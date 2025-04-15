12 Bin TL’lik Bungalovdaki Gizli Kamera Skandalı: Valilik Soruşturma Başlattı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde geceliği 12 bin TL olan bir bungalovda, jakuzi üstündeki ampule gizlenmiş gizli kamera tespit edilmesi büyük tepki çekti. Sakarya Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Sapanca’da, lüks bir bungalovda yaşanan gizli kamera skandalı gündeme bomba gibi düştü.
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Olayın sosyal medyada gündem olması sonrası Sakarya Valiliği'nden açıklama geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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