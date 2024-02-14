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Titanik'te Rose Karakterine Hayat Veren Kate Winslet Filmden Sonra Hayatım Mahvoldu Dedi

Titanik'te Rose Karakterine Hayat Veren Kate Winslet Filmden Sonra Hayatım Mahvoldu Dedi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.02.2024 - 09:53

1997 yapımı, 11 dalda Oscar'ı kucaklayan ve tüm dünyayı kasıp kavuran Titanik filmi, başrollerindeki Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ı anında yıldızlaştırdı. Ancak bu büyük başarı, Kate Winslet için beklenmedik bir zorlu dönemin kapısını aralamış.

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Porter dergisine verdiği röportaj veren Winslet, Titanik ile gelen şöhretin hayatını mahvettiğini itiraf etti.

Porter dergisine verdiği röportaj veren Winslet, Titanik ile gelen şöhretin hayatını mahvettiğini itiraf etti.

48 yaşındaki oyuncu, o günlere 'Belli bir şekilde görünmek ya da belli bir şey olmak zorundaymışım gibi hissettim ve o dönemde medyanın müdahalesi çok önemli olduğu için hayatım oldukça tatsızdı' diyerek değindi.

Winslet, ünlü olmanın çok korkunç olduğu söyledi.

Winslet, ünlü olmanın çok korkunç olduğu söyledi.

Şöhret olmasının ardından deneyimlerinden bahseden İngiliz yıldız, 'Gazeteciler her zaman 'Titanik'ten sonra her şeyi yapabilirdiniz ama yine de bu küçük şeyleri yapmayı seçtiniz' derlerdi... ben de 'Evet, emin olun yaptım! Çünkü, tahmin edin ne oldu, ünlü olmak korkunç bir şeydi' dedi.

Başarılı aktör, kötü yanları olmasına rağmen Titanik'te yer almaktan pişman olmadığını ifade ederken basın tarafından zorbalığa maruz kaldığını da ekledi.

Başarılı aktör, kötü yanları olmasına rağmen Titanik'te yer almaktan pişman olmadığını ifade ederken basın tarafından zorbalığa maruz kaldığını da ekledi.

'Dürüst olmak gerekirse kendimi oldukça zorbalığa uğramış hissettim. 'Sadece 'Tamam, bu korkunç bir şey ve umarım geçer' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ve kesinlikle geçti ama aynı zamanda ünlü olmak buysa, ünlü olmaya hazır olmadığımı fark etmemi sağladı, teşekkürler. Hayır, kesinlikle değil.'

Winslet, geçmişte vermiş olduğu bir röportajda da o dönemki eleştirilere "bu, zorbalık ve taciz diyebilirim" demişti.

Winslet, geçmişte vermiş olduğu bir röportajda da o dönemki eleştirilere "bu, zorbalık ve taciz diyebilirim" demişti.

'Görünüşe göre çok şişmandım. Korkunç değil mi? Bana neden bu kadar kötü davrandılar? O kadar acımasızlardı ki. Şişman bile değildim. Zamanı geri alabilseydim, sesim bambaşka çıkardı. Gazetecilere cevap verirdim, 'Bana böyle davranmaya kalkmayın, ben genç bir kadınım, vücudum değişiyor' derdim. Bu, zorbalık ve taciz diyebilirim'

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