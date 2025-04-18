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Taksim'den Vazgeçtiler: 1 Mayıs'ın Adresi Belli oldu

Taksim'den Vazgeçtiler: 1 Mayıs'ın Adresi Belli oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.04.2025 - 14:26

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 1 Mayıs’ta Kadıköy İskele Meydanı’nda olacağı öğrenildi.

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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, bu yıl Kadıköy'de kutlanması yönünde karar alınan 1 Mayıs programına ilişkin Beşiktaş İskele Meydanı'nda ortak açıklamada bulundu.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, bu yıl Kadıköy'de kutlanması yönünde karar alınan 1 Mayıs programına ilişkin Beşiktaş İskele Meydanı'nda ortak açıklamada bulundu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Taksim Meydanı'na izin verilmediğine dikkat çekti.

''Hep birlikte dünyanın en büyük 1 Mayıs'larını Taksim'de yaptığımızda da, önümüzün zorla kesildiği yıllarda da bu gerçek değişmedi'' diyen Arzu Çerkezoğlu, yasak kararı süren Taksim Meydanı'na ilişkin şunları söyledi:

''Hep birlikte dünyanın en büyük 1 Mayıs'larını Taksim'de yaptığımızda da, önümüzün zorla kesildiği yıllarda da bu gerçek değişmedi'' diyen Arzu Çerkezoğlu, yasak kararı süren Taksim Meydanı'na ilişkin şunları söyledi:

''1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle alınan mekanın sınırlanması, aktarılan düşüncenin de sınırlanmasına neden olacaktır. Bu gerçeklere rağmen bugün bir kez daha Türkiye işçi sınıfının emekçileri 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamasının önüne hukuk tanımaz, yasakçı bir tavırla karşı karşıya.

Bu yıl Taksim'de kutlamak için kararlığımızı ülkeyi yöneten siyasi iktidara ilettik. Ancak bu yasakçı tutumun devam etiğini gördük. Kimse hukuktan üstün olmadığı bir ülke için mücadele ediyoruz. 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesinin gerçek demokrasiyi getirdiğimiz ve istibdat düzenine son verdiğimiz bir düzenin kurulması gerektiği gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Kadıköy Meydanı geçmişte 1 Mayıs'ı kutladığımız meydanlardan bir tanesi. Bu yıl Taksim irademizden geri adım atmadan İstanbul'da Kadıköy Meydanı'nda yan yana geleceğiz.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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