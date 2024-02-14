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Aşkta 'Doğru İnsan Yanlış Zaman' Kıskacına Takılanlara Tüm Zamanların En İyi Romantik Filmleri

Aşkta 'Doğru İnsan Yanlış Zaman' Kıskacına Takılanlara Tüm Zamanların En İyi Romantik Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 08:01

Hayatınıza giren o özel kişiye rastladınız ve kalbinizdeki ateşi yakacak kadar mükemmel biri. Ancak o da ne? Dış etmenler sizin bir araya gelmenize izin vermiyor. İşte bu duruma tüm dünya 'doğru kişi, yanlış zaman' ilişkisi diyor. Bu listede gözlerinizi ekrana kilitleyecek, kalbinizin derinliklerine dokunacak ve belki de kendi yaşadığınız 'doğru kişi, yanlış zaman' hikayenizle paralellikler bulacağınız filmleri sizler için listeledik.

Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.

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1. Lost in Translation (2003)

1. Lost in Translation (2003)

IMDb: 7.7

Orta yaşını aşmış, aile sahibi Amerikalı bir aktör olan Bob, bir reklam çekimi için Japonya'ya gider. Tokyo'daki otelinde, fotoğrafçı eşiyle birlikte gelen ve ciddi fakat çekici bir Amerikalı olan Charlotte ile karşılaşır. Kendilerine yabancı olan dil ve kültürle çevrili bu ülkede iletişim kurmakta zorlanan bu iki yabancı, Tokyo'da geçirdikleri bir hafta sonu boyunca beklenmedik bir şekilde birbirlerine yakınlaşırlar.

Yönetmen: Sofia Coppola

Oyuncular: Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi

2. Past Lives (2023)

2. Past Lives (2023)

IMDb: 7.9

Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı olan Nora ve Hae Sung, Nora'nın ailesinin Güney Kore'den göç etmesinden sonra birbirlerinden ayrılırlar. Yirmi yıl sonra karşılaşan ikili bir hafta boyunca vakit geçirirler ve bu sürede aşk ve kader kavramlarıyla derinden yüzleşirler.

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

3. Beginners (2010)

3. Beginners (2010)

IMDb: 7.2

Bu Amerikan romantik komedi-drama filmi, kendi babasının sorunlarıyla uğraşan bir kadınla yeni bir romantik ilişki kurmaya çalışan bir adamın, babasının yaşamı ve ölümü üzerine düşünmesinin öyküsünü anlatıyor.

Yönetmen: Mike Mills

Oyuncular: Ewan McGregor, Christopher Plummer, Mélanie Laurent

4. Atonement (2007)

4. Atonement (2007)

IMDb: 7.8

Film, on üç yaşındaki acemi yazar Briony Tallis'in, ablasının sevgilisini işlemediği bir suçla suçladığında birçok kişinin hayatının gidişatını geri dönülmez bir şekilde değiştirmesini konu alıyor.

Yönetmen: Joe Wright

Oyuncular: Keira Knightley, James McAvoy, Brenda Blethyn

5. The Age of Innocence (1993)

5. The Age of Innocence (1993)

IMDb: 7.2

Sosyetede tanınan bir avukat olan Newland Archer, May Welland ile nişanlıdır ancak hayatı, May'in sıra dışı kuzeni Kontes Olenska ile tanıştığında altüst olur. Film, yanlış zamanda birbirlerine aşık olmasını ve başlarına gelen romantik olayları konu alıyor.

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder

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6. La La Land (2016)

6. La La Land (2016)

IMDb: 8

Hayatlarında yön bulmaya çalışan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Bir piyanist ve bir aktris olarak geleceğe dair hayallerini uzlaştırmaya çalışırken birbirlerine aşık olurlar.

Yönetmen: Damien Chazelle

Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt

7. Before Sunrise (1995)

7. Before Sunrise (1995)

IMDb: 8.1

Genç bir adam ve kadın Avrupa'da bir trende tanışır ve sonunda Viyana'da bir akşamı birlikte geçirirler. Ne yazık ki ikisi de bunun muhtemelen (!) birlikte geçirecekleri tek gece olacağını biliyordur.

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert

8. Definitely, Maybe (2008)

8. Definitely, Maybe (2008)

IMDb: 7.1

38 yaşındaki Will Hayes boşanma eşiğinde olan bir adamdır. Bir gün 10 yaşındaki kızı Maya, anne babasının nasıl tanıştığını merak eder. Kızının bu merakı Will'i 1992 yılındaki romantik anılarına götürür.

Yönetmen: Adam Brooks

Oyuncular: Ryan Reynolds, Rachel Weisz, Abigail Breslin

9. One Day (2011)

9. One Day (2011)

IMDb: 7

Filmde üniversite mezuniyetlerinin arifesinde geceyi birlikte geçirdikten sonra, Dexter ve Emma'ya her yıl aynı tarihte hayatlarının neresinde oldukları gösterilir. Bazen birliktelerdir bazen de değillerdir.

Yönetmen: Lone Scherfig

Oyuncular: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson

10. Midnight in Paris (2011)

10. Midnight in Paris (2011)

IMDb: 7.6

Film, nostaljik bir senaristin nişanlısının ailesiyle birlikte Paris'e yaptığı gezi sırasında kendisini her gün gece yarısı gizemli bir şekilde 1920'lere dönerken bulmasını konu alıyor.

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates

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11. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

11. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

IMDb: 8.3

Tüm zamanların en çok sevilen bu romantik komedi filmi, ilişkileri kötüye giden bir çiftin, birbirlerinin hafızalarından sonsuza kadar silinmesi için tıbbi bir işleme tabi tutulmasını konu alıyor.

Yönetmen: Michel Gondry

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

12. In the Mood for Love (2000)

12. In the Mood for Love (2000)

IMDb: 8.1

İki komşu, eşlerinin evlilik dışı faaliyetlerinden şüphelendikten sonra güçlü bir bağ kurar. Ancak benzer yanlışlara düşmemek için bağlarını platonik tutmayı kabul ederler.

Yönetmen: Kar-Wai Wong

Oyuncular: Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung, Siu Ping-Lam

13. Miracle Mile (1988)

13. Miracle Mile (1988)

IMDb: 7

Harry Washello Los Angeles'da yaşayan bir müzisyendir. Harry, genç ve güzel bir kadın olan Julie'ye aşıktır. Harry bir gün kendisine nükleer bir savaşın başladığını ve füzelerin 70 dakika içinde şehrini vuracağını söyleyen şans eseri bir telefon alır.

Yönetmen: Steve De Jarnatt

Oyuncular: Anthony Edwards, Mare Winningham, John Agar

14. The Big Sick (2017)

14. The Big Sick (2017)

Pakistan doğumlu komedyen Kumail Nanjiani ve yüksek lisans öğrencisi Emily Gardner birbirlerine aşık olurlar ancak kültürleri çatışırken mücadele ederler. Emily gizemli bir hastalığa yakalandığında Kumail, kendisini alıngan ebeveynleriyle, ailesinin beklentileriyle ve gerçek hisleriyle yüzleşmek zorunda bulur.

Yönetmen: Michael Showalter

Oyuncular: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter

15. Duvara Karşı (2004)

15. Duvara Karşı (2004)

IMDb: 7.9

İntihara meyilli genç bir kadın, sıkı aile kısıtlamalarından kurtulmak amacıyla kırk yaşındaki bir bağımlıyla çıkar evliliği yapar ve bu, kıskanç bir aşkın patlamasına yol açar.

Yönetmen: Fatih Akın

Oyuncular: Birol Ünel, Sibel Kekilli, Güven Kıraç

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