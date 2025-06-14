Oğlu Reynmen ve Gelini Cansu İle Arası Açıldığı İddia Edilen Nasibe Yılmaz’dan Yine Göndermeli Paylaşım

Gazete Magazin'in Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre Yılmaz bu kez “Onlar oyunlarını oynasın, numaralarını yapsın, biz henüz oyuna girmedik” paylaşımı yaptı.

Bu paylaşım Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran'a gönderme olarak yorumlandı.