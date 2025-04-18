Şamil Tayyar'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kavga Çıkaracak İfadeler Geldi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'ye kayyum çıkışının ardından pek de görmeye alışık olmadığımız şeyler yaşandı. Önce yalanlamalar ardından Kütahyalı'ya soruşturma şeklinde devam eden süreçte, hükümete yakın gazeteciler de Kütahyalı'ya karşı sert ifadeler kullandı.
Şamil Tayyar ise bu süreçte en sert üsluba sahip isim. 'Muhalif biri olsa kanalından gidip alırlardı' diyerek Kütahyalı'ya tepki gösteren Tayyar ifadelerine bugün de devam etti.
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Rasim Ozan Kütahyalı gözaltı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Şamil Tayyar, bugün TGRT'de tekrar sert ifadelerle Kütahyalı'ya yüklendi.
Rasim Ozan'ın son süreçteki açıklamalarına değindi.
Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak ifadeleri buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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