Zonguldak'ta Dişi Kırılan Kediye Altın Diş Takıldı

'Önce muayenede kedinin dişinin kırık olduğunu gördük. Önce genel durumuna baktık. Ağrı belirtisi var mı yok mu ona baktık. Tek taraflı bir ağrısının olduğunu keşfettik. Biz buradaki muayenede, pulpanın, sinirlerin açık olduğunu gördük. Kanal tedavisi yapıldı. Geçiş dolgusu yapıldı. Ondan sonra hasta sahibine şu soruldu. Altın mı, metal mi hangisinden yapalım? Hasta sahibi altın olmasını istedi. Biz de aynı şekilde altından bir kalıp oluşturuldu. O şekilde bir dolgu yaptık. Yaklaşık 1.2-1.4 o civarlarda bir altın kullanmış olduk.'

Kedilere altın diş uygulamasının oldukça nadir olduğunu belirten Alkan, 'Türkiye'de çok görünen hatta benim gördüğüm kadarı hiç görünmemiş bir şey ama tabii yapılmış, literatürde geçmemiş farklı bir şey vardır. Onu bilmiyorum ama internette baktığımızda, araştırdığımızda çok sık yapılan bir uygulama değil' dedi.