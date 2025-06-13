Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Soruda Risk Alan Yarışmacı Kazandığını da Kaybetti
Oktay Kaynarca'nın atv ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine heyecan dolu anlar yaşandı. 500 bin TL değerindeki soruya gelen yarışmacı, bu soruda risk almayı tercih edince kazandığından da oldu. Yarışmacı, 500 bin TL'lik sorudan 50 bin TL'ye geri döndü.
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Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam (12 Haziran) yayınlanan bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı.
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‘Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?’ sorusunda kafası epey karışan Şanlı, joker haklarını bitirdiği için devam etmekle yarışmadan çekilmek arasında kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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