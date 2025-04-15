onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
12 Bin TL’lik Bungalovdaki Gizli Kamera Skandalı: Valilik Soruşturma Başlattı

12 Bin TL’lik Bungalovdaki Gizli Kamera Skandalı: Valilik Soruşturma Başlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2025 - 12:26

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde geceliği 12 bin TL olan bir bungalovda, jakuzi üstündeki ampule gizlenmiş gizli kamera tespit edilmesi büyük tepki çekti. Sakarya Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sapanca’da, lüks bir bungalovda yaşanan gizli kamera skandalı gündeme bomba gibi düştü.

Sapanca’da, lüks bir bungalovda yaşanan gizli kamera skandalı gündeme bomba gibi düştü.

Jakuzinin hemen üst kısmında bulunan bir ampul içine gizlenmiş kamera, konaklayan aile tarafından fark edilince skandal ortaya çıktı.

Bungalovdaki gizli kamera skandalının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz…

Olayın sosyal medyada gündem olması sonrası Sakarya Valiliği'nden açıklama geldi.

Olayın sosyal medyada gündem olması sonrası Sakarya Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair iddialar üzerine, konuyla ilgili olarak derhal harekete geçilmiştir. Yetkili kolluk kuvvetleri ve idari birimler görevlendirilmiş olup, olayla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın