Danla Bilic'ten Ağzındaki Suyu Püskürtmesine Sebep Olan "Bugüne Kadar Karşılaştığı En Komik Tavlama" İtirafı!

Hem kariyerindeki başarılar hem de hareketli özel hayatıyla sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.

Her zamanki gibi samimiyetini konuşturan Danla Bilic, stüdyoyu birden çok kez kahkahaya boğmayı başardı. Fakat asıl olay, İbrahim Selim 'Bugüne kadar yapılan en komik tavlama numarası neydi?' sorusunu yöneltince koptu.

Bir beyefendiyle yaşadıklarını itiraf eden Danla Bilic, yine kitabın ortasından konuştu! 😂