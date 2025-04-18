Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geri Dönüyor
Bahar havasına zorunlu mola geliyor. Hava aniden değişecek. Bahar havası hafta sonunda yerini gök gürültülü sağanaklara bırakacak.
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Cumartesi sıcaklık 3-4 derece düşüyor. Anadolu'da ise kırkikindi olarak bilinen yağmurlar görülecek.
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Meteoroloji uzmanları, hafta sonu için plan yapan yurttaşları uyardı. Cumartesi günü, Türkiye’nin kuzey yarısı için kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.
Pazar günü yağışlar biraz hafiflese de, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz çevresinde gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya devam edecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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