Ege Kökenli'den Karnı Burnunda İlk Paylaşım: Sürpriz İsim Detayı Gözden Kaçmadı
2022 yılında Lior Ahituv ile hayatını birleştiren Ege Kökenli’den müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında karnı burnunda ilk kez poz verdi. Duygusal videosunda sadece heyecanını değil, bebeğin ismine dair bir ipucunu da takipçileriyle paylaştı.
Karnındaki belirginleşen hatlarıyla dikkat çeken Kökenli’ye hayranlarından adeta yorum yağdı.
Gelin detaylara birlikte bakalım…
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Ekranların sevilen yüzü Ege Kökenli, oyunculuk kariyerine daha lise yıllarında adım atan, yıllar içinde birçok dizi ve film projesiyle adından söz ettiren bir isim.
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2022 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Lior Ahituv ile dünyaevine giren Ege Kökenli evlilik hayatıyla da sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor.
Ve şimdi o heyecanla beklenen an geldi! Ege Kökenli, sosyal medya hesabından karnı burnunda ilk pozlarını paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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