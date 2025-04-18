Kimlik Bilgileri Çalınan 19 Yaşındaki Gizem'in Başına Gelmeyen Kalmadı
Bursa'da yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. Kimlik bilgileri çalınan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Gizem Y'nin başına gelmeyen kalmadı. Gizem Y., kimlik bilgilerini kullanan sahte Gizem'in suçunu itiraf etmesiyle beraat etti. Gizem Y., işlemediği iki suçtan daha yargılanıyor.
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Her şey kimlik bilgilerinin çalınmasıyla başladı. Gemlik ilçesinde oturan 17 yaşındaki K.D., Gizem Y’nin kimlik bilgilerini çaldı.
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Kabus gibi olay, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Gizem Y’nin, 2024 Ocak ayında, Gemlik ilçesindeki evine gelen mahkeme celbiyle ortaya çıktı.
Her şey burada bitmedi. Daha bu ilk davaydı. Gizem Y'nin iki davası daha var.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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