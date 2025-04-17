Dün Cezaevinden Çıkmıştı: Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı Yeniden Gözaltına Alındı
8 yıldır tutuklu bulunan Selçuk Kozağaçlı dün akşam cezaevinden tahliye edilmişti. Savcılığın itirazı sonrasında Kozağaçlı yeniden gözaltına alındı.
Kaynak: Habertürk
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8 yıldır cezaevinde olan Avukat Selçuk Kozağaçlı dün akşam saatlerinde tahliye olmuştu.
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Selçuk Kozağaçlı’nın tahliye sonrası ilk paylaşımı şöyle olmuştu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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