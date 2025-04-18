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Şamil Tayyar'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kavga Çıkaracak İfadeler Geldi

Şamil Tayyar'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kavga Çıkaracak İfadeler Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2025 - 23:26

Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'ye kayyum çıkışının ardından pek de görmeye alışık olmadığımız şeyler yaşandı. Önce yalanlamalar ardından Kütahyalı'ya soruşturma şeklinde devam eden süreçte, hükümete yakın gazeteciler de Kütahyalı'ya karşı sert ifadeler kullandı. 

Şamil Tayyar ise bu süreçte en sert üsluba sahip isim. 'Muhalif biri olsa kanalından gidip alırlardı' diyerek Kütahyalı'ya tepki gösteren Tayyar ifadelerine bugün de devam etti.

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Rasim Ozan Kütahyalı gözaltı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı, 'CHP'ye yarın sabah kayyum atanacak' ifadelerinin ardından gözaltına alınarak ifadesi alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Kütahyalı süreci kendi anlatmış ve itiraflarda bulunmuştu.

Şamil Tayyar, bugün TGRT'de tekrar sert ifadelerle Kütahyalı'ya yüklendi.

Şamil Tayyar, bugün TGRT'de tekrar sert ifadelerle Kütahyalı'ya yüklendi.

'Keskin ifadelerle kayyum atanacak, yerine şu gelecek dedi. Bu arada polisler de kritik bir operasyon için Ankara'ya gelmişti. Ona da zarar verildiğini görüyoruz.' diyen Tayyar, Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamaları için 'iyi niyet görmüyorum' dedi.

Rasim Ozan'ın son süreçteki açıklamalarına değindi.

Rasim Ozan'ın son süreçteki açıklamalarına değindi.

Tayyar, 'Uzunca bir süredir düştüğü bir ahal var. Öcalan sürecinde de gördük. Gölbaşı'nda ev tuttular, mobilya bile seçildi. İsterseniz rengini söyleyeyim... Uzunca bir süredir adı sanı bilinmeyen kanallarda yayın yaptığı için, oradaki etkileşimini artırmak, YouTube etkileşini artırmak ve görünür hale gelmek için bunları kullandı ama bir yere kadar.' diyerek Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler söyledi.

Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak ifadeleri buradan izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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