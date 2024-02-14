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Kül, Muhteşem Yüzyıl ve Dahası! Oyunculuğuyla Gönlümüze Taht Kuran Mehmet Günsür'ün Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Kül, Muhteşem Yüzyıl ve Dahası! Oyunculuğuyla Gönlümüze Taht Kuran Mehmet Günsür'ün Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Mehmet Günsür dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 10:09

Netflix'in 'Kül' filmiyle büyük beğeni toplayan Mehmet Günsür, 'Muhteşem Yüzyıl'dan 'Aşk Tesadüfleri Sever'e, İtalyan dizilerinden Türk sinemasına kadar geniş bir yelpazede izleyici karşısına çıktı. Biz de sizin için Mehmet Günsür'ün rol aldığı en güzel dizi ve filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Kül, 2024

20. Kül, 2024

IMDb: 4.5 

Özet: Sarhoş edici bir fanteziden tehlikeli bir ilişkiye uzanan zengin ve evli bir kadın, yayımlanmamış bir romanı eline aldıktan sonra hayatının geri dönülmez bir şekilde paramparça olduğunu fark eder. 

Oyuncular: Funda Eryiğit, Alperen Duymaz, Mehmet Günsür 

Yönetmen: Erdem Tepegöz

19. Ses, 2010

19. Ses, 2010

IMDb: 5.2 

Özet: Derya bir bankanın çağrı merkezinde çalışan ve annesi ile birlikte yaşayan genç bir kızdır. Derya’nın rutin giden hayatı gaipten duymaya başladığı bir SES’in ortaya çıkması ile beraber altüst olur. Genç kız başlangıçta SES’i duymazlıktan gelmeye çalışsa da SES kısa sürede genç kızın hayatını kontrol etmeye başlar. Derya’dan işyerindeki patronu Onur’u takip etmesini isteyen SES, genç kızın hayatını giderek korkunçlaşan bir kâbusa çevirir. 

Oyuncular: Selma Ergeç, Mehmet Günsür, Işık Yenersu 

Yönetmen: Ümit Ünal

18. Matrimoni e altri disastri, 2010

18. Matrimoni e altri disastri, 2010

IMDb: 5.4 

Özet: Romantik açıdan hayal kırıklığına uğramış bir kadın kendini kız kardeşinin düğününü organize ederken bulur. Romantik uyumsuzluk ve saçmalıklar başlar. 

Oyuncular: Margherita Buy, Fabio Volo, Luciana Littizzetto 

Yönetmen: Nina Di Majo

17. İstanbul Kırmızısı, 2017

17. İstanbul Kırmızısı, 2017

IMDb: 5.7 

Özet: Orhan travmatik bir kayıptan sonra her şeyini kaybetmiş ve vahşi bir yaşama yönelmiş eski bir yazardır. Her şeyi bırakarak Londra’ya yerleşir ve editör olarak çalışmaya başlar. Yıllar sonra İstanbul’a geri döner. Bu geri dönüşün nedeni zamanını Paris, Londra ve Berlin’de geçirmiş ünlü yönetmen Deniz Soysal ile tanışmaktır. Deniz hem tarihi aile köşkünden annesini taşımak hem de yeni filmi için hazırlık yapmak için İstanbul’dadır. Deniz doğup büyüdüğü şehirdeki çocukluk anıların anlattığı bir kitap yazmıştır. Orhan’ın İstanbul’daki işi, yayınlanmadan önce kitaba son dokunuşları yapmaktır. Uzun yazışmalardan sonra İstanbul’da buluşurlar. Ancak ertesi sabah Deniz ortadan kaybolur. Orhan’ın gelişi ve Deniz’in ortadan kayboluşu ilginç bir rastlantıya işarettir. Gizli bir soruşturma başlatılır. Herkes Deniz’in bir daha geri dönmeyeceğinden endişelidir. 

Oyuncular: Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat İşler 

Yönetmen: Ferzan Özpetek

16. Martıların Efendisi, 2017

16. Martıların Efendisi, 2017

IMDb: 5.9 

Özet: İstanbul'da deniz kıyısında sakin bir yaşam süren bir adam olan Martıların Efendisi'nin (MEF), uzun zamandır beklediği misafiri sonunda çıkagelir. Beyazlar içinde, tam bir masumiyet simgesi misali kıyaya vuran bu kadın MEF için mutlu bir başlangıcın ilk işaretidir. Bütün umutlarını yüklediği gizli misafir, MEF'nin saf ve temiz dünyasından etkilense de onu gerçek dünyayla, acı bir tecrübeyle tanıştıracaktır. 

Oyuncular: Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen 

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

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15. Lea, 2022-

15. Lea, 2022-

IMDb: 6.1 

Özet: Lea, boksta Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal etmektedir ancak doping ve suçla dolu karanlık geçmişi, zirveye giden zorlu yolda onu ve sevdiklerini tehlikeye atmaktadır. 

