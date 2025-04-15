Sibel Taşçıoğlu'ndan Olay Yaratacak Hamle: "Tüm Haksızlıklarla..." Paylaşımına Yorumu Kafaları Karıştırdı

Ancak bu ayrılık bir veda gibi değil adeta bir fırtına gibi geldi. Öyle ki dizinin sıkı takipçileri bu vedayı sindiremeden, ardı ardına gelen iddialarla ortalık iyice karıştı.

Sibel Taşçıoğlu, ayrılığını sosyal medyada “Kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum” diyerek duyurmuştu. Fakat diziden ayrılış şekli o kadar ani ve şaşırtıcıydı ki izleyici kadar kulisler de bu ayrılığın perde arkasını merak etmeye başladı.

İlk iddia, Taşçıoğlu’nun yeni başlayacak başka bir diziden başrol teklifi aldığı ve bu sebeple Kızılcık Şerbeti’ne veda ettiği yönündeydi. Ancak bu kısa sürede yalanlandı.

Daha sonra, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında programın sunucuları, “Sezon finalinde ayrılacak isimler arasında ünlü oyuncu yer almıyordu. Diziden ayrılacağını geçen hafta sürpriz bir şekilde öğrendi. Ünlü oyuncu birden öleceğini öğreniyor. Başka dizide oynayacağı iddiası ise külliyen yalan.” diyerek iddiaları net bir şekilde reddetti.