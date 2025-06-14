Oğlu Reynmen ve Gelini Cansu İle Arası Açıldığı İddia Edilen Nasibe Yılmaz’dan Yine Göndermeli Paylaşım
Bir süre önce Emire Cansu Kurtaran ile hayatını birleştiren Reynmen, bu kez annesi Nasibe Yılmaz’ın paylaşımlarıyla gündemde. Geçen aylarda şarkıcı Hadise’nin danslarına “İğrenç ötesi” yorumunu yapan Yılmaz’a Reynmen sahne adıyla bilinen oğlu Yusuf Aktaş’tan veto gelmişti. Reynmen ve Cansu'nun Nasibe Yılmaz’ı Instagram’da takibi bırakması oldukça gündem olmuştu. Nasibe Yılmaz’dan yine dikkat çeken göndermeli paylaşım geldi.
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Hadise’nin danslarına yaptığı yorum nedeniyle oğlu Reynmen’den veto yiyen Nasibe Yılmaz göndermeli paylaşımlarını sürdürüyor.
Nasibe Yılmaz'dan yine göndermeli paylaşım👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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