Oyuncular: Madeleine Martin, Jennie Silfverhjelm, Ralph Carlsson

14. Figli, 2020

14. Figli, 2020

IMDb: 6.2 

Özet: Sara ve Nicola ikinci oğullarını beklemektedir. Merhum Mattia Torre'nin keskin bakışıyla, günümüz İtalya'sında ebeveyn olmanın tüm sevinçleri ve üzüntüleri kesinlikle zekice ve esprili bir şekilde gözler önüne seriliyor. 

Oyuncular: Mehmet Günsür, Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea 

Yönetmen: Giuseppe Bonito

13. Hamam, 1997

13. Hamam, 1997

IMDb: 6.8 

Özet: Yıllar önce İstanbul’a yerleşen teyzesinden miras kalan bu hamamı satmak için İstanbul’a gelen Franceso, teyzesi gibi İstanbul'un büyüsüne kapılır ve Hamamı satmaktan vazgeçip restore ederek işletmeye karar verir. Teyzesi ile yıllarca beraber yaşamış ve Hamamı işletmiş Türk ailesi Osmanlar'da kalmakta, onlar gibi yaşamaktadır. Karısı Marta ise onu merak ederek İstanbul’a gelir.Marta kocasındaki büyük değişimi farkeder. 'Hamam'ın açılışına yakın aileyi büyük bir sürpriz beklemektedir. Marta'yı ise yeni bir hayat... 

Oyuncular: Alessandro Gassmann, Francesca d'Aloja, Carlo Cecchi 

Yönetmen: Ferzan Özpetek

12. Muhteşem Yüzyıl, 2011-2014

12. Muhteşem Yüzyıl, 2011-2014

IMDb: 6.9 

Özet: Osmanlı İmparatorluğu'nun XV. padişahı I. Süleyman, yirmi altı yaşında bu büyük iktidarı yönetmeye başladığında, önüne öyle bir hedef koymuştu ki; Büyük İskender’den daha güçlü ve yaygın bir dünyada egemenlik kuracak ve Osmanlı’yı yenilmez kılacaktı. Bu yürüyüş ona; batıdaki savaş zaferleri nedeniyle Muhteşem Süleyman, doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman ismini kazandıracaktı. 

Oyuncular: Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Selim Bayraktar

11. Il papa buono, 2003

11. Il papa buono, 2003

IMDb: 6.9 

Özet: 1881'de Sotto Il Monte'de doğan Angelo Roncalli, derin ruhaniliğinin yanı sıra hayatının gençlik yıllarından itibaren olağanüstü iyiliğiyle tanınır. Tanrı'ya hizmet etme ihtiyacı hissettiğinde, Angelo Bergamo'da ve Apollinare Okulu'nda teoloji okumaya gider ve rahip olur. Eğitimi sırasında en yakın iki arkadaşı Mattia ve Nicola ile tanışır. Çok geçmeden çoğu insan onda, geniş bilgisi ve sürekli fedakârlığa hazır olması gibi olağanüstü yetenekler görür. Kutsal Makam onu piskoposluğa ve kardinalliğe kadar yükseltir ve Papa onu Kilise'nin temsilcisi olarak çeşitli yerlere gönderir. Pius XII 9 Ekim 1958'de öldüğünde, 77 yaşındaki Angelo Roma'ya, yeni papayı seçmek üzere konklav'a gider. Ancak bu kez, İsa'nın 'Tu es Petrus!' ('Sen Petrus'sun!') şeklindeki nazik sözlerini duyan kendisidir.  

Oyuncular: Bob Hoskins, Carlo Cecchi, Roberto Citran 

Yönetmen: Ricky Tognazzi

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10. La compagnia del cigno, 2019

10. La compagnia del cigno, 2019

IMDb: 7.0 

Özet: Milano'daki Giuseppe Verdi Konservatuarı'na kayıtlı yedi yetenekli genç müzisyenin, kendilerinden en iyisini isteyen çok sert bir orkestra şefinin kuralları ve disipliniyle mücadele eden dostluklarının hikâyesi. 

Oyuncular: Anna Valle, Alessio Boni, Alessandro Roja

9. Atiye- 2019-2021

9. Atiye- 2019-2021

IMDb: 7.0 

Özet: Atiye, genç ve güzel bir ressamdır. Ailesi ve sevgilisi Ozan’la mutlu bir hayatı olan Atiye, dünyanın en eski tapınaklarından olan Göbeklitepe’ye bir ziyaret gerçekleştirir. Atiye’nin bölgede yaptığı gezi sırdasında, Erhan adındaki bir arkeolog, Atiye ile Göbeklitepe arasında mistik bir bağlantı olduğuna dair bir sembol keşfeder. Bu olayın peşini bırakmayan ve irdelemeye başlayan Atiye, geçmişin izlerini de bulmaya çalışır ve kendisine bambaşka bir yol çizer. Atiye, geçmişi kovaladıkça ve yeni detaylara ulaştıkça, geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani olayları birbirinden ayırt edememeye başlar. 

