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Oğlu Reynmen ve Gelini Cansu İle Arası Açıldığı İddia Edilen Nasibe Yılmaz’dan Yine Göndermeli Paylaşım

Oğlu Reynmen ve Gelini Cansu İle Arası Açıldığı İddia Edilen Nasibe Yılmaz’dan Yine Göndermeli Paylaşım

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.06.2025 - 14:47

Bir süre önce Emire Cansu Kurtaran ile hayatını birleştiren Reynmen, bu kez annesi Nasibe Yılmaz’ın paylaşımlarıyla gündemde. Geçen aylarda şarkıcı Hadise’nin danslarına “İğrenç ötesi” yorumunu yapan Yılmaz’a Reynmen sahne adıyla bilinen oğlu Yusuf Aktaş’tan veto gelmişti. Reynmen ve Cansu'nun Nasibe Yılmaz’ı Instagram’da takibi bırakması oldukça gündem olmuştu. Nasibe Yılmaz’dan yine dikkat çeken göndermeli paylaşım geldi.

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Hadise’nin danslarına yaptığı yorum nedeniyle oğlu Reynmen’den veto yiyen Nasibe Yılmaz göndermeli paylaşımlarını sürdürüyor.

Hadise’nin danslarına yaptığı yorum nedeniyle oğlu Reynmen’den veto yiyen Nasibe Yılmaz göndermeli paylaşımlarını sürdürüyor.

Hadise'nin danslarını 'İğrenç ötesi' sözleriyle tanımlayan Nasibe Yılmaz'ı oğlu Reynmen takipten çıkarmıştı. Reynmen'in ardından gelini Emire Cansu Kurtaran da kayınvalidesini sosyal medyasından silmişti. Nasibe Yılmaz, Instagram’dan yaptığı bir paylaşımda yine kadınların giyimlerini eleştirmişti. Bu paylaşımın ardından Emire Cansu Kurtaran bikinili paylaşım atmayı ihmal etmemişti.

Nasibe Yılmaz'dan yine göndermeli paylaşım👇🏻

Nasibe Yılmaz'dan yine göndermeli paylaşım👇🏻

Gazete Magazin'in Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre Yılmaz bu kez “Onlar oyunlarını oynasın, numaralarını yapsın, biz henüz oyuna girmedik” paylaşımı yaptı. 

Bu paylaşım Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran'a gönderme olarak yorumlandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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