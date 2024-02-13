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14 Şubat'ı Evde Geçirmek İsteyenler İçin Bir Çırpıda Bitirebileceğiniz Kalbinizi Isıtacak Romantik Diziler

14 Şubat'ı Evde Geçirmek İsteyenler İçin Bir Çırpıda Bitirebileceğiniz Kalbinizi Isıtacak Romantik Diziler

Sevgililer günü dizi Netflix
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
13.02.2024 - 23:25

Sevgililer gününde evde romantik bir atmosfer yaratmak isteyenler için kalpleri ısıtacak, bir solukta izleyebileceğiniz romantik dizi önerileri ile karşınızdayız. 

Şimdiden keyifli seyirler!

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15. Lovesick (2014)

15. Lovesick (2014)

IMDb: 5,2

Özet: Dylan, 20’li yaşlarında hayatının aşkını bulmaya çalışan bir adamdır. Gerçek aşkı yakalamaya çalışırken birçok kadınla birlikte olmuş fakat kimse onun için doğru insan olamamıştır. Fakat o ümidini yitirmez ve arayışına devam eder.

Yaratıcı: Tom Edge

Oyuncular: Johnny Flynn, Antonia Thomas, Daniel Ings

14. Emily in Paris (2020)

14. Emily in Paris (2020)

IMDb: 6,9

Özet: Emily, Şikago’da yaşayan genç bir kadındır. Pazarlama yöneticisi olan Emily, hiç beklemediği bir anda rüya gibi bir iş fırsatı yakalar. Kariyeri için çok önemli olan bu teklifi geri çevirmeyen Emily, yeni işi için Paris’e taşınır. Yeni bir hayata başlayan Emily, bir yandan yeni işine adapte olmaya çalışırken bir yandan da ailesini, arkadaşlarını ve ilişkisini idare etmeye çalışır.

Yaratıcı: Darren Star

Oyuncular: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo

13. Bridgerton (2020)

13. Bridgerton (2020)

IMDb: 7,4

Özet: Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir adamla evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown’ın hazırladığı bir skandal, Daphne’nin adının lekelenmesine neden olur. Bu sırada sosyeteye yeni katılan kızların annelerinin gözdesi olan Hastings Dükü ile Daphne arasında bir çekim oluşur.

Yaratıcı: Chris Van Dusen, Shonda Rhimes

Oyuncular: Nicola Coughlan, Jonathan Bailey, Regé-Jean Page

12. Love & Anarchy (2020)

12. Love & Anarchy (2020)

IMDb: 7,4

Özet: Sofie, kariyer odaklı bir danışman ve evli iki çocuk annesi bir kadındır. Onun hayatı eski bir yayınevini modernize etmekle görevlendirildiğinde bambaşka bir hal alır. Burada Max ile tanışan Sofie, kendisini beklenmedik bir flört oyununun içinde bulur.

Yaratıcı: Lisa Langseth

Oyuncular: Ida Engvoll, Björn Mosten, Carla Sehn

11. Dash & Lily (2020)

11. Dash & Lily (2020)

IMDb: 7,5

Özet: Bize Çıkan Yollar, alaycı bir genç olan Dash ve hayatta hep mutlu olmaya çalışan Lily’nin yaşamına odaklanıyor. Birbirlerinde farklı karakterde olan Dash ve Lily, kırmızı bir defter aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurar. Defterin içine yazdıkları mesajlarla birbirlerini tanımaya başlayan Dash ve Lily, defter aracılığıyla  cesaret gerektiren oyunlar oynar. iki genç, bu süreçte düşündüklerinden daha fazla ortak noktaları olduğunu fark eder.

Yaratıcı: Joe Tracz

Oyuncular: Austin Abrams, Midori Francis, Dante Brown

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10. Love (2016)

10. Love (2016)

IMDb: 7,7

Özet: Dizi, Mickey ve Gus isimli iki karakterin aşk, bağlılık ve samimiyet gibi görmezden gelinen duyguları keşfetmelerin anlatıyor. Dizide şımarık ve herkese tepeden bakan bir kadın olan Mickey ile oldukça iyi bir adam olan Gus'ın ilişkilerinde esprili bir dille nokta atışı tespitlerde bulunuluyor. İkili üzerinden ilişkilerde kadın ve erkek bakış açışı yansıtılarak seyircilere hikaye aktarılıyor.

Yaratıcı: Judd Apatow, Paul Rust, Lesley Arfin

Oyuncular: Gillian Jacobs, Paul Rust

9. You (2018)

9. You (2018)

IMDb: 7,7

Özet: Aşk için ne kadar ileri gidilebilir? sorusuna cevap veren bu dizi, takıntılı bir adam olan Joe ile Beck'in ilişkisine odaklanıyor.

