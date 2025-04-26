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Bali, Matcha ve Meditasyonu Ülkeye Getirdiğini Söyleyen Şeyma Subaşı Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Bali, Matcha ve Meditasyonu Ülkeye Getirdiğini Söyleyen Şeyma Subaşı Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.04.2025 - 16:41

Özgür yaşam tarzı, aşk hayatı ve renkli dünyasıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, son açıklamalarıyla yine olay yarattı! Şeyma Bali'nin huzurunu, matcha çayını, yoga ve meditasyon kültürünü Türkiye'ye getirdiğini savunan Subaşı, bu iddialarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar ise ikiye bölündü...

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Renkli hayatı, dünya genelinde yaptığı seyahatler, sağlıklı yaşam tutkusu ve cesur paylaşımlarıyla adını geniş bir kitleye duyuran Şeyma Subaşı en bilindik fenomenlerden biri haline geldi.

Renkli hayatı, dünya genelinde yaptığı seyahatler, sağlıklı yaşam tutkusu ve cesur paylaşımlarıyla adını geniş bir kitleye duyuran Şeyma Subaşı en bilindik fenomenlerden biri haline geldi.

Yıllar içindeki değişimi, hayatının her detayını paylaşması ve eğlence tutkusuyla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan isim hayatında her zaman özgürlüğü ve enerjiyi ön planda tutmuş, spor, yoga, meditasyon ve sağlıklı beslenme gibi alanlarda restoran açmak ve kitap yazmak gibi hamleler almıştı.

Özel hayatıyla da magazin gündeminden hiç düşmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan evliliği ve kızı Melisa ile olan güçlü bağıyla tanındı. Boşanmasının ardından ise Subaşı'nın özel hayatı merak konusu olmaya devam etmişti.

Son zamanlarda Brezilyalı modelle birlikteliğindeki ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı konuya dair bir açıklama yapmadı. Biz de detaylardan içeriğimizde bahsetmiştik:

Şeyma Subaşı, son açıklamalarında kendisinin Türkiye’ye Bali ruhunu, matcha çayını, yoga ve meditasyon kültürünü getirdiğini söyledi.

Şeyma Subaşı, son açıklamalarında kendisinin Türkiye’ye Bali ruhunu, matcha çayını, yoga ve meditasyon kültürünü getirdiğini söyledi.

Evliliklerinin sona ermesinin ardından, yurt dışı tatilleri ve zaman zaman tartışmalı aşk hayatıyla da adından söz ettiren Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ve ardından Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile yaşadığı ilişkiler, uzun süre magazin dünyasının dilinden düşmedi. Fakat kendisi bu süreçte yine aradığı dinginliği Bali'de, yoga ve meditasyonda buldu!

Konuk olduğu bir videoda kendisi hakkındaki yorumları okuyan Şeyma Subaşı yine sansasyon yaratacak açıklamalarda bulundu.

"Ben olmasaydım bunlar bu kadar bilinmezdi" imasında bulunan, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Subaşı'nın o sözlerine gelin birlikte bakalım:

O ifadeler kullanıcıları ikiye böldü, kimisi Subaşı'nın etkisine inanırken:

O ifadeler kullanıcıları ikiye böldü, kimisi Subaşı'nın etkisine inanırken:
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Kimileri de bu ifadelerle alay etti:

Kimileri de bu ifadelerle alay etti:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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