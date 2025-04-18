Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geri Dönüyor

Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey kesimleri sağanak yağışların hedefinde olacak.

19 Nisan Cumartesi günü başta Marmara olmak üzere, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Öte yandan Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar batıda 20-26, doğuda ise 12-20 derece arasında değişecek.