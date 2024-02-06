Kristen Wiig ve Ricky Martin'li İlk Fragman Geldi! İşte Palm Royale Dizisinin İlk Fragmanı

Palm Royale, 1969 yılında Palm Beach'in elit çevresine girmek için çabalayan Maxine Simmons (Kristen Wiig) adlı kadının hikayesini anlatıyor.

Maxine, 'sınıf farklılıkları arasındaki aşılmaz çizgiyi geçme' çabasında olan bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. 'Palm Royale', bugün bile bizi düşündüren bir soruyla karşımıza çıkıyor: 'Ne kadarını göze alabilirsin? Başkasının sahip olduğu bir şeyi elde etmek için kendini ne kadar feda etmeye hazırsın?'

1969, toplumsal çalkantıların yoğun olduğu bir yıl ve 'Palm Royale' bu yılın atmosferinde, gerçekten aidiyet hissi yaşama şansı için mücadele eden herkesin hikayesini yansıtıyor.