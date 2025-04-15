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Bakın Konuğu Kim? Toparlanıp Geri Dönen Danla Bilic'ten DanlaCast için Büyük Sürpriz

Bakın Konuğu Kim? Toparlanıp Geri Dönen Danla Bilic'ten DanlaCast için Büyük Sürpriz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.04.2025 - 15:18 Son Güncelleme: 15.04.2025 - 15:31

YouTube platformuna yeni videolarıyla hızlı bir dönüş yapan ve yeniden popülerlik kazanan Danla Bilic, bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin’in şiddetiyle gündeme gelmişti. Psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan Bilic, toparlanma sürecine girmişti. 

Şimdi ise çok konuşulan DanlaCast programında 23 Nisan’a özel sürpriz bir bölüm duyurdu. Üstelik bu bölümde konuk, bizzat kendisi olacak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “23 Nisan’da Danlamızı arıyoruz” diyerek takipçilerinden kendisine sorular yöneltmelerini isteyen Bilic, yeni bölümüyle yine gündem yaratmaya hazırlanıyor. 

İşte detaylar…

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Seneler önce sosyal medya platformlarında paylaştığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, bugün sosyal medyanın en tanınan ve gündemden düşmeyen isimlerinden biri haline geldi.

Seneler önce sosyal medya platformlarında paylaştığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, bugün sosyal medyanın en tanınan ve gündemden düşmeyen isimlerinden biri haline geldi.

Kendine has tarzı ve dobra açıklamalarıyla dikkat çeken fenomen, son dönemde sadece güzellik sırlarıyla değil, özel hayatındaki çalkantılı süreçle de konuşuluyor. 

Uzun süredir magazin gündeminin baş köşesinde yer alan ünlülerimizden olan Danla Bilic, şimdilerde YouTube’a geri dönüş yaparak “DanlaCast” isimli sohbet programıyla yeniden izleyicinin karşısına çıkıyor.

Her hafta farklı bir ünlüyü ağırladığı programda en son eski sevgilisi olan ünlü rapçi Çakal’ı konuk eden Bilic, yine gündem yaratmıştı.

Detaylarından daha önceki içeriklerimizde bahsetmiştik:

Ancak Bilic son olarak özel hayatındaki ciddi gelişmelerle sarsılmıştı.

Ancak Bilic son olarak özel hayatındaki ciddi gelişmelerle sarsılmıştı.

Aralık ayında binicilik kulübünde tanıştığı genç jokey Berk Çetin’le yeni bir ilişkiye başlayan Danla, bir süre sonra bu ilişkiyi sonlandırmıştı.

İlişki sona erdikten sonra olaylar ne yazık ki çirkinleşti. Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından taciz edildiğini belirterek mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, üyesi olduğu spor kulübündeki bir restoranda Berk Çetin tarafından güvenlik kameralarının önünde yumruklanarak darp edildiğini duyurdu. 

Olay sonrası hastaneden darp raporu alan Bilic, tekrar karakola giderek suç duyurusunda bulundu. Şiddet anlarının kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kamuoyundan da tepki yağdı. Tepkilerin ardından Berk Çetin gözaltına alınarak tutuklandı.

Kaçıranlar için:

Bu travmatik sürecin ardından yavaş yavaş toparlanmaya başlayan Danla Bilic, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Bu travmatik sürecin ardından yavaş yavaş toparlanmaya başlayan Danla Bilic, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

DanlaCast programının 23 Nisan’a özel bir bölümle ekranlara geleceğini duyuran fenomen isim, “Bu kez konuğumuz ben olacağım” dedi. Takipçilerine 

“23 Nisan’da Danlamızı arıyoruz” diyerek sorularını göndermelerini isteyen Bilic, kendi hayatına dair bilinmeyenleri ve özellikle de son günlerde yaşadığı bu zor günlerin kendisinde bıraktığı tahribatı paylaşmaya hazırlanıyor gibi.

Yine çok konuşulacak bu özel bölüm için şimdiden geri sayım başladı. Bakalım 23 Nisan’da yayınlanacak bölümde neler anlatacak...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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