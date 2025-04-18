Trump Yönetiminde Göreve Başlayan Türk Cerrah Mehmet Öz’den Beyaz Saray’da Bayılan Çocuğa Müdahale

Mehmet Öz’ün Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevinin yemin töreninde Trump da hazır bulundu. Trump, Öz’den övgüyle bahsetti ve ABD'nin sağlık alanında kariyerli, başarılı bir isme sahip olduğu için çok şanslı olduğunu dile getirdi.

Öz ise yaptığı konuşmada, 'Basit bir önermeyle başlamama izin verin; her büyük toplumun en savunmasızlarına bakma fırsatı vardır ve bu fırsatı değerlendirir. Bizler de harika bir toplumuz ve aynı şeyi yapacağız' dedi.

Ünlü kalp cerrahı Öz, yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kuruma getirilen ilk Türk oldu.

Öte yandan Oval Ofis’te gerçekleştirilen basın toplantısında küçük bir çocuğun rahatsızlanması ve Öz’ün müdahale etmesi gündem oldu.