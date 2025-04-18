Kimlik Bilgileri Çalınan 19 Yaşındaki Gizem'in Başına Gelmeyen Kalmadı

Gizem Y., İstanbul'daki bir giyim mağazasından hırsızlık olayıyla ilgili gelen tebligat karşısında şok yaşadı. Daha sonra yapılan araştırma sonucu Gizem Y'nin, ‘Hırsızlık’ ve ‘Küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar’ suçlarından kaydının bulunduğu ve bu suçlardan bazıları nedeniyle de Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu görüldüğü ortaya çıktı.

Öğrendikleri karşısında kendisini çaresiz hisseden üniversite öğrencisi Gizem Y. eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Gizem Y'nin avukatı Kemal Kapar, tutuklu görünen müvekkilinin, camide namaz kılan bir kişinin çantasından cüzdan çaldığı iddiasıyla yargılandığı İstanbul 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katıldı. Gizem Y'nin kimlik bilgilerini çalan K.D. suçunu itiraf edince, Gizem Y'nin beraatine karar verildi.