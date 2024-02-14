Aşkta 'Doğru İnsan Yanlış Zaman' Kıskacına Takılanlara Tüm Zamanların En İyi Romantik Filmleri

Hayatınıza giren o özel kişiye rastladınız ve kalbinizdeki ateşi yakacak kadar mükemmel biri. Ancak o da ne? Dış etmenler sizin bir araya gelmenize izin vermiyor. İşte bu duruma tüm dünya 'doğru kişi, yanlış zaman' ilişkisi diyor. Bu listede gözlerinizi ekrana kilitleyecek, kalbinizin derinliklerine dokunacak ve belki de kendi yaşadığınız 'doğru kişi, yanlış zaman' hikayenizle paralellikler bulacağınız filmleri sizler için listeledik.

Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.