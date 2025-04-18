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Trump Yönetiminde Göreve Başlayan Türk Cerrah Mehmet Öz’den Beyaz Saray’da Bayılan Çocuğa Müdahale

Trump Yönetiminde Göreve Başlayan Türk Cerrah Mehmet Öz’den Beyaz Saray’da Bayılan Çocuğa Müdahale

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2025 - 22:46

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ABD’de doğan ve orada hayatını devam ettiren dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, Donald Trump yönetiminde göreve başladı. Oval Ofis’te Mehmet Öz, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine yemin ederek başlayan Mehmet Öz’ün Trump ile yaptığı basın açıklamasında ilginç anlar yaşandı. 

Trump’ın konuşması sırasında 6 yaşındaki bir kız çocuğunun bayıldığı iddia edildi. Rahatsızlanan çocuğa Mehmet Öz müdahale etti.

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Mehmet Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

Mehmet Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

Mehmet Öz’ün Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevinin yemin töreninde Trump da hazır bulundu. Trump, Öz’den övgüyle bahsetti ve ABD'nin sağlık alanında kariyerli, başarılı bir isme sahip olduğu için çok şanslı olduğunu dile getirdi.

Öz ise yaptığı konuşmada, 'Basit bir önermeyle başlamama izin verin; her büyük toplumun en savunmasızlarına bakma fırsatı vardır ve bu fırsatı değerlendirir. Bizler de harika bir toplumuz ve aynı şeyi yapacağız' dedi.

Ünlü kalp cerrahı Öz, yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kuruma getirilen ilk Türk oldu.

Öte yandan Oval Ofis’te gerçekleştirilen basın toplantısında küçük bir çocuğun rahatsızlanması ve Öz’ün müdahale etmesi gündem oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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