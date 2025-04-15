Sibel Taşçıoğlu'ndan Olay Yaratacak Hamle: "Tüm Haksızlıklarla..." Paylaşımına Yorumu Kafaları Karıştırdı
Kızılcık Şerbeti’nde 3 sezondur ‘Pembe’ karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun diziden ani vedası seyirciyi adeta şoke etti. Oyuncunun ayrılığı sonrası pek çok iddia gündeme gelirken, Taşçıoğlu’nun Instagram’daki bir hayran sayfasında yaptığı yorum sosyal medyada büyük ses getirdi.
Duygusal veda mesajı, iddialar ve son olarak yaptığı o “beğeni” dizinin hayranlarını harekete geçirdi. Taşçıoğlu’nun paylaşımı binlerce yorum aldı, “haksızlık” yorumları havada uçuştu. İ
şte olay yaratan o ayrılığın perde arkası ve sosyal medyaya damga vuran o mesaj…
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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde 3 sezondur “Pembe Ünal” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 96. bölümle birlikte diziden ayrıldı.
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Ama ortalığı en çok karıştıran iddia ise senarist Melis Civelek ile ilgiliydi.
Tüm bu tartışmalar sürerken, Sibel Taşçıoğlu’nun Instagram’da yaptığı bir hareket adeta olayların fitilini yeniden ateşledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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