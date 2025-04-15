Ege Kökenli'den Karnı Burnunda İlk Paylaşım: Sürpriz İsim Detayı Gözden Kaçmadı

Kalp Atışı, Güneşin Kızları, Yahşi Cazibe, Asla Vazgeçemem, Duy Beni, “Doğu”, Kefaret, Aykut Enişte ve Çakallarla Dans 7 gibi yapımlarda da performansıyla göz doldurmuştu.

2024’ün son günlerinde Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı dizisiyle ekrana gelen Kökenli, güzelliği kadar başarılarıyla da dikkat çeken bir oyuncu.

Ancak bu kez onu gündeme taşıyan kariyeri değil; anne olacağı haberi oldu!