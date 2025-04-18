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CHP'li Ali Mahir Başarır Çağlayan Adliyesi'nde Gençlerle Voleybol Oynadı

CHP'li Ali Mahir Başarır Çağlayan Adliyesi'nde Gençlerle Voleybol Oynadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2025 - 19:40

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı ve tutuklama kararlarının ardından İstanbul’da eylemlerin adresi Saraçhane olmuş ve yüzlerce öğrenci polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gençlerine yargılaması Çağlayan Adliyesi’nde devam etti. Duruşmalar öncesinde Çağlayan adeta ablukaya alındı. Çoğu genç 99 kişinin duruşması 3 Ekim’e ertelendi. 

Duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi miting ve şenlik yerine çevrildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gençlerle voleybol oynadığı anları X hesabından paylaştı.

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CHP'li Ali Mahir Başarır, paylaşımına "Çağlayan'dayız. Adaleti beklerken..." notunu düştü. O anları izlemek için 👇

Çağlayan Adliyesi'ndeki ablukadan görüntüler:

Gençler, arkadaşları için Adliye'yi şenlik alanına çevirdi:

Voleybolun ardından birdirbir de oynandı...

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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