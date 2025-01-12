Danla Bilic'ten Ağzındaki Suyu Püskürtmesine Sebep Olan "Bugüne Kadar Karşılaştığı En Komik Tavlama" İtirafı!
Danla Bilic'ten Ağzındaki Suyu Püskürtmesine Sebep Olan "Bugüne Kadar Karşılaştığı En Komik Tavlama" İtirafı!
Hem kariyerindeki başarılar hem de hareketli özel hayatıyla sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.
Her zamanki gibi samimiyetini konuşturan Danla Bilic, stüdyoyu birden çok kez kahkahaya boğmayı başardı. Fakat asıl olay, İbrahim Selim 'Bugüne kadar yapılan en komik tavlama numarası neydi?' sorusunu yöneltince koptu.
Bir beyefendiyle yaşadıklarını itiraf eden Danla Bilic, yine kitabın ortasından konuştu! 😂
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Uzun yıllar önce YouTube'a yüklediği makyaj videolarındaki samimiyeti ve doğallığıyla dikkat çeken ondan sonra da "tutabilene aşk olsun" dedirten ve kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan Danla Bilic, senelerdir hem değişimi hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeme düşen isimlerden biri.
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Şimdilerde YouTube'daki programlarına da ara veren, markalarla yaptığı iş birlikleriyle hayatına devam eden Danla, bir süredir jokey aşkıyla konuşuluyor belki denk gelmişsinizdir.
Geçen seneyi kendinden küçüklerle yaşadığı aşklarla kapatan Danla Bilic, bu sefer de yolundan şaşmamış, yine kendinden küçük Berk Çetin'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan program nihayet yayınlanan Danla Bilic, her zamanki Danlalığını yaparak stüdyoyu kahkahaya boğmayı başardı.
İbrahim Selim'in "Bugüne kadar sana yapılmış en komik tavlama numarası neydi?" sorusu üzerine kendini tutamayan Danla Bilic, önce ağzındaki suyu püskürttü! 😂
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Ardından, daha ilk buluşmada hatta giriş cümlesinde kendisine "Karım olacaksın, senden çocuğum olsun istiyorum" diyen beyefendiyle anısını anlattı. 😂
Buyurun, o anları beraber izleyelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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