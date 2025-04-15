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Aybüke Pusat'a İkinci Engel: TRT Kadrosundan Çıkarılan Oyuncunun Tiyatro Oyunu Chaplin de İptal Edildi

Aybüke Pusat'a İkinci Engel: TRT Kadrosundan Çıkarılan Oyuncunun Tiyatro Oyunu Chaplin de İptal Edildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.04.2025 - 13:11

Boykot çağrısına verdiği destek sebebiyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. 

Bu sefer de Pusat'ın uzun süredir yer aldığı MSP Yapım imzalı Chaplin isimli oyununun iptal edildiği ortaya çıktı.

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TRT 1 ekranlarında 5 sezondur devam eden Teşkilat dizisi günlerdir gündemden düşmüyor.

TRT 1 ekranlarında 5 sezondur devam eden Teşkilat dizisi günlerdir gündemden düşmüyor.

Sebebi ne yazık ki malumunuz. TRT, Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın İmamoğlu tutuklandıktan sonra yapılan boykot çağrısına katılıp, 2 Nisan günü tüketim boykotu çağrısına destek vermesi sonucunda oyuncuyu kadrodan çıkarmıştı. 

Cem Küçük'ün ateşlediği fitille başlayan olay sonucunca kadrodan çıkarılan Pusat hakkında yapılan açıklamada adına dahi yer verilmemişti. 

Tepkiler gün geçtikçe büyüdü, Aybüke Pusat olayı sonrasında oyuncuya destek veren Furkan Andıç ve Boran Kuzum da TRT'nin Tabii platformundaki dizilerin kadrosundan çıkarıldı.

Geçtiğimiz saatlerde bir gelişme daha yaşandı. Aybüke Pusat'ın uzun bir süredir yer aldığı Chaplin oyununa da iptal geldi.

Geçtiğimiz saatlerde bir gelişme daha yaşandı. Aybüke Pusat'ın uzun bir süredir yer aldığı Chaplin oyununa da iptal geldi.

MSP Yapım imzalı, Aksel Bonfil'in yazdığı, Saim Güveloğlu'nun yönettiği Chaplin oyununda, Aybüke Pusat'la beraber Şebnem Dönmez, Murat Danacı, Özgür Daniel Foster, Emre Taşkıran gibi isimler de yer alıyordu.

19 Nisan'da Maximum Uniq'te sergilenecek oyunun biletleri tükenmek üzereyken, bilet alan tüm vatandaşlara oyunun organizasyon şirketi MSP Yapım'ın talebi üzerine iptal edildiğini bildiren bir mail geldi. Para iadelerinin yapılacağının da altı çizildi.

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Şu an bilet almak için siteye giren vatandaşlar, yalnızca "Çok Yakında" ibaresiyle karşılaştığı bir ekran görüyor.

Şu an bilet almak için siteye giren vatandaşlar, yalnızca "Çok Yakında" ibaresiyle karşılaştığı bir ekran görüyor.

Ayrıca Chaplin oyunu bileti satan platformların hiçbirinden 19 Nisan'daki oyuna bilet almak mümkün değil...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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