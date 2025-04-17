Dün Cezaevinden Çıkmıştı: Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı Yeniden Gözaltına Alındı

'Merhaba,

Hoş buldum!

Hapishanede veya dışarıda mücadele durmaksızın devam ediyor, edecek. Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz.

Haklıyız!

Biz Kazanacağız!'