Kaos Bitmiyor: Melikşah Altuntaş'a Daha Önce de Çıkışan Yönetmen Cem Özüduru'nun Yeni Yorumu Sinirini Hoplattı
Kaos Bitmiyor: Melikşah Altuntaş'a Daha Önce de Çıkışan Yönetmen Cem Özüduru'nun Yeni Yorumu Sinirini Hoplattı
Geçtiğimiz aylarda sinema yazarı Melikşah Altuntaş ve yönetmen Cem Özüduru arasında bir 'title' tartışması çıkmıştı hatırlarsanız.
Altuntaş'ın bir sinema etkinliğine davet edilmesine tepki gösteren Özüduru oldukça sert ifadeler kullanmıştı. O zaman sessiz kalan Altuntaş, Cem Özüduru'nun yeni başladığı program BÜRO'ya eleştirisi görünce sinirlerine hakim olamadı.
Round 2 başladı diyebiliriz yani, üstelik Altuntaş, Özüduru'ya bu sefer 'anladığı dilden' cevap vermeye kararlı gibi. Buyrun, neler yaşanmış beraber bakalım!
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Evde kalmak zorunda kaldığımız COVID günlerinde Mücbir Sebepler adıyla Instagram'dan yaptığı canlı yayınlarla adından sıkça söz ettiren yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşeh Altuntaş, sık sık ünlü isimlerle yaşadığı polemiklerle gündeme geliyor.
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Belki denk gelmişsinizdir, Bartu Küçükçağlayan başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerle sıkı dost olan Melikşah Altuntaş, geçtiğimiz aylarda yönetmen Cem Özüduru'nun kendisine yaptığı eleştiri üzerine X'te çıkan tartışmayla dikkat çekmişti.
Kendisinin davet edilmediği bir sinema etkinliğinde Melikşah Altuntaş'ı görünce keyfi kaçan yönetmen Cem Özüduru, Altuntaş hakkında oldukça sert cümleler kurmuştu.
Altuntaş'ı vasıfsız ilan eden Cem Özüduru'nun sözleri oldukça tepki çekmişti.
Yine de Altuntaş'a cümlelerini eleştiren sosyal medya kullanıcılarına cevap vermiş, fikrinin arkasında durmuştu kendisi.
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Geçtiğimiz günlerde Melikşah Altuntaş, YouTube'da BÜRO isimli yeni bir programa başladı. İlk konuğu da Ezgi Mola'ydı.
Oldukça keyifli geçen programı gören Cem Özüduru yine hızını alamadı.
Yeniden sert eleştirilerde bulunduğu hatta Altuntaş'ın şu anki popülaritesini birkaç gündür dönen "tekelleştirme" konusuna dayandıran Özüduru bu sefer cevapsız kalmadı.
Kendisine ikinci kez yüklenen Özüduru'nun yorumu Melikşah Altuntaş'ın sinirini fena hoplattı. Altuntaş, "Yani cevap vermeyeyim, oturup kalkmışlığımız var, ne olursa olsun kalp kırıcı bir şey yapmayayım dedikçe üç beş ay bekleyip yeni bir şey yazıyor, nasıl gtü yanmışsa. Buna kendi ağzından yazmak en anlaşılırı olacak sanırım…" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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