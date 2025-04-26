Deprem Sırasında Evcil Hayvanlarımızı Nasıl Daha Kolay Yakalarız?
23 Nisan Çarşamba günü, İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem endişeye yol açtı. Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Şimdilerde panik hali sürse de evlerine dönmek zorunda kalanlar da oldu. Deprem anında evcil hayvanlarını kutularına koymaya çalışan sahipler zorlu anlar yaşadı. Bir içerik üreticisi de bu durumu nasıl kolaylaştırabileceğimizi anlattı. Gelin detaylara geçelim!
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@bekireke adlı içerik üreticisinin fikri denemeye değerdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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