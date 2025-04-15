Aybüke Pusat'a İkinci Engel: TRT Kadrosundan Çıkarılan Oyuncunun Tiyatro Oyunu Chaplin de İptal Edildi
Boykot çağrısına verdiği destek sebebiyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Bu sefer de Pusat'ın uzun süredir yer aldığı MSP Yapım imzalı Chaplin isimli oyununun iptal edildiği ortaya çıktı.
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TRT 1 ekranlarında 5 sezondur devam eden Teşkilat dizisi günlerdir gündemden düşmüyor.
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Geçtiğimiz saatlerde bir gelişme daha yaşandı. Aybüke Pusat'ın uzun bir süredir yer aldığı Chaplin oyununa da iptal geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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