Yaratıcı: Greg Berlanti, Sera Gamble

Oyuncular: Penn Badgley, Elizabeth Lail, Zach Cherry

8. Jane The Virgin (2014)

8. Jane The Virgin (2014)

IMDb: 7,9

Özet: Venezuela yapımı, başarılı bir pembe dizinin uyarlaması olan yapım; beklenmedik bir şekilde hamile kalan çalışkan, inançlı, genç bir kızı merkezine alıyor. Yalnız Jane’in bir sorunu var: o hayatı boyunca hiç seks yapmamış!

Yaratıcı: Jennie Snyder

Oyuncular: Gina Rodriguez, Justin Baldoni, Andrea Navedo

7. Crazy Ex-Girlfriend (2015)

7. Crazy Ex-Girlfriend (2015)

IMDb: 7,9

Özet: Dizi, Rebecca Bloom isimli hafif çatlak bir kadının işini ve evini bırakıp, gerçek aşkı bulmaya çalışmasının hikayesini anlatıyor.

Yaratıcı: Rachel Bloom

Oyuncular: Rachel Bloom, Vincent Rodriguez III, Donna Lynne Champlin

6. One Day (2024)

6. One Day (2024)

IMDb: 8

Özet: Mezuniyet gecesinde tanışan Emma ve Dexter, ertesi gün ikisi de kendi yollarına gideceklerinin farkındadır. Ancak birlikte geçirdikleri yalnızca bir günün ardından birbirlerini düşünmeden duramazlar. Yıllar geçtikçe Dex ve Em, bir zamanlar olmayı hayal ettikleri insanlardan çok farklı, ayrı hayatlar yaşamaya başlar. Ancak o ilk gece üzerlerine yapışan o özel şeyden vazgeçemeyen ikili arasında olağanüstü bir ilişki gelişir.

Yaratıcı: Nicole Taylor

Oyuncular: Ambika Mod, Leo Woodall, Amber Grappy

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5. Normal People (2020)

5. Normal People (2020)

IMDb: 8,4

Özet: Sally Rooney’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanan dizi, İrlanda'nın küçük bir kasabasında yaşayan Marianne ve Connell’in arasındaki karmaşık ilişkiyi takip ediyor. 

Yaratıcı: Sally Rooney, Alice Birch, Mark O'Rowe

Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Desmond Eastwood

4. Outlander (2014)

4. Outlander (2014)

IMDb: 8,4

Özet: 1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşiresi olan Claire Randall; gizemli bir şekilde 1743 yılına yolculuk eder ve romantik bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalır. Claire zamanla Jamie’ye bir şeyler hissetmeye başlayacak ve iki farklı zamandan, iki farklı erkek arasında kalacaktır.

Yaratıcı: Ronald D. Moore

Oyuncular: Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton

3. After Life (2019)

3. After Life (2019)

IMDb: 8,4

Özet: Mükemmel bir hayata sahip olan Tony, eşinin ani ölümünün ardından depresyona girer ve radikal bir karar alır. Tony artık insanlara ve kendisine, içinden geldiği şekilde davranmaya başlar. Kendisi de dahil hiçkimseyi umursamayan Tony’nin bu hali çevresindekileri endişelendirir. Tony bu yanını “süper güç” gibi kullanmaya devam ederken diğer tarafta arkadaşları onu eski haline çevirmeye çalışacaktır.

Yaratıcı: Ricky Gervais

Oyuncular: Ricky Gervais, Kerry Godliman, Tom Basden

2. Yisanghan Byeonhosa Wooyoungwoo (2022)

2. Yisanghan Byeonhosa Wooyoungwoo (2022)

IMDb: 8,6

Özet: Asperger Sendromu olan Woo Young Woo için günlük etkileşimler her zaman kolay olmaz. Ancak yüksek IQ'su, etkileyici hafızası ve yaratıcı düşünce süreci sayesinde, prestijli bir hukuk fakültesinden sınıfının birincisi olarak mezun olur. Üst düzey bir hukuk firmasında işe başlayan Woo Young Woo, mahkeme salonunun içinde ve dışında türlü zorluklarla karşılaşır.

Yaratıcı: Moon Ji Won

Oyuncular: Eun-Bin Park, Tae-oh Kang, Ki-young Kang

1. Crash Landing On You (2019)

1. Crash Landing On You (2019)

IMDb: 8,7

Özet: Güney Koreli genç bir varis olan Yoon Se-ri, bir yamaç paraşütü kazasının ardından kendisini Kuzey Kore'de kapana kısılmış bir halde bulur. Ailesinden uzakta olan ve ülkesiyle iletişim kuramayan Yoo Se-ri tek başınadır. Bu sırada Kuzey Kore ordusunda subay olan Ri Jeong-hyeok ile tanışması onun hayatını değiştirir. Güney Kore'ye dönmesine gizlice yardım etmeye çalışırken ve her şey onlara karşıyken, Se-ri ve Jeong-hyeok birbirlerine aşık olur.

Yaratıcı: Eun-ji Park

Oyuncular: Ye-jin Son, Hyun Bin, Ji-hye Seo

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