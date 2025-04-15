Bakın Konuğu Kim? Toparlanıp Geri Dönen Danla Bilic'ten DanlaCast için Büyük Sürpriz

YouTube platformuna yeni videolarıyla hızlı bir dönüş yapan ve yeniden popülerlik kazanan Danla Bilic, bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin’in şiddetiyle gündeme gelmişti. Psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan Bilic, toparlanma sürecine girmişti.

Şimdi ise çok konuşulan DanlaCast programında 23 Nisan’a özel sürpriz bir bölüm duyurdu. Üstelik bu bölümde konuk, bizzat kendisi olacak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “23 Nisan’da Danlamızı arıyoruz” diyerek takipçilerinden kendisine sorular yöneltmelerini isteyen Bilic, yeni bölümüyle yine gündem yaratmaya hazırlanıyor.

İşte detaylar…