Oyuncular: Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun

8. Aşk Tesadüfleri Sever, 2011

8. Aşk Tesadüfleri Sever, 2011

IMDb: 7.2 

Özet: “Aşk Tesadüfleri Sever”, doğumlarından itibaren çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen, 2010 yılında İstanbul’da tanışan Özgür ve Deniz’in birbirlerine doğru ve engellerle dolu aşk macerasını anlatırken, bir yandan da geri dönüşlerle onların bugünlerini yaratan dönemlere uzanıyor. 

Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli 

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

7. Anlat İstanbul, 2005

7. Anlat İstanbul, 2005

IMDb: 7.3 

Özet: İstanbul ve gece. 5 hikaye. Birbirinden çok ayrı gibi görünen bu hikayeleri birleştiren bir tek şey vardır. Hepsi eski peri masallarına benzerler. Bir çingene klarnetçiyi Fareli Köyün Kavalcısı'na dönüştürür. Kırmızı Şapkalı Kız bir mafya kuryesidir. Cinderella ise talihsiz bir fahişe. Katilinden kaçan 'dünya güzeli' bir prenses Beyoğlu ormanında 8. cüceyle karşılaşır. İstanbul bataklığına yeni gelmiş bir Kürt genci Uyuyan Güzel ile tanışır. 5 ünlü masal, İstanbul gecesinde bir belirir bir kaybolur. Sıradan hayatların içinde masalımsı pırıltılar yanar ve söner. 

Oyuncular: Altan Erkekli, Özgü Namal, Mehmet Günsür 

Yönetmenler: Ömür Atay, Selim Demirdelen, Kudret Sabancı

6. Kanaga, 2018

6. Kanaga, 2018

IMDb: 7.3 

Özet: Kanaga, Mehmet Günsür’ün başrolünde oynadığı bağımsız bir internet dizisidir. Dizide, 38 yaşında bir kuantum fizikçisi olan Mardin Tamay’ın yaşam yolculuğunu takip ederken karşılaştığı doğaüstü ve insan bilincinin sınırlarını aşan dünyayı keşfe çıkarız. Mardin, dünyaca ünlü bir arkeolog olan ve 30 sene önce öldüğü sanılan babasını ararken kendisini ve güçlerini bulacaktır. Gittiği her yerde, açıklanması güç olan, ezoterik ve büyülü yaşantıları deneyimlerken aynı zamanda aşk ve gerçekle karşılaşacaktır. 

Oyuncular: Mehmet Günsür, Yaz Yüceil, Kevork Malikyan 

Yaratıcı: Nnaco

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5. Geçmiş Bahar Mimozaları, 1989

5. Geçmiş Bahar Mimozaları, 1989

IMDb: 7.4 

Özet: İstanbul'da soylu ve varlıklı bir ailenin, farklı kuşakların temsilcilerinin birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri ve duygu dünyalarını anlatmaktadır. 

Oyuncular: Musa Uzunlar, Nurseli İdiz, Mehmet Günsür

4. Unutursam Fısılda, 2014

IMDb: 7.5 

Özet: Sağlık lisesinden yeni mezun olup, kasabanın sağlık ocağında hemşireliğe adım atan Hanife ve aykırı kız kardeşi Hatice, küçük ve kendi halinde, muhafazakar bir kasabada yaşamaktadırlar. Hanife ne kadar çekingen ve içine kapanıksa, Hatice bir o kadar haylaz, laf dinlemez ve başına buyruktur. Edebiyata meraklı Hanife kimselere göstermeden bir şiir defteri tutarken, Hatice çevresindeki herkesi unutacak kadar şarkı söylemeye tutkundur. Bir gün yeni atanan kaymakamın oğlu Tarık kasaba merkezine gelir ve iki kız kardeşin hayatı o günden sonra tamamen değişir. 

Oyuncular: Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Kerem Bürsin 

Yönetmen: Çağan Irmak

3. Bıçak Sırtı, 2007-2008

3. Bıçak Sırtı, 2007-2008

IMDb: 7.6 

Özet: İşlemediği bir suç yüzünden 10 yıl cezaevinde kalan Ali, Osmanlı hanedanından bir asilzade olmakla gurur duyan Orhan ve evli bir genç kadın olmasına rağmen aşkı henüz tatmamış Nisan’ın kaderini birbirine bağlayan 10 yıllık büyük bir sır vardır. 

Oyuncular: Fikret Kuşkan, Nejat İşler, Mehmet Günsür

2. Fi, 2017-2018

2. Fi, 2017-2018

IMDb: 7.8 

Özet: Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır.  

Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür

1. Atatürk 1881 – 1919, 2023

1. Atatürk 1881 – 1919, 2023

IMDb: 8.9 

Özet: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, 20. yüzyılın önemli isimlerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesi. İki bölüm olarak izleyiciyle buluşan Atatürk filminin ilk kısmında, Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarından Millî Mücadele'ye giden hikâyesi anlatılıyor. 

Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Lidija Kordic, Alican Barlas 

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

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