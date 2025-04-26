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Deprem Sırasında Evcil Hayvanlarımızı Nasıl Daha Kolay Yakalarız?

Deprem Sırasında Evcil Hayvanlarımızı Nasıl Daha Kolay Yakalarız?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.04.2025 - 16:58

23 Nisan Çarşamba günü, İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem endişeye yol açtı. Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Şimdilerde panik hali sürse de evlerine dönmek zorunda kalanlar da oldu. Deprem anında evcil hayvanlarını kutularına koymaya çalışan sahipler zorlu anlar yaşadı. Bir içerik üreticisi de bu durumu nasıl kolaylaştırabileceğimizi anlattı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

@bekireke adlı içerik üreticisinin fikri denemeye değerdi.

@bekireke adlı içerik üreticisinin fikri denemeye değerdi.

Çünkü patili dostlarımız tehlike anında kendini güvende hissedeceği yerlere saklanmak istiyorlar. Box'ına alışması durumunda orayı da güvenli bölge olarak kodlayabilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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