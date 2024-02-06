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Kristen Wiig ve Ricky Martin'li İlk Fragman Geldi! İşte Palm Royale Dizisinin İlk Fragmanı

Kristen Wiig ve Ricky Martin'li İlk Fragman Geldi! İşte Palm Royale Dizisinin İlk Fragmanı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
06.02.2024 - 13:39

Yılın en çok merak edilen ve beklenen dizilerinden biri olan Palm Royale'den ilk fragman geldi! Başrollerinde Kristen Wiig, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson ve Kaia Gerber'in yanı sıra Laura Dern ve Allison Janney'in de rol aldığı komedi dizisinin yıldız konuk oyuncuları da belli oldu. 

İşte, Palm Royale dizisinin ilk fragmanı...

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Palm Royale, etkileyici oyuncu kadrosuyla 2024 yılının en çok beklenen yapımlarından biri!

Palm Royale, etkileyici oyuncu kadrosuyla 2024 yılının en çok beklenen yapımlarından biri!

Palm Royale, 1969 yılında Palm Beach'in elit çevresine girmek için çabalayan Maxine Simmons (Kristen Wiig) adlı kadının hikayesini anlatıyor.

Maxine, 'sınıf farklılıkları arasındaki aşılmaz çizgiyi geçme' çabasında olan bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. 'Palm Royale', bugün bile bizi düşündüren bir soruyla karşımıza çıkıyor: 'Ne kadarını göze alabilirsin? Başkasının sahip olduğu bir şeyi elde etmek için kendini ne kadar feda etmeye hazırsın?' 

1969, toplumsal çalkantıların yoğun olduğu bir yıl ve 'Palm Royale' bu yılın atmosferinde, gerçekten aidiyet hissi yaşama şansı için mücadele eden herkesin hikayesini yansıtıyor.

Palm Royale'in yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna ve konuk oyuncuları sizin de ilginizi çekecek!

Palm Royale'in yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna ve konuk oyuncuları sizin de ilginizi çekecek!

Palm Royale dizisinin başrollerinde Kristen Wiig, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson ve Kaia Gerber'in yanı sıra Laura Dern ve Allison Janney rol alıyor. Dizinin özel konuk yıldızlarının ise Carol Burnett ve Bruce Dern olduğu açıklandı.

Palm Royale'in fragmanıyla 'Palm Beach' sosyetesine giriş yapan ünlü yıldız Rick Martin 'Robert' karakterini canlandırıyor.

Palm Royale'in fragmanıyla 'Palm Beach' sosyetesine giriş yapan ünlü yıldız Rick Martin 'Robert' karakterini canlandırıyor.
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Rick Martin, Palm Royale dizisinin fragmanında özel bir kulüpte martini servisi yaparken görülüyor.

Palm Royale, "Mr. & Mrs. American Pie" romanından uyarlanıyor!

Palm Royale, "Mr. & Mrs. American Pie" romanından uyarlanıyor!

Palm Royale, Juliet McDaniel'ın 2018 tarihinde yayımlanan 'Mr. & Mrs. American Pie' romanından uyarlandı. Apple Studios tarafından Apple TV+ için üretilen dizinin yaratıcısı, yürütücü ve yönetici yapımcısı olan Abe Sylvia! 

'The Help' adlı yapımla tanınan Tate Taylor da Abe Sylvia gibi dizinin yardımcı yönetmeni ve yapımcısı oldu. Dizinin merak uyandıran senaryosu ise Kelly  Hutchinson tarafından kaleme alınıyor.

Palm Royale 20 Mart'ta vizyona giriyor.

Palm Royale 20 Mart'ta vizyona giriyor.

Palm Royale'in ilk üç bölümü 20 Mart'ta Apple TV+'ta yayınlanacak ve ardından 8 Mayıs'a kadar her Çarşamba bir bölüm olarak ekrana gelecek. 

İşte, Palm Royale'in göz kamaştıran fragmanı... 👇

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İşte, Palm Royale Dizisinin İlk Fragmanı

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