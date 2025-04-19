Aile Bakanı Alarm Seviyesini Açıkladı: Askere Gönderecek Çocuk Bulamayabiliriz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Belçika’da doğup büyüyen Özdemir Göktaş, oradaki hayatını anlattı. Dedesinin Belçika’nın ilk Türk marketçisi olduğunu dile getiren Özdemir Göktaş, Belçika’da siyasete atıldığında Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olduğunun da altını çizdi.

12 Eylül 2019’da Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak atanan Özdemir Göktaş, 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kabine listesinde yer alarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu.