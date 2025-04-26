Vasat Futbol, Güzel Sonuç

Beşiktaş futbol şubesinin kısa ve uzun vadeli yeniden yapılanma programları olması gerekiyor. Bu programların yapılıp yapılmadığını bilemiyorum. Ancak benim gönlümden geçen yapılanma şu şekilde olabilir:
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle oynayabilecek bir takım kurabilmek için mevcut kadronun büyük bir bölümünün gönderilmesi gerekiyor. Mevcut kadro ile gelecek sezon planlaması yapılamaz.
Buradaki kritik konu, bu futbolcuları yollamanın yaratacağı yüksek finansal yük. Mevcut yönetimin bu yükü nasıl karşılayacağını kestiremiyorum. Şayet bu mali sorun aşılır ve gönderilmesi gereken futbolcularla yollar ayrılırsa, daha düşük bütçeyle kısa vadede başarılı bir takım kurulabilir.
Bunun için kısa vadede önem verdiğim husus şu:
Öncelikle, yüksek maliyetli yıldız oyunculardan kaçınılmalı. Bu konuda yalnızca bir santrfor, bir stoper ve bir orta saha oyuncusu istisna kabul edilebilir. Bu omurganın etrafı ise İsveç, Norveç, Danimarka, hatta İzlanda gibi liglerden; ayrıca Almanya’da futbola başlamış ve orada yetişmiş, daha düşük maliyetli Türk oyuncularla takviye edilebilir. Kuzey ülkelerinin futbolcuları üzerinde özellikle durmamın nedeni, hem fiziksel dirençlerinin yüksek olması hem de iş ahlaklarının daha tutarlı olmasıdır. Mevcut altyapımızdan yetişen oyuncular ise ne yazık ki bana fazla güven vermiyor.
Uzun vadeli kurtuluş ise altyapıdadır. En az üç yıllık bir plan ve yatırımla Beşiktaş altyapısı ayağa kalkabilir ve kulübü hem futbol hem de mali açıdan kurtarabilir. Bunun için üç aşamalı bir plan öneriyorum. Bu planı bir sonraki yazımda anlatacağım.
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