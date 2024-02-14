Aşkta 'Doğru İnsan Yanlış Zaman' Kıskacına Takılanlara Tüm Zamanların En İyi Romantik Filmleri
Aşkta 'Doğru İnsan Yanlış Zaman' Kıskacına Takılanlara Tüm Zamanların En İyi Romantik Filmleri
Hayatınıza giren o özel kişiye rastladınız ve kalbinizdeki ateşi yakacak kadar mükemmel biri. Ancak o da ne? Dış etmenler sizin bir araya gelmenize izin vermiyor. İşte bu duruma tüm dünya 'doğru kişi, yanlış zaman' ilişkisi diyor. Bu listede gözlerinizi ekrana kilitleyecek, kalbinizin derinliklerine dokunacak ve belki de kendi yaşadığınız 'doğru kişi, yanlış zaman' hikayenizle paralellikler bulacağınız filmleri sizler için listeledik.
Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.
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1. Lost in Translation (2003)
2. Past Lives (2023)
3. Beginners (2010)
4. Atonement (2007)
5. The Age of Innocence (1993)
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6. La La Land (2016)
7. Before Sunrise (1995)
8. Definitely, Maybe (2008)
9. One Day (2011)
10. Midnight in Paris (2011)
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11. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
12. In the Mood for Love (2000)
13. Miracle Mile (1988)
14. The Big Sick (2017)
15. Duvara Karşı (2004)
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