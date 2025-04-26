Bali, Matcha ve Meditasyonu Ülkeye Getirdiğini Söyleyen Şeyma Subaşı Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Yıllar içindeki değişimi, hayatının her detayını paylaşması ve eğlence tutkusuyla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan isim hayatında her zaman özgürlüğü ve enerjiyi ön planda tutmuş, spor, yoga, meditasyon ve sağlıklı beslenme gibi alanlarda restoran açmak ve kitap yazmak gibi hamleler almıştı.

Özel hayatıyla da magazin gündeminden hiç düşmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan evliliği ve kızı Melisa ile olan güçlü bağıyla tanındı. Boşanmasının ardından ise Subaşı'nın özel hayatı merak konusu olmaya devam etmişti.