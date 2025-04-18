Şamil Tayyar'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kavga Çıkaracak İfadeler Geldi

Tayyar, 'Uzunca bir süredir düştüğü bir ahal var. Öcalan sürecinde de gördük. Gölbaşı'nda ev tuttular, mobilya bile seçildi. İsterseniz rengini söyleyeyim... Uzunca bir süredir adı sanı bilinmeyen kanallarda yayın yaptığı için, oradaki etkileşimini artırmak, YouTube etkileşini artırmak ve görünür hale gelmek için bunları kullandı ama bir yere kadar.' diyerek Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler söyledi.