?’ sorusunda kafası epey karışan Şanlı, joker haklarını bitirdiği için devam etmekle yarışmadan çekilmek arasında kaldı.

‘Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?’ sorusunda kafası epey karışan Şanlı, joker haklarını bitirdiği için devam etmekle yarışmadan çekilmek arasında kaldı.

Yarışmadan çekildiği halde 300 bin TL'lik ödülü alacak olan İsmail Şanlı, riske girerek 3 beyni, 8 kolu, 9 midesi vardır” seçeneğini tercih etti. Ancak doğru cevap “3 kalbi, 8 kolu, 9 beyni vardır” çıktı.

İsmail Şanlı, Milyoner'e 50 bin TL'lik para ödülüyle veda etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın