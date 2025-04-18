Atletico Madrid'in TikTok Hesabından Sürpriz Türkçe Paylaşım
Kaynak: https://www.tiktok.com/@atleticodemad...
İspanyol dev Atletico Madrid’in yaklaşık 30 milyon takipçili TikTok hesabından Türkçe paylaşım yapıldı. Antoine Griezmann ve Rodrigo de Paul’un olduğu video “Hoşlandığın kız geliyor, normal davran” başlığıyla yayınlandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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