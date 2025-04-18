Taksim'den Vazgeçtiler: 1 Mayıs'ın Adresi Belli oldu
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, bu yıl Kadıköy'de kutlanması yönünde karar alınan 1 Mayıs programına ilişkin Beşiktaş İskele Meydanı'nda ortak açıklamada bulundu.
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''Hep birlikte dünyanın en büyük 1 Mayıs'larını Taksim'de yaptığımızda da, önümüzün zorla kesildiği yıllarda da bu gerçek değişmedi'' diyen Arzu Çerkezoğlu, yasak kararı süren Taksim Meydanı'na ilişkin şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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