Taksim'den Vazgeçtiler: 1 Mayıs'ın Adresi Belli oldu

''1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle alınan mekanın sınırlanması, aktarılan düşüncenin de sınırlanmasına neden olacaktır. Bu gerçeklere rağmen bugün bir kez daha Türkiye işçi sınıfının emekçileri 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamasının önüne hukuk tanımaz, yasakçı bir tavırla karşı karşıya.

Bu yıl Taksim'de kutlamak için kararlığımızı ülkeyi yöneten siyasi iktidara ilettik. Ancak bu yasakçı tutumun devam etiğini gördük. Kimse hukuktan üstün olmadığı bir ülke için mücadele ediyoruz. 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesinin gerçek demokrasiyi getirdiğimiz ve istibdat düzenine son verdiğimiz bir düzenin kurulması gerektiği gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Kadıköy Meydanı geçmişte 1 Mayıs'ı kutladığımız meydanlardan bir tanesi. Bu yıl Taksim irademizden geri adım atmadan İstanbul'da Kadıköy Meydanı'nda yan yana geleceğiz.'