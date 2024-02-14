Kül, Muhteşem Yüzyıl ve Dahası! Oyunculuğuyla Gönlümüze Taht Kuran Mehmet Günsür'ün Rol Aldığı Dizi ve Filmler
Kül, Muhteşem Yüzyıl ve Dahası! Oyunculuğuyla Gönlümüze Taht Kuran Mehmet Günsür'ün Rol Aldığı Dizi ve Filmler
Netflix'in 'Kül' filmiyle büyük beğeni toplayan Mehmet Günsür, 'Muhteşem Yüzyıl'dan 'Aşk Tesadüfleri Sever'e, İtalyan dizilerinden Türk sinemasına kadar geniş bir yelpazede izleyici karşısına çıktı. Biz de sizin için Mehmet Günsür'ün rol aldığı en güzel dizi ve filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Kül, 2024
19. Ses, 2010
18. Matrimoni e altri disastri, 2010
17. İstanbul Kırmızısı, 2017
16. Martıların Efendisi, 2017
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15. Lea, 2022-
14. Figli, 2020
13. Hamam, 1997
12. Muhteşem Yüzyıl, 2011-2014
11. Il papa buono, 2003
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10. La compagnia del cigno, 2019
9. Atiye- 2019-2021
8. Aşk Tesadüfleri Sever, 2011
7. Anlat İstanbul, 2005
6. Kanaga, 2018
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5. Geçmiş Bahar Mimozaları, 1989
4. Unutursam Fısılda, 2014
3. Bıçak Sırtı, 2007-2008
2. Fi, 2017-2018
1. Atatürk 1881 – 1919, 2023
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