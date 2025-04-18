onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kimlik Bilgileri Çalınan 19 Yaşındaki Gizem'in Başına Gelmeyen Kalmadı

Kimlik Bilgileri Çalınan 19 Yaşındaki Gizem'in Başına Gelmeyen Kalmadı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.04.2025 - 12:54

Bursa'da yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. Kimlik bilgileri çalınan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Gizem Y'nin başına gelmeyen kalmadı. Gizem Y., kimlik bilgilerini kullanan sahte Gizem'in suçunu itiraf etmesiyle beraat etti. Gizem Y., işlemediği iki suçtan daha yargılanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey kimlik bilgilerinin çalınmasıyla başladı. Gemlik ilçesinde oturan 17 yaşındaki K.D., Gizem Y’nin kimlik bilgilerini çaldı.

Her şey kimlik bilgilerinin çalınmasıyla başladı. Gemlik ilçesinde oturan 17 yaşındaki K.D., Gizem Y’nin kimlik bilgilerini çaldı.

3'ü ‘hırsızlık’, 1’i ise ‘küçük yaşta çocuğa cinsel istismar’ suçlarından yakalan K.D., güvenlik güçlerine kimlik kartını kaybettiğini söyleyip, kendisini Gizem Y. olarak tanıtarak, TC kimlik numarasını verdi.

Kabus gibi olay, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Gizem Y’nin, 2024 Ocak ayında, Gemlik ilçesindeki evine gelen mahkeme celbiyle ortaya çıktı.

Kabus gibi olay, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Gizem Y’nin, 2024 Ocak ayında, Gemlik ilçesindeki evine gelen mahkeme celbiyle ortaya çıktı.

Gizem Y., İstanbul'daki bir giyim mağazasından hırsızlık olayıyla ilgili gelen tebligat karşısında şok yaşadı. Daha sonra yapılan araştırma sonucu Gizem Y'nin, ‘Hırsızlık’ ve ‘Küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar’ suçlarından kaydının bulunduğu ve bu suçlardan bazıları nedeniyle de Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu görüldüğü ortaya çıktı.

Öğrendikleri karşısında kendisini çaresiz hisseden üniversite öğrencisi Gizem Y. eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Gizem Y'nin avukatı Kemal Kapar, tutuklu görünen müvekkilinin, camide namaz kılan bir kişinin çantasından cüzdan çaldığı iddiasıyla yargılandığı İstanbul 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katıldı. Gizem Y'nin kimlik bilgilerini çalan K.D. suçunu itiraf edince, Gizem Y'nin beraatine karar verildi.

Her şey burada bitmedi. Daha bu ilk davaydı. Gizem Y'nin iki davası daha var.

Her şey burada bitmedi. Daha bu ilk davaydı. Gizem Y'nin iki davası daha var.

Kimlik bilgileri kullanılan tutuklu gözüken Gizem Y'nin küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar ve hırsızlık suçlarıyla ilgili yargılamaları devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
15
4
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın