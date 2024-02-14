Titanik'te Rose Karakterine Hayat Veren Kate Winslet Filmden Sonra Hayatım Mahvoldu Dedi
Titanik'te Rose Karakterine Hayat Veren Kate Winslet Filmden Sonra Hayatım Mahvoldu Dedi
1997 yapımı, 11 dalda Oscar'ı kucaklayan ve tüm dünyayı kasıp kavuran Titanik filmi, başrollerindeki Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ı anında yıldızlaştırdı. Ancak bu büyük başarı, Kate Winslet için beklenmedik bir zorlu dönemin kapısını aralamış.
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Porter dergisine verdiği röportaj veren Winslet, Titanik ile gelen şöhretin hayatını mahvettiğini itiraf etti.
Winslet, ünlü olmanın çok korkunç olduğu söyledi.
Başarılı aktör, kötü yanları olmasına rağmen Titanik'te yer almaktan pişman olmadığını ifade ederken basın tarafından zorbalığa maruz kaldığını da ekledi.
Winslet, geçmişte vermiş olduğu bir röportajda da o dönemki eleştirilere "bu, zorbalık ve taciz diyebilirim" demişti.
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