Aile Bakanı Alarm Seviyesini Açıkladı: Askere Gönderecek Çocuk Bulamayabiliriz
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=klN4o...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Doğum yardımı ödemelerinden doğum hızına kadar pek çok konu başlığına dair konuşan Bakan Özdemir Göktaş, alarm seviyesini de açıkladı: “Bugün alarm seviyesindeyiz. Yaşlanıyoruz. 20 sene sonra askere gönderecek çocuk bulamayabiliriz.”
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"Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekiliydim."
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"Askere gönderecek çocuk bulamayabiliriz."
Öte yandan doğum yardımlarının başlangıç tarihi de belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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