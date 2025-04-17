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Dün Cezaevinden Çıkmıştı: Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı Yeniden Gözaltına Alındı

Dün Cezaevinden Çıkmıştı: Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı Yeniden Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.04.2025 - 13:40

8 yıldır tutuklu bulunan Selçuk Kozağaçlı dün akşam cezaevinden tahliye edilmişti. Savcılığın itirazı sonrasında Kozağaçlı yeniden gözaltına alındı.

Kaynak: Habertürk

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8 yıldır cezaevinde olan Avukat Selçuk Kozağaçlı dün akşam saatlerinde tahliye olmuştu.

8 yıldır cezaevinde olan Avukat Selçuk Kozağaçlı dün akşam saatlerinde tahliye olmuştu.

Savcılık, Selçuk Kozağaçlı’nın tahliyesine itiraz etti. Mahkemenin kabul ettiği itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan Selçuk Kozağaçlı yeniden gözaltına alındı.

Selçuk Kozağaçlı’nın tahliye sonrası ilk paylaşımı şöyle olmuştu 👇

Selçuk Kozağaçlı’nın tahliye sonrası ilk paylaşımı şöyle olmuştu 👇
twitter.com

'Merhaba,

Hoş buldum!

Hapishanede veya dışarıda mücadele durmaksızın devam ediyor, edecek. Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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