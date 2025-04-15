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Sibel Taşçıoğlu'ndan Olay Yaratacak Hamle: "Tüm Haksızlıklarla..." Paylaşımına Yorumu Kafaları Karıştırdı

Sibel Taşçıoğlu'ndan Olay Yaratacak Hamle: "Tüm Haksızlıklarla..." Paylaşımına Yorumu Kafaları Karıştırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.04.2025 - 11:11

Kızılcık Şerbeti’nde 3 sezondur ‘Pembe’ karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun diziden ani vedası seyirciyi adeta şoke etti. Oyuncunun ayrılığı sonrası pek çok iddia gündeme gelirken, Taşçıoğlu’nun Instagram’daki bir hayran sayfasında yaptığı yorum sosyal medyada büyük ses getirdi. 

Duygusal veda mesajı, iddialar ve son olarak yaptığı o “beğeni” dizinin hayranlarını harekete geçirdi. Taşçıoğlu’nun paylaşımı binlerce yorum aldı, “haksızlık” yorumları havada uçuştu. İ

şte olay yaratan o ayrılığın perde arkası ve sosyal medyaya damga vuran o mesaj…

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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde 3 sezondur “Pembe Ünal” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 96. bölümle birlikte diziden ayrıldı.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde 3 sezondur “Pembe Ünal” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 96. bölümle birlikte diziden ayrıldı.

Ancak bu ayrılık bir veda gibi değil adeta bir fırtına gibi geldi. Öyle ki dizinin sıkı takipçileri bu vedayı sindiremeden, ardı ardına gelen iddialarla ortalık iyice karıştı.

Sibel Taşçıoğlu, ayrılığını sosyal medyada “Kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum” diyerek duyurmuştu. Fakat diziden ayrılış şekli o kadar ani ve şaşırtıcıydı ki izleyici kadar kulisler de bu ayrılığın perde arkasını merak etmeye başladı.

İlk iddia, Taşçıoğlu’nun yeni başlayacak başka bir diziden başrol teklifi aldığı ve bu sebeple Kızılcık Şerbeti’ne veda ettiği yönündeydi. Ancak bu kısa sürede yalanlandı. 

Daha sonra, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında programın sunucuları, “Sezon finalinde ayrılacak isimler arasında ünlü oyuncu yer almıyordu. Diziden ayrılacağını geçen hafta sürpriz bir şekilde öğrendi. Ünlü oyuncu birden öleceğini öğreniyor. Başka dizide oynayacağı iddiası ise külliyen yalan.” diyerek iddiaları net bir şekilde reddetti.

Ama ortalığı en çok karıştıran iddia ise senarist Melis Civelek ile ilgiliydi.

Ama ortalığı en çok karıştıran iddia ise senarist Melis Civelek ile ilgiliydi.

Kulislerde konuşulanlara göre Sibel Taşçıoğlu’nun, Melis Civelek’in kızı Feyza Civelek ile yani dizideki ‘Nilay’ karakteriyle sorun yaşadığı, bu nedenle senarist annenin radikal bir kararla Pembe karakterine veda ettirdiği öne sürüldü.

Bu iddialara bizzat senarist Melis Civelek’ten cevap geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’a konuşan Civelek, “Pembe karakterinin görevi hikâyede bitti. Sibel Hanım harika bir oyuncu ama 90. bölüm itibarıyla hikâye tekrar etmeye başladı. Yeni bir soluk gerekiyordu” açıklamasında bulundu. 

Ayrıca, Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığını da özellikle belirtti. Feyza Civelek de annesinin açıklamasını sosyal medyada paylaşarak “Cahillere tokat gibi cevap oldu” notunu düştü.

Ortalık tam duruldu derken yeni bir hamle geldi...

Tüm bu tartışmalar sürerken, Sibel Taşçıoğlu’nun Instagram’da yaptığı bir hareket adeta olayların fitilini yeniden ateşledi.

Tüm bu tartışmalar sürerken, Sibel Taşçıoğlu’nun Instagram’da yaptığı bir hareket adeta olayların fitilini yeniden ateşledi.

Oyuncunun adına açılmış bir hayran sayfasında yapılan, oldukça duygusal ve sistem eleştirisi barındıran bir paylaşımı beğenmesi ve altına “Çooooook teşekkür ederim” notuyla kalp emojisi bırakması sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Beğenilen mesajda, “Sanki üç yıl boyunca bu dizinin bir parçasıymışım da bir anda, hiçbir sebep yokken beni hikayeden silmişler gibi hissediyorum” gibi ifadeler yer alırken, bu satırlar birçok izleyicinin hislerine tercüman oldu. 

Paylaşımda ayrıca Sibel Taşçıoğlu’nun daha görkemli bir veda ile uğurlanması gerektiği, böyle güçlü bir oyuncuya bu şekilde veda edilmesinin “kabul edilemez” olduğu vurgulandı.

Oyuncunun bu duygusal mesajı beğenmesi ve teşekkür notu düşmesi, ayrılığın sadece “senaryo gereği” olmadığını düşünenlerin elini güçlendirdi. Binlerce hayran, yorumlarda “Sibel Taşçıoğlu’na büyük haksızlık yapıldı” derken, dizinin gidişatına da tepkiler yağdı.

Kısacası Taşçıoğlu gitti, Pembe öldü ama yankılar kolay kolay dinmeyecek gibi görünüyor. Sosyal medyada yankısı süren bu veda, sezon finaline kadar daha çok konuşulacağa benziyor. Bakalım daha neler olacak...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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