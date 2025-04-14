Sapanca’da Bir Bungalovda Ampulden Gizli Kamera Çıktı: Yatak Odasını ve Jakuziyi Kayda Alıyor!
Sapanca’da geceliği 12 bin TL olan bir bungalovda ailesiyle birlikte tatil yapmak isteyen Mesut Kozan, yaşadıkları olayı Show Haber’den Zeynep Şahin’e anlattı. Kozan, odalarında yer alan ampuldeki kırmızı ışığı fark etmesiyle bir terslik olduğunu anladı. Ampulü incelediğinde ise kamera olduğunu fark etti. İşin kan donduran kısmı ise kameranın 360 derece kayıt alabiliyor oluşu ve özellikle de yatak odasıyla jakuziyi görecek şekilde konumlandırılmasıydı. Mağduriyet yaşayan Kozan, işletme sahibine durumu bildirdiğinde, “Bir önceki misafirler yapmış olabilir” şeklinde bir yanıt aldı. Kozan, işletmeden şikayetçi oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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