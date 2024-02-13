14 Şubat'ı Evde Geçirmek İsteyenler İçin Bir Çırpıda Bitirebileceğiniz Kalbinizi Isıtacak Romantik Diziler

IMDb: 8,7

Özet: Güney Koreli genç bir varis olan Yoon Se-ri, bir yamaç paraşütü kazasının ardından kendisini Kuzey Kore'de kapana kısılmış bir halde bulur. Ailesinden uzakta olan ve ülkesiyle iletişim kuramayan Yoo Se-ri tek başınadır. Bu sırada Kuzey Kore ordusunda subay olan Ri Jeong-hyeok ile tanışması onun hayatını değiştirir. Güney Kore'ye dönmesine gizlice yardım etmeye çalışırken ve her şey onlara karşıyken, Se-ri ve Jeong-hyeok birbirlerine aşık olur.

Yaratıcı: Eun-ji Park

Oyuncular: Ye-jin Son, Hyun Bin, Ji-hye Seo