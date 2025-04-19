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Aile Bakanı Alarm Seviyesini Açıkladı: Askere Gönderecek Çocuk Bulamayabiliriz

Aile Bakanı Alarm Seviyesini Açıkladı: Askere Gönderecek Çocuk Bulamayabiliriz

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.04.2025 - 11:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Doğum yardımı ödemelerinden doğum hızına kadar pek çok konu başlığına dair konuşan Bakan Özdemir Göktaş, alarm seviyesini de açıkladı: “Bugün alarm seviyesindeyiz. Yaşlanıyoruz. 20 sene sonra askere gönderecek çocuk bulamayabiliriz.”

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=klN4o...
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"Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekiliydim."

"Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekiliydim."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Belçika’da doğup büyüyen Özdemir Göktaş, oradaki hayatını anlattı. Dedesinin Belçika’nın ilk Türk marketçisi olduğunu dile getiren Özdemir Göktaş, Belçika’da siyasete atıldığında Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olduğunun da altını çizdi. 

12 Eylül 2019’da Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak atanan Özdemir Göktaş, 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kabine listesinde yer alarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu.

"Askere gönderecek çocuk bulamayabiliriz."

"Askere gönderecek çocuk bulamayabiliriz."

Doğum hızının yavaşladığına dikkat çeken Bakan Özdemir Göktaş, alarm seviyesini açıkladı. Bakan, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün alarm seviyesindeyiz. Bugün doğurganlık hızımız 1.51 hızında. Nüfusun kendini yenileme oranı 2.1'dir. Şu an Türkiye kendini yenileyemiyor. Yaşlanıyoruz.

Üretimden istihdama sağlığa pek çok boyutu var. 20 sene sonra askere gönderecek çocuk bulamayabiliriz. 2050 yılında nüfusumuz top seviyeye ulaşıp azalmaya başlayacak.

65 yaş nüfusumuz yüzde 10'u aştı. Çocuk sayımız azalırken bakıma muhtaç olan nüfusumuz artacak.'

Öte yandan doğum yardımlarının başlangıç tarihi de belli oldu.

Öte yandan doğum yardımlarının başlangıç tarihi de belli oldu.

Doğum yardımlarına dair bilgi veren Göktaş, “İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL çocuk 5 yaşına kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık” dedi.

Göktaş, ilk ödemeyi annelerin hesabına mayıs ayında yatıracaklarını açıkladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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