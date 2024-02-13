14 Şubat'ı Evde Geçirmek İsteyenler İçin Bir Çırpıda Bitirebileceğiniz Kalbinizi Isıtacak Romantik Diziler
14 Şubat'ı Evde Geçirmek İsteyenler İçin Bir Çırpıda Bitirebileceğiniz Kalbinizi Isıtacak Romantik Diziler
Sevgililer gününde evde romantik bir atmosfer yaratmak isteyenler için kalpleri ısıtacak, bir solukta izleyebileceğiniz romantik dizi önerileri ile karşınızdayız.
Şimdiden keyifli seyirler!
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15. Lovesick (2014)
14. Emily in Paris (2020)
13. Bridgerton (2020)
12. Love & Anarchy (2020)
11. Dash & Lily (2020)
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10. Love (2016)
9. You (2018)
8. Jane The Virgin (2014)
7. Crazy Ex-Girlfriend (2015)
6. One Day (2024)
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5. Normal People (2020)
4. Outlander (2014)
3. After Life (2019)
2. Yisanghan Byeonhosa Wooyoungwoo (2022)
1. Crash Landing On You (2019)
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