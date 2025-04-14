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Zonguldak'ta Dişi Kırılan Kediye Altın Diş Takıldı

Zonguldak'ta Dişi Kırılan Kediye Altın Diş Takıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.04.2025 - 13:13

Zonguldak'ta dişi kırılan bir kediye, sahibinin talebi üzerine 1,4 gram altın kullanılarak diş yapıldı. Tedaviyi gerçekleştiren veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, kedilerde altın dişin Türkiye'de ilk olabileceğini söyledi.

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Zonguldak'ta bir veteriner kliniğine getirilen kedinin kırık dişi, yapılan muayene sonrası tedavi edildi.

Zonguldak'ta bir veteriner kliniğine getirilen kedinin kırık dişi, yapılan muayene sonrası tedavi edildi.

Kanal tedavisi ve geçici dolgunun ardından hasta sahibinin isteğiyle dişe altın kaplama yapıldı. Tedaviyi gerçekleştiren veteriner hekim Ömer Faruk Alkan; kırık diş için yaklaşık 1,4 gram ağırlığında altın kaplama kullanıldığını aktardı.

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, muayene sürecini şu sözlerle aktardı:

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, muayene sürecini şu sözlerle aktardı:

'Önce muayenede kedinin dişinin kırık olduğunu gördük. Önce genel durumuna baktık. Ağrı belirtisi var mı yok mu ona baktık. Tek taraflı bir ağrısının olduğunu keşfettik. Biz buradaki muayenede, pulpanın, sinirlerin açık olduğunu gördük. Kanal tedavisi yapıldı. Geçiş dolgusu yapıldı. Ondan sonra hasta sahibine şu soruldu. Altın mı, metal mi hangisinden yapalım? Hasta sahibi altın olmasını istedi. Biz de aynı şekilde altından bir kalıp oluşturuldu. O şekilde bir dolgu yaptık. Yaklaşık 1.2-1.4 o civarlarda bir altın kullanmış olduk.'

Kedilere altın diş uygulamasının oldukça nadir olduğunu belirten Alkan, 'Türkiye'de çok görünen hatta benim gördüğüm kadarı hiç görünmemiş bir şey ama tabii yapılmış, literatürde geçmemiş farklı bir şey vardır. Onu bilmiyorum ama internette baktığımızda, araştırdığımızda çok sık yapılan bir uygulama değil' dedi.

Tedavi sonrası kedinin durumunun gayet iyi olduğunu belirten Alkan, şunları söyledi:

Tedavi sonrası kedinin durumunun gayet iyi olduğunu belirten Alkan, şunları söyledi:

'Hastanın durumu çok güzel. Yemek yemeye devam ediyor. Burada kanin dişlerin görevi aslında yemekten ziyade ısırmak, tutmaktır. Herhangi bir problemimiz yok. Uyumu da gayet güzel. Altının buradaki avantajlarından biri ağırlık ve uyum. Ağırlık uyumu da gayet güzeldi. Bir hafta, bir buçuk hafta geçmesine rağmen hiç sanki bir şey takmamış gibi hayatta devam ediyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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eebbeenn

ALtın dişli Hayriye gel beriye beriyeee

V. Murad

Bir kediye altın diş takılarak! Ne yapılmak NEREYE VARMAK İSTENMEKTEDİR! (kendi sesi olan yazılar)

Melek Bayirli

Benim de kedimin bir dişinin yarısı geçen sene kırıldı maalesef. Şu an gözlemliyoruz. Kökünden kırılırsa çok üzülürüm biz de bu tarz bir şey yaptırabiliriz b... Devamını Gör