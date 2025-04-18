Trump Yönetiminde Göreve Başlayan Türk Cerrah Mehmet Öz’den Beyaz Saray’da Bayılan Çocuğa Müdahale

ABD’de doğan ve orada hayatını devam ettiren dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, Donald Trump yönetiminde göreve başladı. Oval Ofis’te Mehmet Öz, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine yemin ederek başlayan Mehmet Öz’ün Trump ile yaptığı basın açıklamasında ilginç anlar yaşandı.
Trump’ın konuşması sırasında 6 yaşındaki bir kız çocuğunun bayıldığı iddia edildi. Rahatsızlanan çocuğa Mehmet Öz müdahale etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın