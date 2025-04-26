Vasat Futbol, Güzel Sonuç

Beşiktaş’ın direkten dönen bir şutunu bir kenara bırakırsak, Hatayspor daha fazla gol pozisyonu yakaladı ve bunlardan birini de gole çevirdi.

İkinci yarıda ise Beşiktaş daha etkili oynamaya başladı. Skor 2-1 Beşiktaş lehine döndükten sonra Hatayspor maçı neredeyse tamamen bıraktı; bu da farklı bir skorun ortaya çıkmasına neden oldu.

Beşiktaş’ın bu performansı beş golle sonuçlanmasaydı, bugün takımı kıyasıya eleştiriyor olurduk. Ancak yazının başında da belirttiğim gibi futbol gol demektir. Kötü oynarken kazanmak da güzeldir.

Fikstüre baktığımızda, Beşiktaş’ın ligi üçüncü sırada bitirmesi için uygun şartlar mevcut. Önümüzdeki maçların tamamını kazanabilirsek, Samsunspor ve Eyüpspor’un maç sonuçlarıyla ilgilenmeden üçüncülüğü garantileyebiliriz. Üstelik diğer iki takım birbiriyle de karşılaşacak. O maçın berabere bitmesi Beşiktaş için büyük bir avantaj olacaktır. Bir Beşiktaşlı olarak bu tür hesaplar yapıyor olmanın utanç ve üzüntüsünü yaşıyorum.

Bu maçla ilgili beni en çok memnun eden şey, taraftarın maç sonunda küme düşen Hatayspor futbolcularını tribüne çağırıp alkışlaması ve onlara moral vermesiydi. Büyük deprem felaketinden sonra Hatayspor gerçekten çok zor günler yaşadı ve sahada onurlu bir mücadele sergiledi. Bu mücadelenin takdir edilmesi gerekiyordu ve Beşiktaş taraftarı bunu gerektiği gibi yaptı. Bir kez daha Beşiktaşlı olmaktan gurur duydum.