CHP'li Ali Mahir Başarır Çağlayan Adliyesi'nde Gençlerle Voleybol Oynadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı ve tutuklama kararlarının ardından İstanbul’da eylemlerin adresi Saraçhane olmuş ve yüzlerce öğrenci polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gençlerine yargılaması Çağlayan Adliyesi’nde devam etti. Duruşmalar öncesinde Çağlayan adeta ablukaya alındı. Çoğu genç 99 kişinin duruşması 3 Ekim’e ertelendi.
Duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi miting ve şenlik yerine çevrildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gençlerle voleybol oynadığı anları X hesabından paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP'li Ali Mahir Başarır, paylaşımına "Çağlayan'dayız. Adaleti beklerken..." notunu düştü. O anları izlemek için 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın