Zonguldak'ta Dişi Kırılan Kediye Altın Diş Takıldı
Zonguldak'ta dişi kırılan bir kediye, sahibinin talebi üzerine 1,4 gram altın kullanılarak diş yapıldı. Tedaviyi gerçekleştiren veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, kedilerde altın dişin Türkiye'de ilk olabileceğini söyledi.
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Zonguldak'ta bir veteriner kliniğine getirilen kedinin kırık dişi, yapılan muayene sonrası tedavi edildi.
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Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, muayene sürecini şu sözlerle aktardı:
Tedavi sonrası kedinin durumunun gayet iyi olduğunu belirten Alkan, şunları söyledi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ALtın dişli Hayriye gel beriye beriyeee
Bir kediye altın diş takılarak! Ne yapılmak NEREYE VARMAK İSTENMEKTEDİR! (kendi sesi olan yazılar)
Benim de kedimin bir dişinin yarısı geçen sene kırıldı maalesef. Şu an gözlemliyoruz. Kökünden kırılırsa çok üzülürüm biz de bu tarz bir şey yaptırabiliriz b... Devamını Gör