Bali, Matcha ve Meditasyonu Ülkeye Getirdiğini Söyleyen Şeyma Subaşı Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Özgür yaşam tarzı, aşk hayatı ve renkli dünyasıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, son açıklamalarıyla yine olay yarattı! Şeyma Bali'nin huzurunu, matcha çayını, yoga ve meditasyon kültürünü Türkiye'ye getirdiğini savunan Subaşı, bu iddialarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar ise ikiye bölündü...
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Renkli hayatı, dünya genelinde yaptığı seyahatler, sağlıklı yaşam tutkusu ve cesur paylaşımlarıyla adını geniş bir kitleye duyuran Şeyma Subaşı en bilindik fenomenlerden biri haline geldi.
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Şeyma Subaşı, son açıklamalarında kendisinin Türkiye’ye Bali ruhunu, matcha çayını, yoga ve meditasyon kültürünü getirdiğini söyledi.
"Ben olmasaydım bunlar bu kadar bilinmezdi" imasında bulunan, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Subaşı'nın o sözlerine gelin birlikte bakalım:
O ifadeler kullanıcıları ikiye böldü, kimisi Subaşı'nın etkisine inanırken:
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Kimileri de bu ifadelerle alay etti:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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