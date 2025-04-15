12 Bin TL’lik Bungalovdaki Gizli Kamera Skandalı: Valilik Soruşturma Başlattı

Valilikten yapılan açıklamada, “Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair iddialar üzerine, konuyla ilgili olarak derhal harekete geçilmiştir. Yetkili kolluk kuvvetleri ve idari birimler görevlendirilmiş olup, olayla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.