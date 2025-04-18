onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geri Dönüyor

Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geri Dönüyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.04.2025 - 10:48

Bahar havasına zorunlu mola geliyor. Hava aniden değişecek. Bahar havası hafta sonunda yerini gök gürültülü sağanaklara bırakacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumartesi sıcaklık 3-4 derece düşüyor. Anadolu'da ise kırkikindi olarak bilinen yağmurlar görülecek.

Cumartesi sıcaklık 3-4 derece düşüyor. Anadolu'da ise kırkikindi olarak bilinen yağmurlar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini raporunu yayımladı.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonu için plan yapan yurttaşları uyardı. Cumartesi günü, Türkiye’nin kuzey yarısı için kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonu için plan yapan yurttaşları uyardı. Cumartesi günü, Türkiye’nin kuzey yarısı için kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey kesimleri sağanak yağışların hedefinde olacak.

19 Nisan Cumartesi günü başta Marmara olmak üzere, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Öte yandan Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar batıda 20-26, doğuda ise 12-20 derece arasında değişecek.

Pazar günü yağışlar biraz hafiflese de, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz çevresinde gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya devam edecek.

Pazar günü yağışlar biraz hafiflese de, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz çevresinde gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya devam edecek.

Marmara ve Ege bölgelerinde ise yağış ihtimali azalıyor, hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hafta sonunu açık ve sıcak bir havayla tamamlayacak.

İstanbul

Cuma: Parçalı bulutlu, 21°C

Cumartesi: Gök gürültülü sağanak, 20°C

Pazar: Çok bulutlu, 22°C

Ankara

Cuma: Az bulutlu, 25°C

Cumartesi: Sağanak yağışlı, 21°C

Pazar: Parçalı bulutlu, 19°C

İzmir

Cuma: Güneşli, 27°C

Cumartesi: Parçalı bulutlu, 26°C

Pazar: Açık, 27°C

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın