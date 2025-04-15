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Ege Kökenli'den Karnı Burnunda İlk Paylaşım: Sürpriz İsim Detayı Gözden Kaçmadı

Ege Kökenli'den Karnı Burnunda İlk Paylaşım: Sürpriz İsim Detayı Gözden Kaçmadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.04.2025 - 13:07

2022 yılında Lior Ahituv ile hayatını birleştiren Ege Kökenli’den müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında karnı burnunda ilk kez poz verdi. Duygusal videosunda sadece heyecanını değil, bebeğin ismine dair bir ipucunu da takipçileriyle paylaştı. 

Karnındaki belirginleşen hatlarıyla dikkat çeken Kökenli’ye hayranlarından adeta yorum yağdı.

Gelin detaylara birlikte bakalım…

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Ekranların sevilen yüzü Ege Kökenli, oyunculuk kariyerine daha lise yıllarında adım atan, yıllar içinde birçok dizi ve film projesiyle adından söz ettiren bir isim.

Ekranların sevilen yüzü Ege Kökenli, oyunculuk kariyerine daha lise yıllarında adım atan, yıllar içinde birçok dizi ve film projesiyle adından söz ettiren bir isim.

Kalp Atışı, Güneşin Kızları, Yahşi Cazibe, Asla Vazgeçemem, Duy Beni, “Doğu”, Kefaret, Aykut Enişte ve Çakallarla Dans 7 gibi yapımlarda da performansıyla göz doldurmuştu.

2024’ün son günlerinde Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı dizisiyle ekrana gelen Kökenli, güzelliği kadar başarılarıyla da dikkat çeken bir oyuncu. 

Ancak bu kez onu gündeme taşıyan kariyeri değil; anne olacağı haberi oldu!

2022 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Lior Ahituv ile dünyaevine giren Ege Kökenli evlilik hayatıyla da sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor.

2022 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Lior Ahituv ile dünyaevine giren Ege Kökenli evlilik hayatıyla da sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Ege Kökenli, daha önce kendisine yöneltilen “bebek” sorularına “Nasip bu işler. Hayırlısı neyse o olsun inşallah” yanıtını vermişti.

Geçtiğimiz haftalarda ise magazin kulisleri hareketlendi: Ege Kökenli’nin 4 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Mutlu çiftin bebek beklediği haberleri kısa sürede yayılmış, Ege Kökenli’nin hamile olduğu ilk kez ortaya çıkmıştı.

Biz de bu güzel gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık.

Ve şimdi o heyecanla beklenen an geldi! Ege Kökenli, sosyal medya hesabından karnı burnunda ilk pozlarını paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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