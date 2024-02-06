Kristen Wiig ve Ricky Martin'li İlk Fragman Geldi! İşte Palm Royale Dizisinin İlk Fragmanı
Kristen Wiig ve Ricky Martin'li İlk Fragman Geldi! İşte Palm Royale Dizisinin İlk Fragmanı
Yılın en çok merak edilen ve beklenen dizilerinden biri olan Palm Royale'den ilk fragman geldi! Başrollerinde Kristen Wiig, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson ve Kaia Gerber'in yanı sıra Laura Dern ve Allison Janney'in de rol aldığı komedi dizisinin yıldız konuk oyuncuları da belli oldu.
İşte, Palm Royale dizisinin ilk fragmanı...
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Palm Royale, etkileyici oyuncu kadrosuyla 2024 yılının en çok beklenen yapımlarından biri!
Palm Royale'in yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna ve konuk oyuncuları sizin de ilginizi çekecek!
Palm Royale'in fragmanıyla 'Palm Beach' sosyetesine giriş yapan ünlü yıldız Rick Martin 'Robert' karakterini canlandırıyor.
Palm Royale, "Mr. & Mrs. American Pie" romanından uyarlanıyor!
Palm Royale 20 Mart'ta vizyona giriyor.
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İşte, Palm Royale Dizisinin İlk Fragmanı
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