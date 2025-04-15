Bakın Konuğu Kim? Toparlanıp Geri Dönen Danla Bilic'ten DanlaCast için Büyük Sürpriz
YouTube platformuna yeni videolarıyla hızlı bir dönüş yapan ve yeniden popülerlik kazanan Danla Bilic, bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin’in şiddetiyle gündeme gelmişti. Psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan Bilic, toparlanma sürecine girmişti.
Şimdi ise çok konuşulan DanlaCast programında 23 Nisan’a özel sürpriz bir bölüm duyurdu. Üstelik bu bölümde konuk, bizzat kendisi olacak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “23 Nisan’da Danlamızı arıyoruz” diyerek takipçilerinden kendisine sorular yöneltmelerini isteyen Bilic, yeni bölümüyle yine gündem yaratmaya hazırlanıyor.
İşte detaylar…
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Seneler önce sosyal medya platformlarında paylaştığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, bugün sosyal medyanın en tanınan ve gündemden düşmeyen isimlerinden biri haline geldi.
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Ancak Bilic son olarak özel hayatındaki ciddi gelişmelerle sarsılmıştı.
Bu travmatik sürecin ardından yavaş yavaş toparlanmaya başlayan Danla Bilic, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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